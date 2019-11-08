 "Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК", - Гончарук

"Рівень економічного зростання України залежить від успішності боротьби з корупцією, тому важливо перезапустити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції та до 18 грудня провести незалежні якісні вибори з обрання керівника національного органу боротьби з корупцією", - цитує Гончарука Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.
Він висловив сподівання, що новостворена незалежна комісія обере людину, яка перезапустить роботу НАЗК. Серед основних етапів конкурсу: подання заяв Комісії на участь у конкурсі до 19 листопада (всі заяви будуть опубліковані, що відкриває можливість для активної громадської участі у цьому процесі); у грудні кращих кандидатів запросять на співбесіду; 18 грудня Комісія оголосить результати конкурсу, а пізніше Уряд буде робити відповідні призначення.
"Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК. Ми будемо максимально швидко приймати рішення, обирати найбільш чесних, професійних, з гарною репутацією людей. У цьому дусі ми обрали Комісію, яка складається саме з таких людей, які здатні приймати незалежні рішення", - наголосив прем'єр.
Вы сделали это вместе! Зе!
П.с не підтримую ні Зе ні Пе ні Ю...
Розумієш,дебільне,якшо ти нікого не підтримуєш,але у тебе усі порохоботи - то ти тоді або дебіл,або кацапотварь Це тобі кожен нормальний скаже
Впрочем,а что тебе еще делать с такой фамилией