 Радник прем'єра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Сумновідомий довгобуд. Як і будь-який інший довгобуд у країні. Цей - найбільш масштабний. Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули, передавши його з балансу міста на баланс Укравтодору. За 15 років цей міст обріс легендами, боргами, кримінальними справами і навіть обзавівся пам'ятником", - зазначив Голик.
Радник голови Кабміну повідомив, що уряд ухвалив рішення добудувати міст. Через два-три тижні будуть оголошені торги в ProZorro, які визначать генерального підрядника. У бюджеті цього року вже знайдені на цей міст 750 мільйонів гривень.
"Завдання за рік-півтора року відкрити одну сторону цього мосту, за два-три роки зробити його весь", - сказав Голик.
Як повідомлялося раніше, траса Запоріжжя - Маріуполь, яку Голик назвав "дорогою життя", була капітально відремонтована в рекордні для України терміни - 68 днів.
Запускать надо достроенный мост, желательно уже испытанный и надёжный.
Вони сьогодні не перший раз коней мочуть, а потім насмішників видаляють.
Це вам не по морю будувати.
Тут скелі навкруги.
Будуть кошти, будуть робітники.
Або не буде, як там у Ходжа Насрєдіна?
(этот же.. голик (не совсем уж и голик)))) из Днепра... и там многострадальным мостом удивлять-непереудивлять...как горожанам скакать-неперескакать по стыкам! )))))
2007г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2010г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2014г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2017г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2019г. - мост в Запорожье запустят через 2-3 года.