 Поліція розслідує напад на члена кадрової комісії ГПУ Леменова за статтею "хуліганство"

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.
8 листопада 2019 року в м. Києві двоє невідомих із застосуванням газового балончика здійснили напад на члена другої кадрової комісії ГПУ. В результаті нападу йому було завдано тілесні ушкодження. Постраждалого доставлено до однієї з лікарень м. Києва для надання медичної допомоги.
Національна поліція попередньо кваліфікувала напад як хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України) та розпочала розслідування. Як покарання за цей злочин передбачено позбавлення волі на строк до 7 років.
Також слідство має дати відповідь, чи пов’язаний цей злочин стосовно члена кадрової комісії з його діяльністю по реформуванню органів прокуратури.
Перебіг розслідування перебуває на контролі ГПУ.
1. Антикоррупционный эксперт
2. Антикоррупционный активист
3. Член кадровой комиссии Генпрокуратуры
4. Основатель организации StateWatch
5. Дядька, которому, по непонятному поводу, женулька Шария угрожала.
А вам не кажется, что многовато, для одного Лемешко? Какая-то тут возня есть непонятная...