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Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:адвокат (679) НАБУ (2168) арешт (1022) застава (232) СІЗО (445) Дубневич (58) запобіжний захід (64)

 За Дубневича ще до апеляції внесли заставу, його не мали права відправляти в СІЗО, - адвокат

6 і 7 листопада кілька людей сумарно внесли за народного депутата Ярослава Дубневича 100 млн гривень застави. Захист подала в суд заяву про його незаконне затримання і готує позов до ЄСПЛ.

Про це виданню "Українська правда" заявив адвокат Дубневича Олексій Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ярослава Дубневича не мали права вчора затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли заставу. Ярослав Дубневич ще вчора виконав рішення суду", - заявив він.

За словами Шевчука, співробітники НАБУ, етапували Дубневича із зали суду після завершення засідання, "зробили серйозний злочин".

"Тому що, коли в суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину і повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітникам НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також у рішенні немає ні слова про Лук'янівське СІЗО", - пояснив адвокат.

Шевчук каже, що станом на момент винесення рішення АП ВАКС за Дубневича внесли 100 мільйонів гривень застави, це на 10 мільйонів більше, ніж визначила апеляція.

Він також додав, що 8 листопада в Шевченківський суд вже подали заяву про незаконне затримання Дубневича. Шевчук прогнозує, що в понеділок-вівторок буде готове звернення до ЄСПЛ про те, що народного депутата незаконно затримали за наявності діючого запобіжного заходу - застави.

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За словами захисника, він поки не знає, де перебуває Дубневич, "оскільки ні в одному пункті рішення суду не написано, де має перебувати Дубневич, і хто повинен його етапувати".

Він прогнозує, що його підзахисний може перебувати в Лук'янівському СІЗО, тому що ІТТ в Аскольдовому провулку підвідомчий СБУ, ІТТ - підвідомчий будь-кому, поки не винесено рішення суду. Але не виключає, що його клієнт може знайтися і "десь у Хмельницькому".

Шевчук додав, що вже звернувся в НАБУ із запитанням, куди етапували Дубневича.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила відправити Ярослава Дубневича під арешт із заставою 90 млн гривень.

Генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158601
 
 
 Топ коментарі
 
Платіжки показати мало. Потрібне підтвердження заходу коштів на рахунок.. Адвокат про це не може не знати , його заява - пусте струшування повітря.. Треба було швидше булками ворушити , збираючи й виплачуючи заставу. А панові Дубневичу буде дуже корисним спілкування на нарах з такими жертвами репресій "зеленої шмарклі" як сірожа пашинський та гримчак.. Нехай поступово звикає до режиму ув'язнення.
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Теперь ЕСПЧ еще и за этого штаф Украине впаяет в виде компенсации Дубневичу за незаконное содержание под стражей.
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Вірно.
Для України буде вигідніше, якщо ці покидьки залишаться на свободі.
Можна було руки повідрубати, але не того обрали.
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"По словам Шевчука, сотрудники НАБУ, этапировавшие Дубневича из зала суда после завершения заседания, "совершили серьезное преступление.

В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", - пояснил адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3158601
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Платіжки показати мало. Потрібне підтвердження заходу коштів на рахунок.. Адвокат про це не може не знати , його заява - пусте струшування повітря.. Треба було швидше булками ворушити , збираючи й виплачуючи заставу. А панові Дубневичу буде дуже корисним спілкування на нарах з такими жертвами репресій "зеленої шмарклі" як сірожа пашинський та гримчак.. Нехай поступово звикає до режиму ув'язнення.
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За нього занесли "залог" ще до оголошення вироку.
Але, щось пішло не так... За Дубневича еще до апелляции внесли залог, его не имели права отправлять в СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 9591

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Та подождите! За Насирова тоже мгновенно жена внесла 100 лямов. А потом, оказалось, что нужно всего-то 36. А как с этим будет- хрен зна. Може и не червонец вернут, а поболее.
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Долбаные законы, он воровал годами а залог требуют только по одному эпизоду в деле. Конечно его друзья нашкребли мелочишку 100 лямов чтоб такого другана выручить.
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Ну кто мешает? ДОКАЗЫВАЙТЕ, что воровал... Вы воровали десятки лет и не попались... Правда у вас не было доступа до миллионов))) Так, по мелочевке)))
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Вы сделали это вместе! Зе!

Австрийская компания Head - производитель спортивного оборудования для зимних видов спорта, дайвинга и тенниса, которая реализует продукцию в 85 странах мира и имеет производственные мощности в Австрии, Чехии, Болгарии и Китае, создает завод в Виннице. Именно в Украину компания планировала перенести производственные мощности из Австрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Германии. Но в Украине инвестор столкнулся с проблемой - монополия на энергорынке и стоимость подключения к мощностям. После смены власти оказалось, что за "бумажки" австрийцам придется заплатить 1, 6 млн. евро. Инвестора такие расценки шокировали, сообщает портал Вінниця. info
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Как говорил Остап Бендер "С таким счастьем ( деньгами) и на свободе" Наши "честные труженики" вот так запросто могут выложить 100 миллионов пусть и гривен. Да только за это уже можно "четвертной давать", безошибочный маркер.
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адвокат дурак. Эт палитичское преследование, а при нем, при приследовании, все методы законны. Панимать же нужно такие вещи
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Хищение в особо крупном размере есть такое понятие, при совке за 10000р. за которые можно было купить "Волгу" могли к "вышке" приговорить. А сейчас сотни миллионов в залог и гуляй, воруй ещё на следующий залог.
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Заплатили с рыгошакаладного общака, не??
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Є дарагой . 100лямов то в кассу, а мимо занести забыли, посему на нары.
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можно было смело лярд залога требовать...
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Пусть тварь сидит в СИЗО, нехрен вносить залоги.
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