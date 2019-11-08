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Все про:звільнення (714) Горбатюк (328) Окружний адмінсуд Києва (27)

 Горбатюк заперечує своє звільнення в Окружному адмінсуді

Сергій Горбатюк, якого нещодавно звільнили з посади начальника управління спецрозслідування Генеральної прокуратури, оскаржує своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК

"Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати наказ про його звільнення і просить поновити його на посаді начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України або на рівнозначній посаді в органах прокуратури", - повідомив суд.

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Крім цього, Горбатюк просить ОАСК стягнути з ГПУ на його користь середній заробіток на весь час вимушеного прогулу.

Відповідний позов зареєстрований в Окружному адміністративному суді Києва 7 листопада. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цьому адміністративному позові.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він вів справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158599
 
 
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Да задолбали, ну допустим вернет его суд обратно так нормально он работать уже не сможет, что они так цепляются за кресла.
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вот сученок взял лям за увольнение и судится
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Горбатюк -- саботажник его самого нужно под следствие . 5 лет просрал !!!
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идейный такой. Еще пять лет хочет расследовать, гниль рашеновская
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После увольнения он уже наговорил на пару статей...
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вот уж правда - горбатого могила исправит!
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