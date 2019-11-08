 Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Учора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада, о 12.00 годині, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення №3, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року. Цей факт відображений у щоденному звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ від 31 жовтня", - сказано в повідомленні.
Фото: пресцентр ОС
Як зазначили в штабі, повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не було.
"Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, але і вкотре порушив міжнародні домовленості", - підкреслили в пресцентрі ОС.
В Украине уже де-факто пятый год существует своё Приднестровье. Разница с Молдовой лишь в том, что у нас оно всё ещё стреляет. Отвоевать сейчас эту территорию не возможно. Вернуть мирно тоже. Так может стоит хотя бы добиться того, что бы это злокачественное образование перестало убивать украинских солдат?! Чем плохой шаг из того скудного выбора потенциально возможных?
Не буде розведення, будемо воювати.
Так кацап начебто звиклий до тест-драйвів на задній пердедачі - чого ото в поліцію скаржитись, що йому дослідили сейсмоактивність в Галапопчанській низовині?
Вы же с ним "ментально сближаетесь", какой это враг?!
И самое паскудное то, что вполне вероятно бригада отойдёт с тех позиций, где вчера погиб боец. И сегодня ещё один скончался от полученных ранений. Сделают шаг назад от тех позиций где российский ПТУР забрал жизнь двух украинских воинов. Вот так всё просто...
Ошибаешься. Будет приказ и они за 20 минут займут все разведеные территории. Вот только сделают это они тогда, когда путин решит свалить клоуна. Вариант: сепары занимают разведеные территории, тут-же клоуна обвиняют во всех грехах... и может на этом его президенство и закончится.
В глобальном порядке - не спорю. ***** - шизофреник, страдает, как любой диктатор. Поэтому может зафитюлить носитель с ядерной боеголовкой куда угодно. Но это уже иная история... хлопцы держат оборону... а им главком говорит, мол, оставляйте позиции и уходите вооон туда... в голове не укладывается...
Вряд ли... его организм устал... прошло 200 дней, и бубочка устала лицедеять президента...
Хотя нет, сейчас напишут, что я тоже жизни гаранта угрожаю... И нужно дело открывать... Треш...