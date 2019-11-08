 Україна і Монголія підписали угоду про безвіз. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії - посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.
"Угода передбачає, що громадяни України можуть в'їжджати в Монголію без віз на 90 днів упродовж 180 днів", - повідомив агентству Дещиця.
За його словами, Монголія є черговою країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок.
"Ми вже маємо 88 таких країн, а зі спрощеним в'їздом в інші країни - це вже понад 140 країн", - уточнив дипломат.
Дещиця також підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогодні між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка буда підписана свого часу між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.
"Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які потрібні для подорожей громадян України і Монголії", - сказав Дещиця.
нам для полного счастья вот тока монголов и не хватало...
Монголия - не заграница!
кочевать
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Восстанавливать исчезнувшую лошадь Пржевальского.
Вспомним,
Вспомним степи монгольские,
Голубой Керулен,
Золотой Онон!
Трижды тридцать
Монгольским войском
Втоптано в пыль
Российских племен.
Мы бросим России
Грозу и пламя,
Несущие смерть
Чингисхана сыны.
Пески сорока
Пустынь за нами
Кровью россиян
Обагрены.
«Рубите, рубите
Молодых и старых!
Взвился над вселенной
Монгольский аркан!»
Повелел, повелел
Так в искрах пожара
Краснобородый бич неба
Батыр Чингисхан.
Он сказал: «В ваши рты
Положу я сахар!
Заверну животы
Вам в шелка и парчу!
Всё -- мое! Всё -- мое!
Я не ведаю страха!
Я всю Россию
К седлу моему прикручу!»
Вперед, вперед,
Крепконогие кони!
Вашу тень
Обгоняет страх россиян...
Мы не сдержим, не сдержим
Буйной погони,
Пока распаленных
Коней не омоем
В российских,
Последнего моря волнах...
Помимо того шо был жесток, он реально организовал передовую почтовую службу, разведку и ударный кулак своей армии. Мало ли - Китай покорить, это просто как Александра Македонянина поход. восхищение да и только.
Tengger Cavalry - Cavalry in Thousands
(шкода, група припинила існування - лідер Nature Ganganbaigal помер цього року. RIP)
Darkestrah - Khagan (Unofficial Video)
Каган
Мы втоптали копытами в пыль
Пустоту бесконечной степи
Мы заполнили звоном клинков
Пространство материка
Мы неслись к той далекой черте
Где небо сомкнулось с землей
Мы свергали с престолов князей
И рушили стены дворцов
Мы, казалось, лишь взмахом руки
Сметали с земли города
Зима - имя моё
Время - сново пришло
Память прошлого дня остыла и просит огня
Земля, как свежая рана, окрыта для зимнего сна
В просторах высокого неба уже распахнули врата
В его голосе - стали и огонь
И топот ста тысяч коней
Его воля есть воля Тенгри…
"Ты знаешь свое будущее, Великий Хан"
"Мы вернулись домой. Мой отец молчал.
Наконец он сказал: "Ты поступил правильно. Теперь ты как мужчина должен выбрать себе жену".
Я не знал, что этот день... изменит мою жизнь навсегда".
Мне нравится, объяснение нападения Московии на Новгород: "битва за объединение"
Еще бы Гвиана открыла безвиз - поеду жрать нигеров....
Ну, типо салат такой есть - "нигер в банановом соусе с бананасами и картошкой"
Серьезно, наконец... на конец...
Это великое достижение, без которого страна - не страна.
В 2006 году на саммите Украина-ЕС было парафировано, а в 2007-м - подписано Соглашение о реадмиссии, то есть принудительном возвращении мигрантов, нелегально попавших в ЕС с Украины. А для определенных категорий украинских граждан визовый режим упростили, эти документы вступили в силу в 2008 году.
The HU (folk rock, Монголія) - Wolf Totem