 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури ОС.

Під час досудового розслідування задокументовано факти розкрадання 800 літрів пального та продажу їх за 16 тис. грн.

7 листопада лейтенанта затримали в порядку ст. 208 КПК України, під час чергового продажу 400 літрів пального та отримання 8 тис. грн.

В даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від обійманої посади.

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