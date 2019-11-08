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 Політика України
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Все про:Запоріжжя (535) міст (334) Голик (43)

 Радник прем'єра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки

Радник глави Кабміну Юрій Голик повідомляє, що міст у Запоріжжі буде добудований через 2-3 роки.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Радник премєра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки 01

"Сумновідомий довгобуд. Як і будь-який інший довгобуд у країні. Цей - найбільш масштабний. Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули, передавши його з балансу міста на баланс Укравтодору. За 15 років цей міст обріс легендами, боргами, кримінальними справами і навіть обзавівся пам'ятником", - зазначив Голик.

Радник премєра Голик: Недобудований міст у Запоріжжі запустять через 3 роки 02

Радник голови Кабміну повідомив, що уряд ухвалив рішення добудувати міст. Через два-три тижні будуть оголошені торги в ProZorro, які визначать генерального підрядника. У бюджеті цього року вже знайдені на цей міст 750 мільйонів гривень.

"Завдання за рік-півтора року відкрити одну сторону цього мосту, за два-три роки зробити його весь", - сказав Голик.

Як повідомлялося раніше, траса Запоріжжя - Маріуполь, яку Голик назвав "дорогою життя", була капітально відремонтована в рекордні для України терміни - 68 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158593
 
 
 Топ коментарі
 
Понятно, значит уже при следующей власти...
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Что то не видно ни кипящей работы ни работающей техники ни работников. Все средства и силы перекинули на строительство моста в ОРДЛО?
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2004г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2007г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2010г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2014г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2017г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2019г. - мост в Запорожье запустят через 2-3 года.
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Понятно, значит уже при следующей власти...
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Зеленский приедет, он падла за пол года построит.
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главное сепарам построить мост в станице луганской побыстрее, чтобы они пенсии получали украинские
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Поражает оптимизм и Голика, и Гончарука в том, что они три года на постах останутся.
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та да. через пол-года их уйдут, а наступники скажут: "Я вам ничего не обещал".
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Конечно останутся! А куда они денуться? Может Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года - Цензор.НЕТ 3970 ты их снимешь?
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Зачем же запускать недостроенный мост?
Запускать надо достроенный мост, желательно уже испытанный и надёжный.
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Дуже дотепне зауваження редакцїї цензора.
Вони сьогодні не перший раз коней мочуть, а потім насмішників видаляють. Советник премьера Голик: Недостроенный мост в Запорожье запустят через 3 года - Цензор.НЕТ 5548
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Так Петр Лексеевич ленточку еще в три года назад перерезал.
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Ну ничего страшного. Зато радуйтесь как быстро Зештанмаер строит мост в Лугандонии за пару месяцев.
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То давай их гадов убьем всех атомной бомбой как в Хиросимсе...
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15 років!!!
Це вам не по морю будувати.
Тут скелі навкруги.
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Что то не видно ни кипящей работы ни работающей техники ни работников. Все средства и силы перекинули на строительство моста в ОРДЛО?
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А хто піде задарма працювати?
Будуть кошти, будуть робітники.
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Через четьіре года тут будет город сад!
Або не буде, як там у Ходжа Насрєдіна?
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ну Голик то должен знать! )))) еще пусть с преЗЕдентом поспорит
(этот же.. голик (не совсем уж и голик)))) из Днепра... и там многострадальным мостом удивлять-непереудивлять...как горожанам скакать-неперескакать по стыкам! )))))
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2004г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2007г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2010г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2014г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2017г. - мост в Запорожье запустят через 3 года.
2019г. - мост в Запорожье запустят через 2-3 года.
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Все очень просто . Приезжает Зе и делает "пари", или мост в этом году или кутюрьма.
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В чем разница где вешают лапшу на уши а где реально горят желанием построить? В Станице Луганской мост еще начали нагнав кучу техники и людей строить без всяких согласований проектов под выстрелами и без всяких тягомотин. А в Запорожье нет ни одного работника ни техники работающей, одно начальство и обещания длящиеся десятилетиями.
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