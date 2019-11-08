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 За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (518) США (5784) Волкер Курт (494)

 Держдеп скасує посаду спецпредставника США в Україні, - Foreign Policy

Посада спецпредставника США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер, скоріше за все буде скасована.

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що посаду планують прибрати переважно тому, що адміністрації буде складно знайти охочого зв'язуватися з нею.

"Ніхто у здоровому глузді не захоче займатися цим. Очевидно, що за такою людиною буде пильно спостерігати весь світ, в той час як керівництво Державного департаменту продемонструвало небажання захищати своїх людей навіть у найпростіших речах", - сказало одне з джерел видання.

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Зазначається, що повноваження спецпредставника перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту.

Видання нагадує, що при президенті Бараку Обамі обов'язки спеціального посланника виконувала тодішня помічниця держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158612
 
 
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то все куйня, верно, зебилы?))
главное что "Нардеп від Слуги народу задекларувала свою "безцінну кіску"". ФОТО
http://www.dymka.com.ua/ukraina/nardep-vid-slugy-narodu-zadeklaruvala-svoyu-beztsinnu-kisku-foto
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чего молчим то ?где напористый ,зелёный ответ трампу ?
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Пора начинать печатать и продавать наклейки на автомобили, посвященные Трампу со съемной буквой "к" на конце.
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Ему нужно отменить должность спецпредставителя Украины по вопросам США?
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Не ну а че? Зебилы вчера радостно орали пусть там у себя с Трампом решают, а не нам советуют, получите. Ждем предложения от кацапов, таежный союз все дела, как говорится лишь бы не Порох.
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ну вот,дождались нах! теперь расскажите как это прекрасно для Украины
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Вообще то нужно рассчитывать на свои силы,а не по сторонам выпрашивать помощи
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Те що пять років не вдалося путіну, Зє зробив менше ніж за півроку.
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При трампоне, ничего хорошего для Украины, ждать нечего!
Трампон хорошо висит на крючке у кремлядей!
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ПИндоссы Всегда Кидали Своих Вассалов, вот и до нас очередь дошла!
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О, кацапчик виліз
Смачна для тебе тема? Хочеш підгодуватись?(
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Ситуация следующая
Во время продолжающейся российско-украинской войны, некоторые родственники Зеленского были уличены в пособничестве оккупанту.
Естественно виноват в этом Порошенко. Кто же еще?
Пока не удается отомстить пятому президенту, идет дискредитация всего и вся: не подконтрольных власти СМИ, волонтеров, патриотов, добровольцев, ветеранов и воинов ООС.
Арестованных "Бучу" и "Пуму" подтягивают под убийство Шеремета.
Обыски в "Pizza Veterano" проводятся демонстративно, когда часть общества, которая ассоциирует себя с ветеранами, уже и так раздраженна до предела.
Выходит власть работает на дестабилизацию ситуации в Украине. И это в условиях внешней агрессии. При этом стараясь задобрить агрессора, отводя ВСУ с крайне невыгодных для агрессора позиций.
Разведка докладывает, что Россия начала завозить больше боеприпасов на оккупированную часть Донбасса.
А тем временем Зеленский пафосно разъезжает на "Тесле", записывает очередной быдло ролик.
У меня всего один вопрос. Чья это власть?
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Пособничество агрессору путем транзита его газа, за который агрессор получает деньги, считается???
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При рыжем Дональде - толку от этой должности никакого...

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Не на часі? Ну, мої вітання. Хоча адептам зе глибоко чхати на цю новину, "#АніУсталі".
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Ага.Певно американці довго думали,на чий бік стати-турецький,чи курдський.
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Итог 200 дней нахождения клоуна у власти - США отменят должность спецпредставителя по Украине. Приходите еще через 25 лет, мол)
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Нового спецпредставника назначить Держдума рэфэ?
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Факт, що Россія вбила 13 000 українців, і захопила территорію Донбаса і Крим.
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Baltijas balss, перейменоване видання Vesti lv. Вєсті, Алєкс, ВЄСТІ!!!

Давай ще спід інфо і масковскій камсамолєц сюди пхай
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да, да, да, да....
Це ж нє русскіє захопили Крим і вбили 13000 українців....
Це вони разом з американцями вбивали і захоплювали...
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Америка,как и Европа ,как и многие страны свою политику ведут,т.е в приоритете своя страна превыше всего
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І лише Україна, веде таку свою політику, де її турбують в першу чергу інтереси русскіх і Россіі.
Унікальна країна.
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Это означает, что мы Трампа не интересуем? Ну вот она, подлинная независимость. Привет! Держдеп скасує посаду спецпредставника США в Україні, - Foreign Policy - Цензор.НЕТ 5495
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Якщо Україна не цікава своїй владі, то чому вона повинна бути цікава Трампу?
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Чергове "досягнення" ЗЕ команди на міжнародній арені
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