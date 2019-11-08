 Зеленський звільнив Бляшенка з посади заступника голови Держприкордонслужби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 8 листопада.

Бляшенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка в листопаді 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов