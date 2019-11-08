 The New York Times замінило фото з картою України без Криму у своїй статті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить список поправок публікацій видання за цей тиждень.

"У статті за понеділок про плани українського олігарха щодо створення гірськолижного курорту була карта України, на якій вона була відокремлена від Криму. На карті мала бути пунктирною лінією кордону позначена ділянка, анексована Росією в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стаття була опублікованна 4 листопада. На одній з ілюстрацій зображена карта розміщення гірських курортів у регіоні. Україна на ній позначена білим кольором, а все навколо, зокрема Крим - сірим.

Пізніше посольство України в Вашингтоні закликало американське видання The New York Times, яке опублікувало карту України без Криму, виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

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