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 Політика України
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Все про:Донбас (13550) Золоте (152) Фельдгузен (4) розведення сил (65) Петрівське (11)

 Україна виконала свої зобов'язання, необхідні для зустрічі в "нормандському форматі", - посол ФРН в Україні Фельдгузен

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен заявила, що іноземні дипломати, які відвідали ділянки розведення сил на Донбасі, переконалися, що Україна виконала всі свої зобов'язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми поговорили з людьми, які там живуть, вони нам сказали, що поліція і Нацгвардія (України. - Ред.) там присутні. З того, що вони нам сказали, ми зрозуміли, що зараз навіть краще, оскільки немає обстрілів. Ми стали свідками того, що Україна виконала всі свої зобов'язання. Подивімося, чи буде завтра розведення в Петрівському", - сказала посол.

Представниця ФРН зазначила, що дипломати були і в районі Петрівського, а потім - Золотого.

"Ми відвідали КПВВ, як нам сказали - він має такий вигляд із 2016 року. Я особисто була в Новотроїцькому і там усе готове, щоб люди могли швидко і зручно переїжджати", - розповіла Фельдгузен.

Посол уточнила, що були два посли, які представляють країни нормандського формату, а також два посли "країн, що підтримують Україну сильно у сфері безпеки".

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Відповідаючи на запитання, чи чула вона сама обстріли в районі розведення, Фельдгузен зазначила: "Один журналіст запитав Хомчака про обстріл, він сказав, що це десь далеко. Я особисто не помітила, але я не військова. Це було десь далеко - точно не в цьому місці".

Водночас Фельдгузен додала, що сподівається, що незабаром відбудеться зустріч у нормандському форматі.

"Я дуже сподіваюся, що це лише початок подальшого розведення, тому що для людей було це тільки краще. Кінець обстрілів це б уже було добре для них, хоча це ще не мир", - резюмувала дипломатка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) розпочнеться сьогодні опівдні.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

Однак сьогодні стало відомо, що розведення сил у Петрівському переноситься на 12 годину 9 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158576
 
 
 Топ коментарі
 
А тупину доложили о своей готовности в форме рапорта?
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Украина выполнила все свои обязательства
Перед кем? Перед дедом Хуйлом? Перед террористами убившими десятки тысяч людей? Ето позор подрывающий боевой дух всех украинцев и ставящий страну в глазах мира ниже плинтуса.
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Ви тільки вдумайтесь: Україна відвела українські війська з української території задля зустрічі з агресором! Це ПЦ. Украина выполнила все свои обязательства, необходимые для встречи в "нормандском формате", - посол ФРГ в Украине Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5125
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А тупину доложили о своей готовности в форме рапорта?
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И в стиснутых зубчиках штангенциркуля протянули.
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А Путлєр так не вважає. Мокші вже скільки хотєлок встигли оголосити. .
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Плешивому н***ать. Ему нужен военный конфликт.
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Оттяпала Приднестровье, Абхазию, Осетию, влезла в Сирию, забрала Крым и пол донбасса. Ээээ, ЗЕдятлы, вы тенденцию замечаете, неее?...
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Ви тільки вдумайтесь: Україна відвела українські війська з української території задля зустрічі з агресором! Це ПЦ.
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Это новая страница в истории Мира!!!! Это Криворожские ребята могут, да, фиерично...
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Ага, чтобы Моника стала перед ****** на колени. Тьфу.
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А що буде, коли зе зустрінеться з ******? Зе думає, що переломить старого інтригана через своє кволе колінце?
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та ничего не будет кроме очередного унижения шмарклей Украины.
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Таке бажання зустрітись....чи нема там якогось пікантного підтексту? Україна виконала свої зобов'язання, необхідні для зустрічі в "нормандському форматі", - посол ФРН в Україні Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8053
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Навряд... звичайнісінька самовпевненість зе... і саме це ставить нас на край прірви
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Ніколи не думав що доля моєї країни буде залежати від якогось дешевого паяца. Україна виконала свої зобов'язання, необхідні для зустрічі в "нормандському форматі", - посол ФРН в Україні Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5712
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Про все вже домовлено. І це -- капітуляція.
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Минск-2 капитуляция. Ведь именно по нему работают.
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Называется, барышня подмылася и просят. Что после етого будет? Сами догадаетесь или рассказать?
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Украина выполнила все свои обязательства
Перед кем? Перед дедом ******? Перед террористами убившими десятки тысяч людей? Ето позор подрывающий боевой дух всех украинцев и ставящий страну в глазах мира ниже плинтуса.
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Фельдгузен. Я не в курсе, что означает, если перевести, с немецкого. Но! Если бы её фамилия была Фельдгестапо, то я бы поверил в её экспертизу, моментально. А так... экспертов до хрена.
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Во уже и в норманском формате у Украины есть обязательства (интересно какие и как это сочетается с самим понятием норманский формат), и она их выполнила. Как и в Будапештском. Но теперь как и в нём остальные не будит выполнять свои обязательства или судя по всему их там просто нет и Украины заставляют делать то что им нужно без всяких обязательств, зачем ведь даже подписанные не выполняются, так что можно не обещать что то, а просто заставлять.
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і ось тепер Україна стала схожа не на німецьку порноакторку, готову прийняти з любого боку і в будь-якій кількості, а на дешеву криворізьку повію, що мріє стояти на Тверській
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Не Україна. А криворізька порноакторка Monika Z .
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Отвечая на вопрос, слышали ли она сама обстрелы в районе разведения, Фельдгузен отметила: "Один журналист спросил Хомчака об обстреле, он сказал, что это где-то далеко. Я лично не заметила, но я не военная. Это было где-то далеко - точно не в этом месте". Україна виконала свої зобов'язання, необхідні для зустрічі в "нормандському форматі", - посол ФРН в Україні Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2400
Трус и предатель Хомчак успокаивает иностранцев что обстрелов нету а если и есть то они далеко? А каждый день убитые и раненные ето не важно и их нужно спрятать чтобы никто не видел как Хомчак спрятал 2000 своих убитых солдат под Иловайском? Украина обречена с таким руководством которое работает адвокатом у врага.
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...Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы Администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны.
Об этом он написал в Twitter.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолию Зленко", - написал Елисеев

Дипломат не пояснил причин увольнения. Вместе с тем, он выразил надежду на свое возвращение в МИД в будущем.

"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!" - написал он.

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Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/339801-eliseev_podal_zajavlenie_ob_uvoljnenii_iz_mid
ЯКЩО ВСЕ ЕЛЕСЕЕВ йде з МЗС ...то у "наркоманському" форматі Україну чекає повний 3,14здец ...
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