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 Події, Суспільство
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Все про:ГПУ (3340) напад (676) Лємєнов Олександр (1)

 Поліція розслідує напад на члена кадрової комісії ГПУ Леменова за статтею "хуліганство"

Нацполіція відкрила провадження за фактом нападу в Києві на антикорупційного експерта Олександра Леменова, попередньо кваліфікувавши його як хуліганство.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

8 листопада 2019 року в м. Києві двоє невідомих із застосуванням газового балончика здійснили напад на члена другої кадрової комісії ГПУ. В результаті нападу йому було завдано тілесні ушкодження. Постраждалого доставлено до однієї з лікарень м. Києва для надання медичної допомоги.

Національна поліція попередньо кваліфікувала напад як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України) та розпочала розслідування. Як покарання за цей злочин передбачено позбавлення волі на строк до 7 років.

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Також слідство має дати відповідь, чи пов’язаний цей злочин стосовно члена кадрової комісії з його діяльністю по реформуванню органів прокуратури.

Перебіг розслідування перебуває на контролі ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158578
 
 
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О нем я сегодня прочитал, что он
1. Антикоррупционный эксперт
2. Антикоррупционный активист
3. Член кадровой комиссии Генпрокуратуры
4. Основатель организации StateWatch
5. Дядька, которому, по непонятному поводу, женулька Шария угрожала.
А вам не кажется, что многовато, для одного Лемешко? Какая-то тут возня есть непонятная...
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