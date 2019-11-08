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 Події, Фоторепортаж
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 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура. ФОТО

У Луганській області правоохоронці задокументували факт розкрадання і продажу дизельного пального командиром однієї з батарей окремого зенітного ракетного полку лейтенантом К., який крав пальне зі складу ПММ підрозділу і продавав місцевому жителю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури ОС.

Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура 01

Під час досудового розслідування задокументовано факти розкрадання 800 літрів пального та продажу їх за 16 тис. грн.

7 листопада лейтенанта затримали в порядку ст. 208 КПК України, під час чергового продажу 400 літрів пального та отримання 8 тис. грн.

Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура 02

В даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від обійманої посади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158617
 
   
 Топ коментарі
 
Расстрелять! А Свинарчуков отпустить.
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Лейтенант лише паливом торгував, а генраліссімус територіями і незалежністю торгує. Чому прокурори за генраліссімус не беруться?
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Ну я думал ты в курсе, а получается как баба на базаре только языком ляпаешь.
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Ну зебіли ж про мародера ляпали. Теж як баби на базарі. І нісючого. Чого ви мені відмовляєте в тому, чим самі займалися? Тому, що лукаві, чи тому, що сповідуєте подвійну мораль? 😁
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Душать скоти зєльониє дух приватного підприємництва.
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По 20 гривен за литр толкал. Ну шо, не беспредельщик. 2/3 от цены. Почти честный человек.
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Его надо простить и реинтегрировать . Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4061
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І що, Зеленський посадить військовослужбовця?
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Не думаю , маленькая мышь , которая работает на большую крысу .
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Лейтенант соевой закалки,наука от мародера
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Эх я последние полгода на ГСМе служил в Узбекистане ,на новеньких Жигулях пятёрочке дембельнулся ... Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8974
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паважаныя слухачы, вы праслухалі музычны гурт «КАЗКА».
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И сколько СОТЕН тонн вы продали?))) Или командир части и начальник склада ГСМ в этом не участвовали?))) При цене 200- 300 рублей за тонну и цене жигулей в 8 тыс))) Даже если вам доставалась третья часть(100 руб), то продать нужно было 80 тонн))) Сказочник вы однако))) И это я еще не учел тех, кто это топливо должен был СПИСАТЬ)))
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Дурачок ты ,это было на ЖД вокзале ,рядышком с гражданским ГСМом , топливо шло ежедневно ибо я служил в части с которой бомбили Афган ,просто кидали шланг гражданским и да ,переливали тоннами , я обедать и ужинать в кабак ходил и сорил бабками везде где это было возможно ,так что был-бы поэкономней приехал бы на Волге.
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прокурор по руке гадае, сколько лет у козенном доме провести придется
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конец эпохи бедности, добрался до лейтехи
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Нужно провести инвентаризацию. Может, он и ракеты вместе с установками местному жителю загнал? Вот это и есть настоящий МАРОДЁР!!!
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нет тот кто его посадил на голодный паек Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 160 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 160 Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 160
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А був би полковником то ніхто б його не затримав... А якщо генералом то ще держава була б йому винна! І він би довів це в Печерському або Баришевському суді! Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1867
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800 літрів. Навряд той лейтенант злодій, скоріше всього тєрпіла-відбувайло. Такий об"єм без відома командира ніяк не продасиш.
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"Младший лейтенант, мальчик молодой, Все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант ...........
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теперь зарплату бедного летехи
в студию Лейтенанта, який продавав викрадене в частині дизпальне, затримано на Луганщині, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5325
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