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Все про:армія РФ (2012) Крим (7695) призов (169) прокуратура (1960)

 Воєнкому окупованої Ялти повідомлено про підозру за примушення кримчан служити в російській армії, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру "військовому комісару" Ялти за примушення кримчан служити в збройних силах Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"7 листопада 2019 року прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому заступнику Ялтинського міського військового комісаріату, а з 2015 року так званому "военному комиссару города Ялты Республики Крым" у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, які полягають у примушуванні осіб служити в збройних силах держави - окупанта)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена особа, перебуваючи на посаді "военного комиссара города Ялты Республики Крым" і водночас будучи "заместителем председателя призывной комиссии", здійснювала примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострова на строкову військову службу до Збройних сил Російської Федерації.

Прокурор АР Крим Ігор Поночовний зазначив: "Протягом 2015-2019 років, окупаційна влада провела 9 незаконних призовів до лав ЗС РФ, в ході яких на строкову військову службу призвано близько 19 тисяч цивільних жителів Криму, які, зокрема, використовуються для участі у воєнних операціях за межами РФ. Наразі триває чергова незаконна осіння кампанія. За "ухилення від служби" окупанти масово переслідують кримчан, зокрема шляхом притягнення до відповідальності за кримінальним законодавством РФ, що передбачає реальне позбавлення волі".

У прокуратурі зауважили, що зазначені дії окупаційної влади розслідуються прокуратурою автономії як серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції (IV).

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму до кримінальної відповідальності за відмову від служби в армії з квітня 2015 року притягнуто 59 осіб.

Також читайте: За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158572
 
   
 Топ коментарі
 
Все трапляється, навіть вам буде це важко уявити.
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А в какой армии они должны служить,в Украинской? Воєнкому окупованої Ялти повідомлено про підозру за примушення кримчан служити в російській армії, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3341
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Краще би відповідні українські структури розробляли би неформальні плани арешту та інші методи знешкодження подібних злочинців.
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для этого нужна самая мелочь - украинская власть..
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Погоджуюся, але навіть зараз там є люди, які хочуть це робити
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А ви оптиміст.....
Людей, якшо такі буди - викидають звідтіля. Он, майже вибросили товариша Кривоноса вже.
Ватна Сивоха ж краща - "радник".... прокляття якесь, реально.
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Ну шо помогло? Военком приехал в Киев в прокуратуру Крыма? Или она кажется в Херсоне осела- "Рога и Копыта" за пределами Крыма...клоуны и прожиратели бюджетных денег
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Все трапляється, навіть вам буде це важко уявити.
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А в какой армии они должны служить,в Украинской? Воєнкому окупованої Ялти повідомлено про підозру за примушення кримчан служити в російській армії, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3341
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Я даже подумал - реально ли поехать и взять крымскую прописку, а потом побежать с плаче - "меняпризывают" где-то во Франции = политубежище в кармане.
Походу шоб получить ВНЖ в норм. стране надо тока негром быть, либо сирийцем то.
Пусть служат твари - задидов, мишек пусть на Сев. полюсе обслуживают Воєнкому окупованої Ялти повідомлено про підозру за примушення кримчан служити в російській армії, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3689
Или на Кавказе бутылки дегустируют... не ртом Воєнкому окупованої Ялти повідомлено про підозру за примушення кримчан служити в російській армії, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3800
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Клоуны. Окупационных властей нужно не судить заочно а уничтожать где они бы не находились, как ето делали во время Второй мировой и как ето делают сейчас. Для етого есть партизаны и диверсанты.
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