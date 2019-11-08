 Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Учора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада, о 12.00 годині, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення №3, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року. Цей факт відображений у щоденному звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ від 31 жовтня", - сказано в повідомленні.

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Фото: пресцентр ОС

Як зазначили в штабі, повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не було.

"Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, але і вкотре порушив міжнародні домовленості", - підкреслили в пресцентрі ОС.

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