 Держдеп скасує посаду спецпредставника США в Україні, - Foreign Policy

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що посаду планують прибрати переважно тому, що адміністрації буде складно знайти охочого зв'язуватися з нею.

"Ніхто у здоровому глузді не захоче займатися цим. Очевидно, що за такою людиною буде пильно спостерігати весь світ, в той час як керівництво Державного департаменту продемонструвало небажання захищати своїх людей навіть у найпростіших речах", - сказало одне з джерел видання.

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Зазначається, що повноваження спецпредставника перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту.

Видання нагадує, що при президенті Бараку Обамі обов'язки спеціального посланника виконувала тодішня помічниця держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.