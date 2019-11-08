 Держдеп скасує посаду спецпредставника США в Україні, - Foreign Policy

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що посаду планують прибрати переважно тому, що адміністрації буде складно знайти охочого зв'язуватися з нею.
"Ніхто у здоровому глузді не захоче займатися цим. Очевидно, що за такою людиною буде пильно спостерігати весь світ, в той час як керівництво Державного департаменту продемонструвало небажання захищати своїх людей навіть у найпростіших речах", - сказало одне з джерел видання.
Зазначається, що повноваження спецпредставника перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту.
Видання нагадує, що при президенті Бараку Обамі обов'язки спеціального посланника виконувала тодішня помічниця держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.
главное что "Нардеп від Слуги народу задекларувала свою "безцінну кіску"". ФОТО
http://www.dymka.com.ua/ukraina/nardep-vid-slugy-narodu-zadeklaruvala-svoyu-beztsinnu-kisku-foto
Трампон хорошо висит на крючке у кремлядей!
Смачна для тебе тема? Хочеш підгодуватись?(
Во время продолжающейся российско-украинской войны, некоторые родственники Зеленского были уличены в пособничестве оккупанту.
Естественно виноват в этом Порошенко. Кто же еще?
Пока не удается отомстить пятому президенту, идет дискредитация всего и вся: не подконтрольных власти СМИ, волонтеров, патриотов, добровольцев, ветеранов и воинов ООС.
Арестованных "Бучу" и "Пуму" подтягивают под убийство Шеремета.
Обыски в "Pizza Veterano" проводятся демонстративно, когда часть общества, которая ассоциирует себя с ветеранами, уже и так раздраженна до предела.
Выходит власть работает на дестабилизацию ситуации в Украине. И это в условиях внешней агрессии. При этом стараясь задобрить агрессора, отводя ВСУ с крайне невыгодных для агрессора позиций.
Разведка докладывает, что Россия начала завозить больше боеприпасов на оккупированную часть Донбасса.
А тем временем Зеленский пафосно разъезжает на "Тесле", записывает очередной быдло ролик.
У меня всего один вопрос. Чья это власть?
Давай ще спід інфо і масковскій камсамолєц сюди пхай
Це ж нє русскіє захопили Крим і вбили 13000 українців....
Це вони разом з американцями вбивали і захоплювали...
Унікальна країна.