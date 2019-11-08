 Україна виконала свої зобов'язання, необхідні для зустрічі в "нормандському форматі", - посол ФРН в Україні Фельдгузен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми поговорили з людьми, які там живуть, вони нам сказали, що поліція і Нацгвардія (України. - Ред.) там присутні. З того, що вони нам сказали, ми зрозуміли, що зараз навіть краще, оскільки немає обстрілів. Ми стали свідками того, що Україна виконала всі свої зобов'язання. Подивімося, чи буде завтра розведення в Петрівському", - сказала посол.
Представниця ФРН зазначила, що дипломати були і в районі Петрівського, а потім - Золотого.
"Ми відвідали КПВВ, як нам сказали - він має такий вигляд із 2016 року. Я особисто була в Новотроїцькому і там усе готове, щоб люди могли швидко і зручно переїжджати", - розповіла Фельдгузен.
Посол уточнила, що були два посли, які представляють країни нормандського формату, а також два посли "країн, що підтримують Україну сильно у сфері безпеки".
Відповідаючи на запитання, чи чула вона сама обстріли в районі розведення, Фельдгузен зазначила: "Один журналіст запитав Хомчака про обстріл, він сказав, що це десь далеко. Я особисто не помітила, але я не військова. Це було десь далеко - точно не в цьому місці".
Водночас Фельдгузен додала, що сподівається, що незабаром відбудеться зустріч у нормандському форматі.
"Я дуже сподіваюся, що це лише початок подальшого розведення, тому що для людей було це тільки краще. Кінець обстрілів це б уже було добре для них, хоча це ще не мир", - резюмувала дипломатка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) розпочнеться сьогодні опівдні.
Як повідомлялося, розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
Українська сторона раніше заявляла про готовність почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови відсутності обстрілів протягом 7 діб.
Однак сьогодні стало відомо, що розведення сил у Петрівському переноситься на 12 годину 9 листопада.
Перед кем? Перед дедом ******? Перед террористами убившими десятки тысяч людей? Ето позор подрывающий боевой дух всех украинцев и ставящий страну в глазах мира ниже плинтуса.
Трус и предатель Хомчак успокаивает иностранцев что обстрелов нету а если и есть то они далеко? А каждый день убитые и раненные ето не важно и их нужно спрятать чтобы никто не видел как Хомчак спрятал 2000 своих убитых солдат под Иловайском? Украина обречена с таким руководством которое работает адвокатом у врага.
Об этом он написал в Twitter.
"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может закончиться моя 28-летняя дипломатическая карьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолию Зленко", - написал Елисеев
Дипломат не пояснил причин увольнения. Вместе с тем, он выразил надежду на свое возвращение в МИД в будущем.
"Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!" - написал он.
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Константин Елисеев с 2010 по 2015 годы занимал должность посла Украины в Европейском Союзе. С 2015 года по 2019 годы был дипломатическим советником пятого президента Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/339801-eliseev_podal_zajavlenie_ob_uvoljnenii_iz_mid
ЯКЩО ВСЕ ЕЛЕСЕЕВ йде з МЗС ...то у "наркоманському" форматі Україну чекає повний 3,14здец ...