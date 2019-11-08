 Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов

Про це Фролов розповів "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про відкликання народного депутата з посади голови комітету має ухвалюватися на пленарному засіданні Верховної Ради 226 голосами. Оформлюється відповідна постанова, де зазначається підстава відкликання", - сказав Фролов.

Депутат підкреслив, що, згідно з Регламентом, заява про відкликання голови комітету має бути погоджена з фракцією "Слуга народу", оскільки за її квотою народний депутат був обраний головою цього комітету.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.