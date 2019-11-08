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 Політика України
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Все про:звільнення (714) Яременко Богдан (76) Слуга народу (438)

 Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов

Член регламентного комітету Павло Фролов розповів, що рішення про відкликання народного депутата з фракції "Слуга народу" Богдана Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва ухвалюватиме Верховна Рада, але його заяву ще має погодити фракція "Слуга народу".

Про це Фролов розповів "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про відкликання народного депутата з посади голови комітету має ухвалюватися на пленарному засіданні Верховної Ради 226 голосами. Оформлюється відповідна постанова, де зазначається підстава відкликання", - сказав Фролов.

Депутат підкреслив, що, згідно з Регламентом, заява про відкликання голови комітету має бути погоджена з фракцією "Слуга народу", оскільки за її квотою народний депутат був обраний головою цього комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко написав заяву про складання повноважень голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158568
 
 
 Топ коментарі
 
в любой непонятной ситуации вспоминай петю,прикрывая полыхающий анус
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А шо, этот лядун волохатый еще в Раде?
Какие извращенцы эти служки, однако...
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А шо, этот лядун волохатый еще в Раде?
Какие извращенцы эти служки, однако...
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так без него и Рада не Рада, шо там того кивы...
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Я проти звільнення Яременко, бо він збільшує популяцію зебілів України.
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Попереджав же Володимир дурників щодо СМСсочок - не дослухались.. Не знаю як там буде з відставкою Яременко , але петю на посаду голови комітету не можна допускати ні за яких обставин.. Своїм щиросердним зізнанням в інтерв'ю УП щодо авторства текстів мінських договорняків - петя вже продемонстрував який з нього "геній світової дипломатії".
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в любой непонятной ситуации вспоминай петю,прикрывая полыхающий анус
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На городі бузина, а в повітрі хлор. Хай живуть наші жінки!
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Краще запитай чим він користувався у своїй роботі Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов - Цензор.НЕТ 1226
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Хто про що - а ЗЕБІЛ ленька з дніпра про Пороха !!
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а для чого він набирав дурників? щоб на фоні дурнів виглядати розумником? не вийшло!
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А вам не здається що ці всі скандали слуги влаштовують спеціально?
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пусть поклянется, шо будет мять как кива и простят его!)))
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Ситуация с Чубакой - явная демонстрация презрения зебильной кодлы к украинцам.
В Европе человек с такими проблемами вылетел бы со всех постов за один день.
И точно не остался бы в парламенте.
Но у нас в стране 73% дебилов, плоэтому можно расслабиться...
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Навпаки, у нас рейтинг слуг від цього тільки зросте.
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Ти, головне, про ваЗЕлін пам'ятай. Бо рейтинг буде просуватись погано і боляче...
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Про чубаку "забыли", когда для охлоса подняли шум про готовящееся "покушение" на солнцеликого Зверобой и Федыной. А чубака ловко затерялся в капельках "божьей росы".
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улыбнуло..какое решение нужно еще для увольнения (мало этого)позора Украины ,процентов его избравшего и всего законодательного органа ВРады????....окуели...окуели посоны зеленые...
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а на второй "человек в политике новый" - он себя политиком считает и ето смело.
знаю одного кадра, он себя космонавтом считает и тоже "человек в космонавтике новый"...
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Цю нахабну підлу бородату гниду потрібно взагалі ГНАТИ з Парламенту ! Я бачив як воно виступало на трубуні і замість того , шо б вибачатись - воно ПОГРОЖУВАЛО журналістам !
Воно в РОБОЧИЙ час за гроші платників податків переписується з повіями та ще й погрожує
журналістам ! Та в любій цивілізованій країні вже давно була б написана заява про складання
повноважень ! Ганьба на увесь світ !! Зебіли це ВАШ депутат - це ВСЯ ваша партія така - ви іх РАЗОМ вибрали !!
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Вроде бы, ну а шо тут такова? Ну его же личная жизнь. Жизнь то, конечно, его личная, но этот похотливый ублюдок все-таки на нашем с вами обеспечении. Это мы все ему с бюджета оплачиваем проституток. Часик - 100 баксов. Вот у моей мамы пенсия меньше. Которая не в час, а в месяц. И у большинства пенсионеров, тоже.
Ну да ладно, спалился и спалился. Ну кто из нас не без грешка? Но Капитан Писюн оказался еще и бесконечно тупым. Сначала рассказал о спецоперации. Потом протупил с пранкером (как окажется, не он один такой тупой). Потом обвинил во всем журналистов. А по итогу еще и нашел руку Москвы. Это Путин его писю направляет в проституток.
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яреме отсрочка-послабуха вышла - пока можно звонить леди из их всех делать.

мордатенький такой дон жуанец.
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На зе-фракції треба раз і назавжди ухвалити,що табу, а що ні
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Це ваша зебільна людина. Ви її створили разом.
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Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу"

Тихо сам с собою я веду беседу
Марат Каримов
Тихо сам с собою я веду беседу.
Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью. Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов - Цензор.НЕТ 5706
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А есть вероятность, что еще и не отзовут?
Или фермеры коломойского района долго въезжают?
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да выгоните этого бабуина, уе бище позорное
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А где,он тогда будет деньги на "виагру" зарабатывать? Пойдет в бордель пресс-секретарем по связям с "слугами народа"?
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яременко дадут комитет по сексуальным меньшинствам
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инсайд- сказали, что накажут яременко побрив его всего опасной бритвой, брить будет слепой парикмахер
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Яременко треба гнати в шию не тільки з комітету,а із депутатів ВР.
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его не увольнять ,его гнать надо ссаной тряпкой,пусть ********* занимается в свободное от работы время
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Был похожий случай в Раде в предыдущем созыве. Журналисты также сфотографировали и выложили в сеть переписку депутата из "Самопомощи", в которой обсуждался отдых с какой-то женщиной, а её имя было не такое, как у его жены.
Проституток не заказывал, правда.
Депутат сразу самостоятельно сдал мандат и ушел.
Но ведь это были старые лица, которые зеизбирателям не нравились и они решили навыбирать новых лиц.
Хотелось бы спросить зеизбирателей, вы довольны своим выбором?
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ага значит зебилы спускают все на тормоза . старый рвзвратник невиноват )))
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