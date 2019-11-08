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 Політика України, За кордоном
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 The New York Times замінило фото з картою України без Криму у своїй статті

Американське видання The New York Times виправило фотозображення карти України без Криму у статті про українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить список поправок публікацій видання за цей тиждень.

"У статті за понеділок про плани українського олігарха щодо створення гірськолижного курорту була карта України, на якій вона була відокремлена від Криму. На карті мала бути пунктирною лінією кордону позначена ділянка, анексована Росією в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стаття була опублікованна 4 листопада. На одній з ілюстрацій зображена карта розміщення гірських курортів у регіоні. Україна на ній позначена білим кольором, а все навколо, зокрема Крим - сірим.

Пізніше посольство України в Вашингтоні закликало американське видання The New York Times, яке опублікувало карту України без Криму, виправити помилку і "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

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The New York Times замінило фото з картою України без Криму у своїй статті 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158606
 
   
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страшно тебе - в Крыму жить ? - оккупантам прислуживать
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Он сдал квартиру в аренду, а здесь беженские получает.
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Ага так исправили,мини карта одного цвета что Украина что мордор
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Да американцы не о что Крыме что-то знают, они не знают вообще географию.
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Ого! Мощно! Перемога! Утёрли нос кацапам!
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Ещё одна "победа" зели . The New York Times заменило фото с картой Украины без Крыма в своей статье - Цензор.НЕТ 2309 Петя вор , согласен , но не промокашка .
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Лохторат Зеленського зараз, спостерігаючи злочинну здачу українських інтересів, захищає вже не свого президента, а з піною в роті, як дурнуваті, до останнього захищатимуть свій дебільний вибір. Одиниці здатні сказати, вибачте "я ідіот". Більшість же нев'****** експерти в питаннях оборони, миротворення і кого посадить. Ідіоти своїх позицій не здаватимуть до останнього. Бо чим ниціша й тупіша особь, тим менше шансів що вона здатна визнавати себе неправим.
Нема ніяких партій війни і миру! Є партія Перемоги і партія сцикунів!
Партію Перемоги очолює кожен хто бореться за повернення своїх співгромадян та своєї землі. Партія сцикунів абсолютно логічно обрала верховним головнокомандувачем уклоніста, який до всирачки боїться путіна.
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