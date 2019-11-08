 Україна сама розробила процедуру надання статусу біженця атовцям-іноземцям, тому що офіс ООН не стикався з подібним, - Держміграції

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала перша заступниця голови Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"Ми одразу звернулися по пораду до офісу УВКБ ООН в Україні, який, власне, контролює по всьому світу систему надання притулку, здійснює моніторинг ефективності захисту. Вони надіслали нам офіційний лист, де вказували, що люди, які тримають зброю, є комбатантами, а отже, не можуть бути навіть допущені до процедури визначення статусу біженця, тому що це суперечить принципам ООН. Україна забезпечує дотримання норм міжнародного права, ми є підписантами усіх міжнародних документів з питань біженців, дотримуємося зобов’язань у рамках ООН. З огляду на це, ми почали відмовляти, а відповідно почалися скандали навколо цих питань", - пояснила вона.

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На запитання про доцільність такого підходу, коли Україна відмовляла в захисті людям, які відбивають агресію Росії, Науменко сказала, що в ООН просто раніше не стикалися з подібною ситуацією:

"Ми проводили круглі столи в країні, виїжджали до офісу УВКБ ООН в Женеву. Вони всі були розгублені, тому що реально не стикалися з такою ситуацією. З 2014 року Україна напрацювала унікальний досвід роботи з такою категорією шукачів захисту, як комбатанти-атовці. Ми самі розробили процедури й почали давати статус біженця, додатковий захист. Тепер до нас приїжджають переймати досвід із питань, з якими не стикалися ні європейські країни, ні офіс УВКБ ООН у Женеві.

І ми вже ці норми імплементували. Декілька днів тому направили до МВС новий законопроєкт. Він буде називатися "Про надання захисту іноземцям та особам без громадянства". Завдання розробити такий закон нам дав Президент своїм Указом у серпні цього року".

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За словами Науменко, на місцях людський фактор присутній, "коли перед тобою зачиняють двері або не відповідають на твої запитання".

"Досить часто такі скарги надходять до апарату міграційної служби. Ми їх відстежуємо, тому що у нас є автоматична подача скарг через сайт. Питання, які потрапляють особисто до мене на розгляд або Голови Служби, потрапляють "на контроль". Ми опитуємо працівника, відбираємо пояснення і далі розглядаємо скаргу. Також є особистий прийом громадян, у ході якого часом вирішуються дуже складні життєві ситуації.

Ми намагаємося змінити ставлення наших працівників щодо людей. Це питання ми постійно порушуємо на колегіях ДМС. Я говорю (так реально є): ви професійні самогубці, тому що, загалом, коли до вас приходить людина, ви не знаєте, з якою проблемою вона прийшла. І замість того, щоб просто знайти максимально зручний шлях, ви можете відштовхнути людину.

У нас були такі випадки, коли іноземець, який служив в АТО, пішов до міграційної служби, його раз "відфутболили", другий раз, потім він прийшов до нас із криками "візьму автомат і всіх постріляю". Реально людина була на межі нервового зриву. Я запросила його до себе, пригостила чаєм, переговорили, з’ясували, в чому проблема. А вона, як виявилося, не вартувала нервів. Передзвонили у відповідний підрозділ міграційної служби, з’ясували обставини і зараз це питання вирішується".

Пояснюючи, в чому була проблема конкретно в цьому випадку, Науменко сказала, що спрацював людський фактор, небажання вникнути в особисту проблему.

"Наші працівники теж люди, які працюють напружено, мають певні особисті проблеми, а тому – іноді зриваються. Коли ми це встановлюємо, то виїжджаємо на перевірки, проводимо кущові семінари, командні та психологічні навчання, тренінги, але прикрощі все одно трапляються. При цьому ми говоримо чесно, що такі випадки, такі ситуації є", - пояснила заступниця голови Служби.

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