 Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов

Про це Фролов розповів "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
"Рішення про відкликання народного депутата з посади голови комітету має ухвалюватися на пленарному засіданні Верховної Ради 226 голосами. Оформлюється відповідна постанова, де зазначається підстава відкликання", - сказав Фролов.
Депутат підкреслив, що, згідно з Регламентом, заява про відкликання голови комітету має бути погоджена з фракцією "Слуга народу", оскільки за її квотою народний депутат був обраний головою цього комітету.
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
Какие извращенцы эти служки, однако...
Родич Яременко.
В Европе человек с такими проблемами вылетел бы со всех постов за один день.
И точно не остался бы в парламенте.
Но у нас в стране 73% дебилов, плоэтому можно расслабиться...
Есть сходство?
Вот его братела
https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2016/08/28/1472391743_20160512200942n.jpg?1472391743
знаю одного кадра, он себя космонавтом считает и тоже "человек в космонавтике новый"...
Воно в РОБОЧИЙ час за гроші платників податків переписується з повіями та ще й погрожує
журналістам ! Та в любій цивілізованій країні вже давно була б написана заява про складання
повноважень ! Ганьба на увесь світ !! Зебіли це ВАШ депутат - це ВСЯ ваша партія така - ви іх РАЗОМ вибрали !!
Ну да ладно, спалился и спалился. Ну кто из нас не без грешка? Но Капитан Писюн оказался еще и бесконечно тупым. Сначала рассказал о спецоперации. Потом протупил с пранкером (как окажется, не он один такой тупой). Потом обвинил во всем журналистов. А по итогу еще и нашел руку Москвы. Это Путин его писю направляет в проституток.
мордатенький такой дон жуанец.
Тихо сам с собою я веду беседу
Марат Каримов
Тихо сам с собою я веду беседу.
Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью.
Или фермеры коломойского района долго въезжают?
Проституток не заказывал, правда.
Депутат сразу самостоятельно сдал мандат и ушел.
Но ведь это были старые лица, которые зеизбирателям не нравились и они решили навыбирать новых лиц.
Хотелось бы спросить зеизбирателей, вы довольны своим выбором?