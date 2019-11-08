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Все про:ГПУ (3340) допит (537) Саакашвілі Міхеіл (1341) ДБР (609)

 ДБР і ГПУ допитали Саакашвілі у справі про його видворення з України

Держбюро розслідувань і Генеральна прокуратура допитали колишнього президента Грузії, лідера партії "Рух Нових сил" Міхеіла Саакашвілі у справі про його видворення в 2018 році.

Про це йдеться в судових матеріалах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

Він дав свідчення як свідок у справі про його незаконне видворення з України в лютому 2018 року.

В рамках справи Печерський районний суд Києва 28 жовтня дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента копії указу Президента від 29 травня 2015 року "Про прийняття Саакашвілі в громадянство України", а також указу про припинення громадянства України низці осіб та інших документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу за заявою Саакашвілі про його незаконне видворення в Польщу буде розслідувати ДБР, - Чумак

Про подробиці допиту не повідомляється.

Як повідомлялося, в липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з українськими прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва, після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей був повернений в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Також читайте: "Був вибір: або кривава сутичка, або те, що сталося", - Аваков про прорив кордону Саакашвілі

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через висилку з України в лютому 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158585
 
 
 Топ коментарі
 
За открытый силовой демонстративный прорыв границы - фальсификация дела??? ГБР и ГПУ допросили Саакашвили по делу о его выдворении из Украины - Цензор.НЕТ 6789
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Петю и Луценко только за это сажать надо, особенно Луценко за фальсификацию уголовного дела против Саакашвили по просьбе своего кума.
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Это важно, и очень своевременно, да, да, да....
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Кстати да, полное молчание Михо очень странно, ну не может такой человек без причины прекратить все движения.
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все пообещали и без него,ему ничего не осталось предложить
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Оно до сих пор в Украине? Грозился же в Грузию ехать.
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зекоманда роет против Пороха компромат, Михо расскажет, а если у Надюхи спросить то сажать можно уже завтра
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Наверное кому-то понадобилось вытянуть его из-под плинтуса.
Может очередное изощрение трубы что-нибудь откопать на Пороха.
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карлсон-хинкалщик-какаинщик-галстук-съел! не-на-ви-жу! Да, тролляки? Соя и кацапы ненавидят Саакашвили. Не совпадение.
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А по делу водворения в Украину его когда допрашивать будут?
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ГБР и ГПУ допросили Саакашвили..

Этим бездельникам больше нечем заняться??? Три самых бесполезных конторы в стране: ГБР, ГПУ и СБУ.
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Гыыы, сыньоносик, кондитерку на миномьотчика переписал, а остальное на сватов питерских переоформит. Ныкает честно заработанное на госслужбе, мразина.
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