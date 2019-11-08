 Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації To do list змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки до кінця 2019 року, протягом 2020 року і загалом упродовж наступних 5 років.

"Завданням нашого уряду буде завершення змін у початковій школі. Але не менш амбітне завдання - ці зміни перенести і почати в базовій школі, в 5-9 класах. І цей виклик складніший, ніж у 1-4 класах, оскільки йдеться про більшу кількість вчителів, вчителів-предметників, про більшу кількість класів", - сказала вона.

Новосад також зауважила, що поставлено ​​завдання створити таку систему освіти, яка забезпечувала б безперервні можливості навчання, яке б на кожному рівні, від раннього розвитку і до дорослого життя, забезпечувало доступ до якісної освіти і за необхідності - допомагало розвивати ті компетентності, отримувати ті знання, які необхідні в сучасному світі.

За її словами, важливу увагу приділено розвитку дошкільної освіти. Серед завдань до кінця 2019 року і на 2020 рік, зокрема, формування переліку особистих якостей/умінь дитини після дитсадка, скорочення черги в дошкільні заклади, проведення дослідження якості дошкільної освіти.

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"Одна з найамбітніших цілей - забезпечити доступ до дошкільної освіти. Спільно з місцевими органами влади ставимо за мету або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків", - наголосила міністерка.

Новосад зазначила, що через п'ять років кожна дитина як у сільській місцевості, так і в місті мусить мати доступ до дошкільної освіти, а працівники дошкільних установ - гідну оплату праці.

Міністерка наголосила, що до Верховної Ради має бути внесено законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", введено вже в грудні цього року практику пояснення дітям про різні професії - профорієнтацію, впровадження електронних підручників, створення 250 нових STEM лабораторій і 25 лабораторій робототехніки. Крім того, мета - побудова або відновлення 100 сучасних шкіл.

Новосад також звернула увагу на проблему доступу до освіти для українців у зоні збройного конфлікту на Донбасі. За її словами, міністерство працює над створенням електронних матеріалів для дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій. Планується психологічний супровід для шкіл у "сірій зоні" та школярів і студентів з окупованих територій. Крім того, міністерка вважає, що потрібно збільшувати можливості для вступу дітей до українських вишів із цих територій.