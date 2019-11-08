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Все про:перейменування (290) суд (5675) Харків (1550) декомунізація (263)

 Апеляційний суд у Харкові скасував рішення міськради про повернення проспекту Жукова

У Харкові другий апеляційний адмінсуд скасував рішення міської ради про повернення проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.

Про це повідомив місцевому виданню "МедіаПорт" один з позивачів у справі Ігор Черняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, суд скасував рішення суду першої інстанції і виніс нове, яким рішення міськради так само скасовується.

"Рішення суду першої інстанції скасували через процесуальні порушення, тому що не міг цей спір розглядатися у порядку спрощеного провадження. Те, що суд задовольнив скаргу міськради частково — це так процедурно називається. Міськрада говорила, що те рішення треба скасувати і прийняти нове, де у позові відмовити, а суд те рішення скасував, але прийняв нове рішення — таке ж по суті", — сказав Черняк.

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Постанова апеляційного суду набирає чинності з дня прийняття, тобто від сьогодні проспект Жукова - знову проспект Григоренка.

У міськради є тридцять днів на касаційну скаргу.

Нагадаємо, проспект Маршала Жукова в Харкові був перейменований на проспект Петра Григоренка в 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію. 19 червня 2019 року міськрада повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158609
 
   
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А если кратко, Апеляционный Суд постановил: Кернес - ПНХ!!!
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Все вирішить Верховний сєпар України , Колабораст Зєляпутін. Сама гнила людина в Україні.
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Задовбали вже ці сєпари харківські і одеські млять...
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Не було б київських, то не було б й харківських.
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Памятный знак УПА в Харькове-столице Советской Украины с 1917г. по 1932г. можно ставить, а памятник Освободителю Харькова и проспект им. Жукова нельзя. Так верните тогда старое название, которое до Жукова было.
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А що УПА загатила Дніпро десятками тисяч українців , зібраних з усіх сіл восени 1943 року ?
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Жуков это ещё та сволочь ,судить эту суку посмертно ...
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Треба перейменовувати не жукова а хернеса ,тоді й судитися ніхто не буде.
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...Жюков, Вататутин-палачи , людоеды украинского народа по открытым в СМИ фактам.. Апеляційний суд у Харкові скасував рішення міськради про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 7073...ф топку!.....
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И некоторые цитаты Жукова очень актуальны для Украины в её нынешней освободительной войне против РФ:
"Война есть война, на ней не может не быть потерь и что эти потери могут быть и крупными, особенно когда мы имеем дело с таким серьезным и ожесточенным врагом."
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( АРХИВ ) Перед началом форсирования Днепра 1943 году прошло заседание Военного совета штаба фронта. Воспоминания о нем сохранились благодаря офицеру по особым поручениям командующего Первым Украинским фронтом Николая Ватутина, Юрия Коваленко. Когда на этом заседании решался вопрос, во что одеть и чем вооружить 300 тысяч насильно отмобилизованных новобранцев украинцев с освобождённой? то есть оккупированной но уже теперь кремлёвскими коммунофашистами Восточной Украины, как их хоть немного обмундировать, подготовить, научить заряжать винтовку. Кровавый «маршал победы» палач коммуно - фашистов Г.Жуков заявил дословно: «Как во что? В чем пришли, в том и воевать будут! Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к УПА - Бандеровцам .» «Да и зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нах… обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать и в Сибирь после войны ссылать». В ответ Рокоссовский сказал, что «это - геноцид» Украинского народа. Из 300 тысяч насильно мобилизованных и почти безоружных украинцев 280 тысяч по приказу кремлёвского коммуно -фашиста кровавого палача Жукова утопили в Днепре.
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