 ДБР і ГПУ допитали Саакашвілі у справі про його видворення з України

Про це йдеться в судових матеріалах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

Він дав свідчення як свідок у справі про його незаконне видворення з України в лютому 2018 року.

В рамках справи Печерський районний суд Києва 28 жовтня дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента копії указу Президента від 29 травня 2015 року "Про прийняття Саакашвілі в громадянство України", а також указу про припинення громадянства України низці осіб та інших документів.

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Про подробиці допиту не повідомляється.

Як повідомлялося, в липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з українськими прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва, після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей був повернений в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

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28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через висилку з України в лютому 2018 року.