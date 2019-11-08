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 Політика України
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Все про:НАЗК (668) Гончарук_Олексій (251)

 "Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК", - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для успішної боротьби з корупцією.

"Рівень економічного зростання України залежить від успішності боротьби з корупцією, тому важливо перезапустити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції та до 18 грудня провести незалежні якісні вибори з обрання керівника національного органу боротьби з корупцією", - цитує Гончарука Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ. 

Він висловив сподівання, що новостворена незалежна комісія обере людину, яка перезапустить роботу НАЗК. Серед основних етапів конкурсу: подання заяв Комісії на участь у конкурсі до 19 листопада (всі заяви будуть опубліковані, що відкриває можливість для активної громадської участі у цьому процесі); у грудні кращих кандидатів запросять на співбесіду; 18 грудня Комісія оголосить результати конкурсу, а пізніше Уряд буде робити відповідні призначення.

"Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК. Ми будемо максимально швидко приймати рішення, обирати найбільш чесних, професійних, з гарною репутацією людей. У цьому дусі ми обрали Комісію, яка складається саме з таких людей, які здатні приймати незалежні рішення", - наголосив прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комісія щодо обрання глави НАЗК оголосила про старт конкурсу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158610
 
 
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Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. После смены власти оказалось, что за "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info

Вы сделали это вместе! Зе!
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До чого тут це фото... Чи аби перднуть порохобот...
П.с не підтримую ні Зе ні Пе ні Ю...
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Ти тільки путінського члєна у свому роті підтримуєш.
Розумієш,дебільне,якшо ти нікого не підтримуєш,але у тебе усі порохоботи - то ти тоді або дебіл,або кацапотварь Це тобі кожен нормальний скаже
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Кацапотварь,ты в глаза трахаешся или в голову?
Впрочем,а что тебе еще делать с такой фамилией
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Помогите Гончаруку слезть с броневика!!! Он уже неделю не может слезть!!! скажите, работать пора!!
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.....а шо это НАПК ???? и шо надо ПЕРЕГРУЗИТЬ ???? и главное КОМУ грузить ???
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Что бы перезагрузить ,надо сперва посадить тех кто получал там премии мешками за Ынтенсивный труд, тогда новые забудут слово ынтенсивно "Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4025
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