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Все про:школа (729) Міносвіти (524) Новосад (29)

 Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад наголошує, що реформа шкільної освіти та імплементація "Нової української школи" триватимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації To do list змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки до кінця 2019 року, протягом 2020 року і загалом упродовж наступних 5 років.

"Завданням нашого уряду буде завершення змін у початковій школі. Але не менш амбітне завдання - ці зміни перенести і почати в базовій школі, в 5-9 класах. І цей виклик складніший, ніж у 1-4 класах, оскільки йдеться про більшу кількість вчителів, вчителів-предметників, про більшу кількість класів", - сказала вона.

Новосад також зауважила, що поставлено ​​завдання створити таку систему освіти, яка забезпечувала б безперервні можливості навчання, яке б на кожному рівні, від раннього розвитку і до дорослого життя, забезпечувало доступ до якісної освіти і за необхідності - допомагало розвивати ті компетентності, отримувати ті знання, які необхідні в сучасному світі.

За її словами, важливу увагу приділено розвитку дошкільної освіти. Серед завдань до кінця 2019 року і на 2020 рік, зокрема, формування переліку особистих якостей/умінь дитини після дитсадка, скорочення черги в дошкільні заклади, проведення дослідження якості дошкільної освіти.

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"Одна з найамбітніших цілей - забезпечити доступ до дошкільної освіти. Спільно з місцевими органами влади ставимо за мету або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків", - наголосила міністерка.

Новосад зазначила, що через п'ять років кожна дитина як у сільській місцевості, так і в місті мусить мати доступ до дошкільної освіти, а працівники дошкільних установ - гідну оплату праці.

Міністерка наголосила, що до Верховної Ради має бути внесено законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", введено вже в грудні цього року практику пояснення дітям про різні професії - профорієнтацію, впровадження електронних підручників, створення 250 нових STEM лабораторій і 25 лабораторій робототехніки. Крім того, мета - побудова або відновлення 100 сучасних шкіл.

Новосад також звернула увагу на проблему доступу до освіти для українців у зоні збройного конфлікту на Донбасі. За її словами, міністерство працює над створенням електронних матеріалів для дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій. Планується психологічний супровід для шкіл у "сірій зоні" та школярів і студентів з окупованих територій. Крім того, міністерка вважає, що потрібно збільшувати можливості для вступу дітей до українських вишів із цих територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158584
 
 
 Топ коментарі
 
Як показує досвід останнього часу, освіта нічого не значить, період навчання можна скоротити до 1 тижня.
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Никто не выложил? Тогда я отмечусь:

"Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения" - Министр образования и науки, "епта"

Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения, - Новосад - Цензор.НЕТ 313Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения, - Новосад - Цензор.НЕТ 5913
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"непрерывные возможности обучения" - это как? У меня хоть и степень кандидата, но такой тонкости не догоняю.
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Уже и в школах никто ничему не учит. Дипломы университетов вообще ни о чем не говорят. Все загибается.
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Кто-то вообще понял о чем она? концепцию новововедений? Какие такие непрерівніе возможности? а сейчас прерывные? вообщем сплошніе лозунги ни о чем... Прошлая власть, прошлій министр Гриневич хоть говорила делаем то, то и то, сделали так так и так. А эта "задача создать такую систему образования, которая обеспечивала бы непрерывные возможности обучения, которое бы на каждом уровне, от раннего развития и до взрослой жизни, обеспечивало доступ к качественному образованию" Лозунги на броневике!!!
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Як показує досвід останнього часу, освіта нічого не значить, період навчання можна скоротити до 1 тижня.
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Кто-то может не успеть за неделю собрать деньги и донести их до деканата. Срок нужно увеличить!
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улучшать проізводітєльность повишенія труда
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І в деканат можна не заносити, а перечисляти.
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Заявление о намерениях. А план есть? Стратегия? Бюджет выделен?
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Вже немає нормального слюсаря, зварювальника або електрика одні кнопкодави з університетськими дипломами... Ото така система образованія...
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Доречі у мене розряд слюсаря 3, зварювальника 3 і диплом інженера-електрика, а в депутати не беруть, може перевчився?
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Мабуть що так. В мене теж професій як в собаки бліх... Треба було на клоуна вчитися. Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад - Цензор.НЕТ 3456
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програміст верстатвів та автоматичних ліній, фрезерувальник по металу хлібу та салу, а також програміст -системний адміністратор - якщо буде пропозиція достойної зарплатні повернуся на виробництво ( менше 2000 $ не пропонувати)
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Тобто за 1000$ ми вже працювати не хочемо? Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад - Цензор.НЕТ 3465
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дякую, але ні! повернення до професії має перекривати согоденну зарплатні, чи не так?
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Холодна обробка, колега! Що правда по професії я не працював вже 20-ть років.
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Никто не выложил? Тогда я отмечусь:

"Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения" - Министр образования и науки, "епта"

Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения, - Новосад - Цензор.НЕТ 313Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения, - Новосад - Цензор.НЕТ 5913
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Та уже понятно, что тётя- просто попугай. "Непрерывные возможности обучения"(с). Это, канешна- забавно...
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ну, ето так - йєсть возможності обучєнія і нада сдєлать іх нєпрєривнимі
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"непрерывные возможности обучения" - это как? У меня хоть и степень кандидата, но такой тонкости не догоняю.
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Ну, да. Этот перл тётин- просто в глаза бросается.
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""непрерывные возможности обучения" - это как?"

Это когда даже спать ложишься, то наушники цепляешь, а там аутотренинг звучит: "ЯЖНЕЛОХ... Я ПРЕЗИДЕНТ,,, МНЕ 42... ЯЖНЕЛОХ..." И так до утра. А потом пробежка, кафешка, селфешка, видюшка и шаурмушка. И так по кругу "обучение".
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А це перефразований чЛєнін, що, забулися вже?
Учиться, учиться і ещё раз учиться!
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Осталось узнать, не перевернулся ли Ленин в гробу от такого перефразирования Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад - Цензор.НЕТ 1519
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мо' "возможность нєпрєривного обучєнія"?
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ай да новоссад, ай да да-да... прямо-таки изобретатели...
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смішно, поки не второпав, шо ця дівка - міністер науки та освіти, ТВМТЬ!!!
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"... створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання..."
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Скільки можна повторювати ці банальності? Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад - Цензор.НЕТ 514
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Дайте людям достойную зарплату.
Всё это болтология без корректной оплаты труда !!!
Перестаньте быть дураками !!!
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