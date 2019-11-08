 На Закарпатті розпочала роботу збагачувальна фабрика з видобутку золота та інших цінних металів

На Мужіївському родовищі поліметалічних руд на Закарпатті розпочала роботу нова збагачувальна фабрика Avellana Gold, яка видобуватиме золото, цинк і свинець. Виробництво стартувало з екологічного проєкту з переробки породи, яка накопичилася на поверхні протягом декількох десятиліть геологорозвідувальних і шахтних робіт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Керівник українського представництва Avellana Gold Андрій Смолін повідомив, що "за допомогою спеціальної технології відвали на поверхні будуть очищені на 85-90%, а замкнутий цикл виробництва дозволить використовувати повторно 85% води для цієї переробки".

До кінця року фабрика завершить налаштування всіх технологічних циклів, а з весни 2020-го почне повномасштабну роботу з переробки і збагачення породи.

"З поліметалічних руд родовища можна отримувати так званий колективний концентрат. Остаточні продукти залежатимуть від особливостей переробки, технологій, якості і умов", - заявив інтерв'ю ЗМІ Арсен Ільїн - директор Карпатської рудної компанії, яка займається виробництвом в структурі міжнародної компанії Avellana Gold.

Наступним етапом роботи підприємства після переробки порід, які лежать на поверхні, що буде будівництво нової шахти. Реалізація цього проєкту запланована на наступний рік. Підготовчі витрати на гірську частину орієнтовно оцінюються в 10 мільйонів доларів США, витрати на підготовку шахти для підземного розвідувального буріння становитимуть ще один мільйон, а його загальна вартість оцінюється в 140 мільйонів доларів.

Загальна виробнича потужність Avellana Gold на Мужіївському родовищі після запуску всіх складових проєкту сягне 500 тисяч тонн руди на рік.

"Обсяги реалізації цинку повністю перекриють імпорт свинцю в Україну і на більш ніж 50% - імпорт цинку", - зазначив керівник українського представництва Avellana Gold Андрій Смолін.

Керівництво компанії заявило, що для реалізації проєкту розвитку Мужіївського родовища поліметалічних руд після запуску виробництва важливою складовою є формування публічної компанії, акціями якої будуть торгувати на світових біржах.

Avellana Gold – міжнародна інвестиційна компанія, що має досвід розробки родовищ корисних копалин у Східній Європі та багатьох країнах світу, інвестує в Мужіївське родовище поліметалічних руд з 2016 року. Загальний об'єм інвестицій в проєкт – 140 мільйонів доларів США.