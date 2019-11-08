 Апеляційний суд у Харкові скасував рішення міськради про повернення проспекту Жукова

Про це повідомив місцевому виданню "МедіаПорт" один з позивачів у справі Ігор Черняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, суд скасував рішення суду першої інстанції і виніс нове, яким рішення міськради так само скасовується.

"Рішення суду першої інстанції скасували через процесуальні порушення, тому що не міг цей спір розглядатися у порядку спрощеного провадження. Те, що суд задовольнив скаргу міськради частково — це так процедурно називається. Міськрада говорила, що те рішення треба скасувати і прийняти нове, де у позові відмовити, а суд те рішення скасував, але прийняв нове рішення — таке ж по суті", — сказав Черняк.

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Постанова апеляційного суду набирає чинності з дня прийняття, тобто від сьогодні проспект Жукова - знову проспект Григоренка.

У міськради є тридцять днів на касаційну скаргу.

Нагадаємо, проспект Маршала Жукова в Харкові був перейменований на проспект Петра Григоренка в 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію. 19 червня 2019 року міськрада повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова.