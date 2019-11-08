 Україна виконала свої зобов'язання, необхідні для зустрічі в "нормандському форматі", - посол ФРН в Україні Фельдгузен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми поговорили з людьми, які там живуть, вони нам сказали, що поліція і Нацгвардія (України. - Ред.) там присутні. З того, що вони нам сказали, ми зрозуміли, що зараз навіть краще, оскільки немає обстрілів. Ми стали свідками того, що Україна виконала всі свої зобов'язання. Подивімося, чи буде завтра розведення в Петрівському", - сказала посол.

Представниця ФРН зазначила, що дипломати були і в районі Петрівського, а потім - Золотого.

"Ми відвідали КПВВ, як нам сказали - він має такий вигляд із 2016 року. Я особисто була в Новотроїцькому і там усе готове, щоб люди могли швидко і зручно переїжджати", - розповіла Фельдгузен.

Посол уточнила, що були два посли, які представляють країни нормандського формату, а також два посли "країн, що підтримують Україну сильно у сфері безпеки".

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Відповідаючи на запитання, чи чула вона сама обстріли в районі розведення, Фельдгузен зазначила: "Один журналіст запитав Хомчака про обстріл, він сказав, що це десь далеко. Я особисто не помітила, але я не військова. Це було десь далеко - точно не в цьому місці".

Водночас Фельдгузен додала, що сподівається, що незабаром відбудеться зустріч у нормандському форматі.

"Я дуже сподіваюся, що це лише початок подальшого розведення, тому що для людей було це тільки краще. Кінець обстрілів це б уже було добре для них, хоча це ще не мир", - резюмувала дипломатка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) розпочнеться сьогодні опівдні.

Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Українська сторона раніше заявляла про готовність почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.

Однак сьогодні стало відомо, що розведення сил у Петрівському переноситься на 12 годину 9 листопада.