 Зеленський звільнив Бляшенка з посади заступника голови Держприкордонслужби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 8 листопада.
Бляшенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка в листопаді 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 8 листопада.
Бляшенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка в листопаді 2014 року.
Только то, что на заборе написано и на 1+1 сказали.
Усіх патріотів познімав!
А потім їх саджати почне!
Петро Олексійович, рвіть кігті, доки не пізно.
Кроме весьма мутного сайта каких-то "пограничных патриотов", ссылающихся на фейсбук, ничего особенного не нашел.
Демонтовано «бляху» з даху мафіозної організації
Указом президента України від 8 листопада 830\2019 звільнено
заступника голови ДПСУ, головного інтенданта та «ідеолога» прикордонного відомства генерала Олега ********.
Варто згадати героїчний шлях цього посадовця.
Саме він за посадовими обов'язками відповідав за організацію ресурсного забезпечення ДПСУ.
За весь період роботи ******** правоохоронними органами задокументовано значну кількість фактів вимагання хабарів посадовцями тилових підрозділів ДПСУ в якості «відкатів» за проведення робіт, постачання харчових продуктів, екіпіровки.
Взагалі історія проходження служби О. ********м досить темна.
Свого часу (2000-2004р.р.), коли очільник мафіозного клану генерал В. Назаренко очолював в Криму прикордонне управління (Азово-Чорноморський напрям ПВ України), ******** був у нього заступником з тилового забезпечення. Обговорюють, що їхній тандем був пов'язаний із шаленою контрабандою та браконьєрством.
В той час суттєві кримінальні прибутки на кордоні в Криму надавали схеми обкладання даниною крупних рибозаготівельних підприємств по Чорноморську, Євпаторії, Севастополю, Феодосії та Керчі. Були взяті "під контроль" морські пункти пропуску: Євпаторійський та Феодосійський мтп, Феодосійська нафтова база, порти в Керчі, а їх було п'ять.
Крім того процвітала контрабанда в Керченській протоці, так звані "перевантаження" в районах якірних стоянок.
За цим стояла фірма "Інфлотуніверсал", яка складалася із колишніх радянських прикордонників, що були наближені до діячів Прикордонних Військ України в АРК.
Там була контрабанда нафти, сипучих вантажів, зерна, феросплавів та інше. В тиждень перевантажувалися десятки тисяч тон контрабандних товарів. Весь цей безлад кришувало головне управління СБУ в АРК, що зіграло свою роль в захваті Криму в 2014 році.
В Криму Назаренко та ******** були у справі до моменту суттєвих політичних змін в 2005 році.
Згодом Назаренка було переміщено на другорядну посаду, а ******** звільнено.
Обговорюється, що саме ******** зіграв певну роль у вирішенні питання із призначення Назаренка головою Держприкордонслужби в 2014 році. В свою чергу, Назаренко сприяв в поверненні ******** в Держприкордонслужбу, якого одразу було призначено заступником голови відомства за напрямком ресурсного забезпечення.
Ну, а далі було вже всім відоме -
проект «Стіна», незрозумілі тендера на закупку автомобілів, пального, продовольства і
відкати,
відкати,
відкати…