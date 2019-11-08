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 Політика України
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Все про:бізнес (385) корупція (2648) Євросоюз (2680) Матті Маасікас (3)

 "Динаміка позитивна", - глава представництва ЄС Маасікас про боротьбу з корупцією в Україні

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас (Matti Maasikas) задоволений динамікою поліпшення бізнес-клімату в країні.

"Новий уряд, новий президент взяли на себе зобов'язання покращувати бізнес-клімат. Є значні успіхи у законодавчому процесі, який відбувається у парламенті, якщо говорити про поліпшення бізнес-середовища та про боротьбу з корупцією", - сказав він під час Київського міжнародного економічного форуму у Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Серед основних проблем, які варто вирішити Україні, Маасікас назвав досягнення верховенства права, боротьбу з корупцією. Водночас він зазначив, що в цьому напрямі бачить позитивні тенденції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз і далі підтримуватиме Україну в процесі реформ, - голова представництва ЄС Маасікас

"Динаміка позитивна - якщо говорити про закон щодо незаконного збагачення. Крім цього, є інші приклади - боротьба з відмиванням коштів", - додав посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158588
 
   
 Топ коментарі
 
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Петіні прихильники, Матті Маасікас - зебіл?
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И дороги европейские с 1 ноября,контрабанду давно победили - жизнь налаживается "Динамика положительная", - глава представительства ЕС Маасикас о борьбе с коррупцией в Украине - Цензор.НЕТ 5539
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Петіні прихильники, Матті Маасікас - зебіл?
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кто то тут из граждан Украины - приведет пример - просто - свой пример - а то как то даже смешно читать - не чего не изменилась и это как минимум
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НЕ гони индеец -- мы с тобой здесь давно. реально есть движение по борьбе с коррупцией !!! Стрелять кацапорылые стали меньше кто бы как незвиздел "Динаміка позитивна", - глава представництва ЄС Маасікас про боротьбу з корупцією в Україні - Цензор.НЕТ 2917
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василий - вы это - меня с водителем кобылы не путайте - не гоню я - а давлю на газ ,когда сам за рулем - est clair?
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Яка кумедна в тебе пунктуація.
Ти її ніколи не знав чи вже забув?
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Зміст вірний, це точно, але не зрозумілий. "Динаміка позитивна", - глава представництва ЄС Маасікас про боротьбу з корупцією в Україні - Цензор.НЕТ 6792

"кто то тут из граждан Украины - приведет пример - просто - свой пример - а то как то даже смешно читать - не чего не изменилась и это как минимум"
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Я бы привел пример "изменений". Но... не стану, бо жить охота. Всё стало гораздо круче: всё в разряде официоза, никаких посредников, никаких "решал" сторонних. Что далее? Мне в башку не приходит...
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Как шо дальше? Активный отрицательный рост!
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Андрей со Всем уважением я вижу изменения !!! Вспомни сколько стреляли и сколько погибало и было раненных бойцов !!! Реально есть изменения кто хочет их увидит а кто не хочет конечно нет !!!
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Простите, но мы о коррупции тут. О том, есть ли какие-то изменения, личные впечатления, в плане борьбы с ней. По крайней мере, я именно так понял. И ответил- соответственно.
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Положительная динамика, отрицательного роста, борьбы с коррупцией...
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И дороги европейские с 1 ноября,контрабанду давно победили - жизнь налаживается "Динамика положительная", - глава представительства ЕС Маасикас о борьбе с коррупцией в Украине - Цензор.НЕТ 5539
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Це брехня!
От раніше, за Порошенка, бізнес розквітав!
А зараз все погано.
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З дипломатичної мови це переводиться: Нізуя ви не робите. Але ж де дипломати в ОП?
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Чому ти постійно використовуєш ці ганебні руські мати?
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Посол Европейского Союза оказался зедебилом, да порохоботы?
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