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Все про:операція (55) розведення сил (65) Петрівське (11)

 Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС. ФОТО

Противник зірвав процес розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське і вкотре порушив міжнародні домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Учора українська сторона, через МЗС, поінформувала ОБСЄ щодо готовності до розведення. Сьогодні, 8 листопада, о 12.00 годині, українська сторона готова була розпочати практичний процес розведення сил та засобів на ділянці №3, що в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області. Дата була визначена, враховуючи останнє порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення №3, яке було зафіксовано 30 жовтня цього року. Цей факт відображений у щоденному звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ від 31 жовтня", - сказано в повідомленні.

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Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС 01

Фото: пресцентр ОС

Як зазначили в штабі, повідомлення про готовність до розведення сьогодні, 8 листопада, від ворожої сторони не було.

"Таким чином противник зірвав не тільки процес розведення, але і вкотре порушив міжнародні домовленості", - підкреслили в пресцентрі ОС.

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Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158581
 
 
 Топ коментарі
 
Я б навіть сказав, пердімонокль.

Враг сорвал разведение сил на участке Богдановка-Петровское, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8261
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монокль бачу, а решта комменту мабуть поза кадром Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5802
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Ну котейка все-таки более фотогеничная )
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Это, стесняюсь спросить гебельсовцы развдят войска, отводя свои от Ахк де Тхиумф??????
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Нее, это фашисты по взаимной договоренности с французами, покидают оккупированный ими Париж, а Парижане горько плачут им в след...
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Ааааа, знакомая ситуасьон... там, помнится, фашистские товарищи восстановили мост через Сену, шобы французские патриоты с оккупированных территорий бегали в красную армию за провиантом и денежным довольствием... спираль ль'истуах...
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Вы поразили меня точным знанием истории, вы наверно сосед нашего ПреЗЕента по Криворожскому подьезду?
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Ой ви знаити, я скажу вам больше... я иво маме римме носил леденцы в родильное отделение...
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Ой так дайте мине уже тот орден ей богу... шо ви как янкель...
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Розстрільний список на випадок відкритої війни.Дата виконання- відразу при початку бомбардування,ракетних ударів,танків,появи вєжлівих ,як в Криму.
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И не удивительно, враг безбашенный и не собирается заканчивать войну, они к ней привыкли, она им мать родна. Кацапия деньги дает, оружие, гумконвои постоянные, еще и Красный крест помогает эту войну продолжать, шлет постоянно конвои. А чего же не воевать?
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Потому что враг влез в Украину именно потому, что ему нахер не нужно с кем-то о чем-то договориться...
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Зеля этого не понимает, у него мало извилин.
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В этом твоём посте и посте повыше вся суть винегрета, который за пять лет накрошил в ваши головы Петро. "Врагу нужна война. Человек, который хочет прекратить эту войну- придурок. Нужно продолжать войну. При этом, военного решения конфликта нет". ))
В Украине уже де-факто пятый год существует своё Приднестровье. Разница с Молдовой лишь в том, что у нас оно всё ещё стреляет. Отвоевать сейчас эту территорию не возможно. Вернуть мирно тоже. Так может стоит хотя бы добиться того, что бы это злокачественное образование перестало убивать украинских солдат?! Чем плохой шаг из того скудного выбора потенциально возможных?
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А что будет после того,когда эта злокачественная опухоль на условиях кремля будет вживлена в тело Украины?
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Оно этого не понимает, у него мало извилин.
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Прошу свой винегрет не перекладывать на других. Украине нужно защищать и освобождать свою землю и это соответствует Конституции. А "перестало убивать" во время войны - это что? Фантазии? Путин вся власть РФ воюют, постоянно перебрасывают в Украину оружие ,боеприпасы, наемников, оплачивают эту войну, которую и начали и как это "перестанет убивать"? Он для чего вообще вторгся? Чтобы перестать? А Зеленый как хочет перестать? Будет гипнотизировать? Да и зачем консервация Донбасса по типу Приднестровья? Для простоянных проблем с РФ? Поэтому у нас выбора нет, пока сатана путин и его политика живы нужно воевать и защищать себя и строить стену с РФ в том числе и прекращая торговлю с ней и вводя визовый режим.Никакие уступки не прекратят войну, но пойдут во вред Украине.
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Я не голосовал за Зеленского, но я не считаю, что у нынешнего президента Украины мало извилин. Я просто пока не очень понимаю, как он собирается все это разруливать.
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Так, це ж чудово!
Не буде розведення, будемо воювати.
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Та ви шо? Невже обманув? Та не може бути. Відводьте наших в поле. Це ж не ваші діти і як я зрозумів не ваша країна. Малороси - вони як яничари.
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Терористы диктуют условия,зедебильной власти!
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Воевать надо было в 14-м,но Пеца не велел,не хотел,боялся
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Кем и чем было воевать? Пете нужно памятник поставить, что границы сепаров не подо Львовом сейчас.
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Да ну? Хомчак, успокой их, скажи что кацапы стреляли не так и сильно и убили наших не так много
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Розкумарили шкіряним шприцем у пердячу вену, так би мовити.
Так кацап начебто звиклий до тест-драйвів на задній пердедачі - чого ото в поліцію скаржитись, що йому дослідили сейсмоактивність в Галапопчанській низовині?
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Враг?!
Вы же с ним "ментально сближаетесь", какой это враг?!
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Alex Petrov‏ @Punisher_Cat 1 ч.1 час назад

И самое паскудное то, что вполне вероятно бригада отойдёт с тех позиций, где вчера погиб боец. И сегодня ещё один скончался от полученных ранений. Сделают шаг назад от тех позиций где российский ПТУР забрал жизнь двух украинских воинов. Вот так всё просто...
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Так миссия Обсе обьявила согласованную дату 9 октября. Или штабу ООС забыли сказать?
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Подождите, не уходите. Может враг завтра не будет стрелять и завтра проведете отступление. Или просто скажите что тамженашилюди стреляли не в ту сторону или миролюбными снарядами.
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черномырдин тогда и СВАЛИН в Украину , чтоб отмазаться от ДЭФОЛТА (((
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.....эту ФИШКУ подсунул новому президенту ПОРОШЕНКО , как ДЭФОЛТ на росии в 98 году молодому премьеру Кириенко !!!а что ждать и чего хотеть от АРТИСТА ??? он ИГРАЕТ !!! ОДНОТУРОВЫЙ имел все ПОЛНОМОЧИЯ подготовить страну к ЗАЩИТЕ , но он схитрил и умыл руки , а МНИМЫЙ политический БОМОНД закудахчит , но будет уже поздно !!!
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Штаны смени - тебе туда Поршенко насрал.
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Ну а шо, передумали...решили, шо им и так некисло...
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я все могу понять, - и что политика - дело темное и простым умом ее не понять, и что рейтинги дело святое, и что нужно закончить войну любой ценой...., но я не понимаю, почему мы должны отводить наши войска на своей земле?
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Что за бред я сейчас прочитал. Вчера были готовы к разведению, но из за того что 30 ОКТЯБРЯ были обстрелы его не будет. Это верх идиотизма.
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Ты неверно понял. Лугандонские кизяки не подтвердили разведение. Может, к лусшему. Может, клоун хоть на чуток поймет, с кем договаривается, обидится, пожалуется маме римме и не поедет в нормандию...
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Если так тогда ладно, в статье полнейший бред написан.
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Извиняюсь, пропустил абзац. Всё нормально написано.
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Кацапы сцут двигаться дальше...

Ошибаешься. Будет приказ и они за 20 минут займут все разведеные территории. Вот только сделают это они тогда, когда путин решит свалить клоуна. Вариант: сепары занимают разведеные территории, тут-же клоуна обвиняют во всех грехах... и может на этом его президенство и закончится.
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Лео, я говорю о линии обороны. Наши просмоленные хлопцы держат линию так, шо ни у *****, ни другого какого кацапа кишки не хватит нарушит статус кво на этом этапе...
В глобальном порядке - не спорю. ***** - шизофреник, страдает, как любой диктатор. Поэтому может зафитюлить носитель с ядерной боеголовкой куда угодно. Но это уже иная история... хлопцы держат оборону... а им главком говорит, мол, оставляйте позиции и уходите вооон туда... в голове не укладывается...
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нічого, зараз приїде не лох 42 і все порішає
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Вряд ли... его организм устал... прошло 200 дней, и бубочка устала лицедеять президента...
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Al Be
Вряд ли... его организм устал... прошло 200 дней, и бубочка устала лицедеять президента...
Ворог зірвав розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8828

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Дайте ему еще 40 дней!
Хотя нет, сейчас напишут, что я тоже жизни гаранта угрожаю... И нужно дело открывать... Треш...
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Так будь милосерднее... выдели 45... убудет шо ли?
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скрин фото... ось такі вони, прості зрадники України! як вони до завтра дотерплять?? адже сьогодні обіцяли, зуб давали.. так кортить развєстісь бігом, так, кравченко??
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А смартфоне у нелоха все хорошо получалось? Как так?
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Потом объявят, что никаких обстрелов не было и все равно заставят отступать ВСУ, как в Золотом.
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Соєва сволота зібрала в себе дійсно виключно тупу, зажерливу і криваву мерзоту та нацдебілів... І майже всі вони спливли на Цензорі і заходять сюди як в смердючий громадський нужник на залізничній станції - насрати ще на підступах.
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пшесрацький, ты я вижу говна накопил. Шо, не заплатили за неделю?
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