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 РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка

Росія проводить у своїх з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення їхньої готовності до негайного застосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Паралельно з особовим складом інтенсифіковано агітаційно-пропагандистську роботу з доведенням неправдивої та викривленої інформації про нібито зростання загрози активізації бойових дій з вини Об’єднаних сил. Контроль за проведенням відповідних заходів здійснюється спеціальними комісіями з вищих штабів органів військового управління ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що особовий склад російсько-окупаційних військ та резервістів з-поміж місцевого населення активно агітують на підписання нових або переукладання чинних контрактів з подовженням термінів проходження військової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: поранено одного українського воїна, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158565
 
 
 Топ коментарі
 
Це все із-за того що нарід обрав собі головнокомандуючим клоуна. Казали - побачимо, от і дивіться, хай вам вилізе! РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 2694
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А тем временем Порох, как любят писать некоторые, "пиарится" и "скрывается от следствия":

Порошенко подарував новий будинок родині з Мар"їнки, дім якої розбомбили "братья-рассєянє"

В ніч з 13 на 14 червня будинок родини Повних у Мар'їнці накрив артилерійський снаряд. Будинок знаходився у так званій «сірій зоні». Сім'я залишилась без даху над головою - попри обіцянки місцевої влади допомогти.

РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 7461

Петро Порошенко під час робочої поїздки на Донбас разом з командою "Європейської Солідарності" зустрівся із родиною і вручив їм ключі від нового дому.

«Родина Повних дивом залишилася жива. У червні Мар'їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики. Артилерійський снаряд потрапив у їхніх приватний будинок. Їм на допомогу одразу ж вирушили українські воїни, які розібрали завали та доставили родину в лікарню.

РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 338

Увесь цей час сім'я з маленькою донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що нарешті їхня мрія про власний будинок здійснилася», - зазначив Петро Порошенко.
«Ми дякуємо всім, хто нам допомагав і підтримував у важкі часи. Ми з перших днів фактично жили на передовій і нікуди не збиралися виїжджати. Наша наймолодша з 4 років росла на лінії фронту. Ми не хочемо покидати свою землю. І ми дуже вдячні за такий неочікуваний подарунок», - сказала Тетяна Повна.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2786313.html
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Уши оторваны...Нос перекошенный...- Ты не на тех нарвался,припаренный ! ))
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Враг инициирует обострение в районе разведения или создаст условия для провокации, реализует и воспользовавшись замешательством попытается занять всю территорию, где произошло разведение, а если повезет то продвинется вглубь нашей территории.
"Тактика мелких шагов" которую презентовал Аваков в 2018 году, взята на вооружение нашими врагами.
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відведення лише у двох районах і припинене..

очікуючи таких самих кроків Мордору..

звичайно,їх ніхто вже не очікує...
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Це все із-за того що нарід обрав собі головнокомандуючим клоуна. Казали - побачимо, от і дивіться, хай вам вилізе! РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 2694
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А Українське військо на чолі з хенералом хомчаком-іловайським тренується????
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Интересно, за сколько часов росийские боевики выбьют наши отступившие войска по плану Зештанмаера из окопов посреди поля выкопаных по колено.
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нічіво ви нє панімаєтє! ви думаєте, зюзя - лох?
нада атвісті вайска падальше, штобе да ніх ні дастрілілі!
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Хотел бы я посмотреть на Бубочку Янелоха, когда ему сообщат о ................. что он лох. РФ проводит подготовку боевой готовности к немедленному применению в своих соединениях на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 7021
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Думаю, что и маме, и "бабушке" только это и надо. Они будут только рады, и на их лицах будут сиять улыбки. Как и на лице презЕдента. А вот интересно было бы, если б ему об этом сообщила группа людей в камуфляже и при оружии... Ой, о чем это я? РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 5982
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Ще пара відведень- і підуть в наступ. Взагалі, таке враження що Зеленський з ****** планують масштабний котел.
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Да подождите, еще пару месяцев и можно брать без войны всю Украину. Опарыши зеленые, ускоряйте разведение!
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Скажи кто твой главнокомандующий и начштаба и я скажу кто твоя армия. Ждите и надейтесь как Клоун и дезертир Хомчак Иловайский поведут свою армию в атаку.
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Все идет к тому что ***** готовится к нормандским переговорам. Только плохо что многие абыли как ***** готовится к переговорам. Для етого проведет молниеносную атаку и возьмет в очередное окружение наши части. Чтобы на переговорах он ставил условия а не ему. И вода в окупированный крым пойдет и сухопутный коридор туда сделают и автономию даунбасу и Одессе сделают и еще многое чего. Главное чтобы был мир, верно?
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або
ХУ№ло готується до військової провокації під час "нормандських перемовин"...
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А що зробить бубочка, якому патріоти та багато військових не довіряють?
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Пригожинські фейкові групи у фейбуку для дискредитації воїнів АТО або "група-ПАСТКА"...
група "Український солдат"..РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 4992
https://www.facebook.com/…/spravochnik.uchastnika.at…/about/

тема.
Заарештована Інна Грищенко - ветеран АТО з позивним Пума
....
За інформацією джерел в Генпрокуратурі, у слідства є версія, що чоловік і жінка Грищенко причетні і до вбивства Шеремета. І її можуть почати відпрацьовувати.
Хоча поки не зовсім зрозуміло, наскільки ця версія обгрунтована.
У той же час інше джерело в силових структурах каже, що є "певні моменти", які вказують на причетність "Пуми" і її чоловіка до вбивства Шеремета.

Першоджерело "теми" -сайт "типу інформаційний"
https://aspi.com.ua
Що показує WHO IS
% Registrant:
..
organization-loc: ПП "Український хостінг" / UH.ua
...
address-loc: Гагаріна 1 514
address-loc: ХАРКІВ
сайт зареєстрований на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС (Харків,Гагаріна 1 ,514)
Гибкая ценовая политика и постоянно развивающаяся материально техническая база позволяет предприятию постоянно расширять клиентскую базу, создавать новые рабочие места. На сегодняшний день открыта вакансия электромонтера. )))
https://promelektro-plyus.uaprom.net/
апропо..
жоден телефон у контактах на купівлю їх продукції НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ.
та й продукція ЯКОЮ НІХТО НІКОЛИ НЕ ЗАЦІКАВИТЬСЯ..

Висновок.Створено "лівий сайт " для продаж ВИКЛЮЧНО для того,щоб засвітити юридичну адресу і потім на неї "навісити" "новинний сайт"..з котрого потім можна буде перепощувати фейки у різні фейсбук-групи

Pavlo Dudra
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"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - сказал он.всем понятна подготовка которую куйло проводит при участии своих"слуг" в Украине и для чего они выполняют указания рашистского подельника"штанмаера"?
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так сплошные ж разведения, уже ж не стреляют даже
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Если русиш фашистен попробуют наступать, то это не худший со стратегической точки зрения вариант. Тогда можно будет помахать минским соглашениям ручкой, а это уже совсем другой расклад...
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А тем временем Порох, как любят писать некоторые, "пиарится" и "скрывается от следствия":

Порошенко подарував новий будинок родині з Мар"їнки, дім якої розбомбили "братья-рассєянє"

В ніч з 13 на 14 червня будинок родини Повних у Мар'їнці накрив артилерійський снаряд. Будинок знаходився у так званій «сірій зоні». Сім'я залишилась без даху над головою - попри обіцянки місцевої влади допомогти.

РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 7461

Петро Порошенко під час робочої поїздки на Донбас разом з командою "Європейської Солідарності" зустрівся із родиною і вручив їм ключі від нового дому.

«Родина Повних дивом залишилася жива. У червні Мар'їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики. Артилерійський снаряд потрапив у їхніх приватний будинок. Їм на допомогу одразу ж вирушили українські воїни, які розібрали завали та доставили родину в лікарню.

РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка - Цензор.НЕТ 338

Увесь цей час сім'я з маленькою донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що нарешті їхня мрія про власний будинок здійснилася», - зазначив Петро Порошенко.
«Ми дякуємо всім, хто нам допомагав і підтримував у важкі часи. Ми з перших днів фактично жили на передовій і нікуди не збиралися виїжджати. Наша наймолодша з 4 років росла на лінії фронту. Ми не хочемо покидати свою землю. І ми дуже вдячні за такий неочікуваний подарунок», - сказала Тетяна Повна.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2786313.html
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.....где то СЕГОДНЯ читал , что ОККУПАЦИЯ Украины начнется с ПОТОКА "эскандеров" и "калибров" потом на ДОБИВАНИЕ прилетят ШТУРМОВИКИ , после вылетает авиация с парашютистами и только после ВСЕГО начинается заход стоящих у ГРАНИЦЫ войск (((( ракеты уничтожат склады с оружием и гсм , десант возьмет под контроль СТРАТЕГИЧЕСКИЕ обьекты (гес, атомные и прочь ) верить этому или нет ????
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Ты лох чтоли? Канешно же не верить! Мудрый нарид такого недопустит!
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зеЛя и его банда зеленых мразей за все будут отвечать.перед народом.дело времени
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....знаешь ЭТУ фишку для НАРОДА подставил ПОРОШЕНКО !!! как в 98 году на росии ДЭФОЛТ тогда тоже подстроили под МОЛОДОГО премьера КИРИЕНКО !! так и тут , что ждать , и что хотеть от ЛИЦЕДЕЯ-СКОМОРОХА он ИГРАЕТ !!! когда всё СЛУЧИТЬСЯ , мнимая полит ЭЛИТА закудахтает , но будет ПОЗДНО !!!
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ОДНОТУРОВЫЙ имел всё для МОБИЛИЗАЦИИ НАРОДА , для отпора агрессии и защиты Украины ,но смахлювал и умыл руки т.к. знал , что ШАНСОВ отбиться от орды НЕТ !!
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Це зробити ніколи не пізно, а от нагнути москалів без мільонних втрат тоді вже не вдалося б.
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цікаво, і чим би ти пішов воювати у 2014-му?? З пердака власного по окупанту б шмаляв??
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так і ти смокчи, і також не п...ди про "всё имел" та "мобілізацію".
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Потрібно підкинути візитівку Яроша на майдан у даунецьку - тоді ще й "вставайсранаагромная" почуємо ззапарєбріка. Параноя грунтується на почутті відповідальності за скоєне.
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.....из истории : когда БЕЛЫЕ Юденича стояли у стен ПЕТРОГРАДА Троцкий распорядился , чтоб организовали отряды по уничтожению ВРАГА внутри города из бывш. царск.власти (служащие , ростовщики , мелк.буржуа ) , более того РАССТРЕЛЯЛИ каждого 10ого крассноармейца для ПУЩЕГО сопротивления БЕЛЫМ !!!((((( вот как ЗАЩИЩАЕТСЯ революция !!! правда , ШУФРИЧЬ ????
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