 Комісія щодо обрання глави НАЗК оголосила про старт конкурсу

Про це повідомила член комісії, координаторка "Медійної ініціативи з прав людини" Ольга Решетилова на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо серед кандидатів знайдеться людина, яка відповідатиме всім критеріям і високим стандартам посади, її ім‘я стане відоме вже 18 грудня 2019 року. Конкурс буде проведено в кілька етапів. Він включатиме попередній відбір на основі поданих документів, тестування з професійних знань і психологічних тест, і останній етап - інтерв‘ю", - повідомила Решетілова.

Нагадаємо, Рада підтримала перезавантаження НАЗК 2 жовтня.

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Голову НАЗК обере конкурсна комісія з 6 членів, 3 з яких призначає уряд, а ще 3 - пропонують міжнародні донори України. Глава агентства призначається строком на 4 роки і не може бути переобраний. Глава НАЗК відтепер отримує право призначати собі 3 заступників і звільняти їх.

Гарантії незалежності голови передбачено забезпечити, зокрема, шляхом визначення вичерпного переліку підстав для дострокового припинення його повноважень, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення. Водночас повноваження голови Нацагентства можуть бути припинені достроково у разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності.

Також законом удвічі підвищується зарплата керівника агентства з 19,5 прожиткових мінімумів до 40 (на цей момент - 77,4 тис. грн).