 Перед нами стоїть завдання створити таку систему освіти, яка б забезпечувала безперервні можливості навчання, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в місті Обухівка Дніпропетровської області в п'ятницю під час презентації To do list змін, які планується впровадити у сферах освіти і науки до кінця 2019 року, протягом 2020 року і загалом упродовж наступних 5 років.
"Завданням нашого уряду буде завершення змін у початковій школі. Але не менш амбітне завдання - ці зміни перенести і почати в базовій школі, в 5-9 класах. І цей виклик складніший, ніж у 1-4 класах, оскільки йдеться про більшу кількість вчителів, вчителів-предметників, про більшу кількість класів", - сказала вона.
Новосад також зауважила, що поставлено завдання створити таку систему освіти, яка забезпечувала б безперервні можливості навчання, яке б на кожному рівні, від раннього розвитку і до дорослого життя, забезпечувало доступ до якісної освіти і за необхідності - допомагало розвивати ті компетентності, отримувати ті знання, які необхідні в сучасному світі.
За її словами, важливу увагу приділено розвитку дошкільної освіти. Серед завдань до кінця 2019 року і на 2020 рік, зокрема, формування переліку особистих якостей/умінь дитини після дитсадка, скорочення черги в дошкільні заклади, проведення дослідження якості дошкільної освіти.
"Одна з найамбітніших цілей - забезпечити доступ до дошкільної освіти. Спільно з місцевими органами влади ставимо за мету або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків", - наголосила міністерка.
Новосад зазначила, що через п'ять років кожна дитина як у сільській місцевості, так і в місті мусить мати доступ до дошкільної освіти, а працівники дошкільних установ - гідну оплату праці.
Міністерка наголосила, що до Верховної Ради має бути внесено законопроєкт "Про повну загальну середню освіту", введено вже в грудні цього року практику пояснення дітям про різні професії - профорієнтацію, впровадження електронних підручників, створення 250 нових STEM лабораторій і 25 лабораторій робототехніки. Крім того, мета - побудова або відновлення 100 сучасних шкіл.
Новосад також звернула увагу на проблему доступу до освіти для українців у зоні збройного конфлікту на Донбасі. За її словами, міністерство працює над створенням електронних матеріалів для дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій. Планується психологічний супровід для шкіл у "сірій зоні" та школярів і студентів з окупованих територій. Крім того, міністерка вважає, що потрібно збільшувати можливості для вступу дітей до українських вишів із цих територій.
"Перед нами стоит задача создать такую систему образования, которая бы обеспечивала непрерывные возможности обучения" - Министр образования и науки, "епта"
Это когда даже спать ложишься, то наушники цепляешь, а там аутотренинг звучит: "ЯЖНЕЛОХ... Я ПРЕЗИДЕНТ,,, МНЕ 42... ЯЖНЕЛОХ..." И так до утра. А потом пробежка, кафешка, селфешка, видюшка и шаурмушка. И так по кругу "обучение".
Учиться, учиться і ещё раз учиться!
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Скільки можна повторювати ці банальності?
Всё это болтология без корректной оплаты труда !!!
Перестаньте быть дураками !!!