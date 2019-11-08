 Відповідальність за підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові намагаються перекласти на парламентську більшість і прем'єра, - журналіст Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

"Це про справжню зраду... За моєю інформацією, через постійне медійне висвітлення спроб МЗС та Держриби підписати протокол з державою-окупантом на 2020 рік з розподілу лову риби їхні плани щодня міняються. Ще вчора причетні посадовці хотіли політично прикритися якимось "круглим столом", але зараз вирішили що цього недостатньо. Тому, як кажуть наші джерела, вже пішов лист на Прем'єра з проханням погодити проведення рибної комісії та підписання протоколу.

Також це питання буде винесене на спільне засідання аграрного та екологічного комітетів ВР, яке планується в середу. Без підтримки Прем'єра та парламентарів комісія засідати не буде. Таким чином, відповідальність за власні брудні оборудки відповідні ділки намагаються перекласти на парламентську більшість та голову уряду", - написав він.

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За словами Клименка, йдеться про щорічний протокол до "Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14.09.1993 р."

"Я вже не кажу про співробітництво з ворогом. Але щорічно "рибна мафія", зокрема, де-факто визнає окупацію Криму та частини території Донецької області... Також у рамках цих протоколів під виглядом "вивчення запасів бичка" в Азовському морі біля берегів України (районів ООС), в тому числі біля окупованого Новоазовська, працює розвідувальне судно РФ (немовби "дослідницьке")", - зазначив він.

"Закликаємо уряд та депутатів нарешті покласти край співробітництву з ворогом! Закликаємо відомства, що традиційно залучаються до цього, відкликати своїх представників зі складу української делегації...

А як же ловити рибу? Я та інші експерти багато разів про це писали - треба в односторонньому порядку покінчити з цим "внутрішнім морем" та встановити (оголосити) державний морський кордон України в Азовському морі та прилеглу зону, це 12+12 миль, а також виключну економічну зону. І захищати їх", - резюмував Клименко.

Читайте: У питанні підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові МЗС посилається на Конвенцію ООН

Як повідомлялося раніше, у відповіді на запит "Цензор.НЕТ" у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі, посилаються на Конвенцію ООН. У МЗС не коментують питання про те, за якими адмінмежами будуть розподілені квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

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Нагадаємо, раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що рівно рік тому, 23 жовтня 2018 року, унаслідок прямого втручання низки народних депутатів, і його зокрема, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.

"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання та обмін документами відбулися… по дипломатичних каналах", - написав Чубаров.