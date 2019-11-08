 Львівська ОДА оголосила НС у двох містах через зрив опалювального сезону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Як повідомляється, підприємство "Гарант Енерго М" не виконало доручення ОДА, які дозволили б розпочати опалювальний сезон у містах Новий Розділ та Новояворівськ.

"Станом на сьогодні усі терміни вичерпані. ПП "Гарант Енерго М" не виконало цих протокольних доручень. Підбиваючи підсумки і зважаючи на інші обставини, констатуємо, що підприємство не спроможне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон у цих містах", - заявили в ОДА.

Зазначається, що у зв'язку зі зривом опалювального сезону в області було оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Нині управління Держслужби з надзвичайних ситуацій спільно з департаментом з питань цивільного захисту готують відповідний пакет документів.

"Окрім того, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, необхідно невідкладно розглянути можливість зміни управителя, який неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами", - додали в ОДА.

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