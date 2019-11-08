 РФ проводить підготовку бойової готовності до негайного застосування у своїх з'єднаннях на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Паралельно з особовим складом інтенсифіковано агітаційно-пропагандистську роботу з доведенням неправдивої та викривленої інформації про нібито зростання загрози активізації бойових дій з вини Об’єднаних сил. Контроль за проведенням відповідних заходів здійснюється спеціальними комісіями з вищих штабів органів військового управління ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що особовий склад російсько-окупаційних військ та резервістів з-поміж місцевого населення активно агітують на підписання нових або переукладання чинних контрактів з подовженням термінів проходження військової служби.
"Тактика мелких шагов" которую презентовал Аваков в 2018 году, взята на вооружение нашими врагами.
очікуючи таких самих кроків Мордору..
звичайно,їх ніхто вже не очікує...
нада атвісті вайска падальше, штобе да ніх ні дастрілілі!
ХУ№ло готується до військової провокації під час "нормандських перемовин"...
Пригожинські фейкові групи у фейбуку для дискредитації воїнів АТО або "група-ПАСТКА"...
група "Український солдат"..
https://www.facebook.com/…/spravochnik.uchastnika.at…/about/
тема.
Заарештована Інна Грищенко - ветеран АТО з позивним Пума
....
За інформацією джерел в Генпрокуратурі, у слідства є версія, що чоловік і жінка Грищенко причетні і до вбивства Шеремета. І її можуть почати відпрацьовувати.
Хоча поки не зовсім зрозуміло, наскільки ця версія обгрунтована.
У той же час інше джерело в силових структурах каже, що є "певні моменти", які вказують на причетність "Пуми" і її чоловіка до вбивства Шеремета.
Першоджерело "теми" -сайт "типу інформаційний"
https://aspi.com.ua
Що показує WHO IS
% Registrant:
..
organization-loc: ПП "Український хостінг" / UH.ua
...
address-loc: Гагаріна 1 514
address-loc: ХАРКІВ
сайт зареєстрований на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС (Харків,Гагаріна 1 ,514)
Гибкая ценовая политика и постоянно развивающаяся материально техническая база позволяет предприятию постоянно расширять клиентскую базу, создавать новые рабочие места. На сегодняшний день открыта вакансия электромонтера. )))
https://promelektro-plyus.uaprom.net/
апропо..
жоден телефон у контактах на купівлю їх продукції НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ.
та й продукція ЯКОЮ НІХТО НІКОЛИ НЕ ЗАЦІКАВИТЬСЯ..
Висновок.Створено "лівий сайт " для продаж ВИКЛЮЧНО для того,щоб засвітити юридичну адресу і потім на неї "навісити" "новинний сайт"..з котрого потім можна буде перепощувати фейки у різні фейсбук-групи
Pavlo Dudra
Порошенко подарував новий будинок родині з Мар"їнки, дім якої розбомбили "братья-рассєянє"
В ніч з 13 на 14 червня будинок родини Повних у Мар'їнці накрив артилерійський снаряд. Будинок знаходився у так званій «сірій зоні». Сім'я залишилась без даху над головою - попри обіцянки місцевої влади допомогти.
Петро Порошенко під час робочої поїздки на Донбас разом з командою "Європейської Солідарності" зустрівся із родиною і вручив їм ключі від нового дому.
«Родина Повних дивом залишилася жива. У червні Мар'їнку, де вони мешкали, обстрілювали бойовики. Артилерійський снаряд потрапив у їхніх приватний будинок. Їм на допомогу одразу ж вирушили українські воїни, які розібрали завали та доставили родину в лікарню.
Увесь цей час сім'я з маленькою донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що нарешті їхня мрія про власний будинок здійснилася», - зазначив Петро Порошенко.
«Ми дякуємо всім, хто нам допомагав і підтримував у важкі часи. Ми з перших днів фактично жили на передовій і нікуди не збиралися виїжджати. Наша наймолодша з 4 років росла на лінії фронту. Ми не хочемо покидати свою землю. І ми дуже вдячні за такий неочікуваний подарунок», - сказала Тетяна Повна.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2786313.html