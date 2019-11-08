EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  265  1
Все про:ветерани (424) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (12) Коляда Оксана (15)

 Мінветеранів планує взяти на себе функції з пошуку зниклих без вісті і роботу з військовополоненими, - Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб планує взяти на себе функції з пошуку безвісти зниклих, ведення відповідного реєстру та роботу з військовополоненими.

Про це повідомила міністерка Оксана Коляда під час презентації та обговорення законопроєкту "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми ініціюємо перебрання функцій щодо роботи з пошуку безвісти зниклих, ведення реєстру і роботи з військовополоненими до відання свого міністерства. Більш того, ми плануємо розширити відділ, який займається зараз питаннями військовополонених, до управління з огляду на розширення функцій щодо роботи з безвісти зниклими", - зазначила міністерка.

Також читайте: "Створення штучного скандалу й очорнення бійців під час війни може привести до непередбачуваних наслідків", - Об'єднання добровольців про скандал із землею

Вона також зауважила, що очолюване нею відомство підписало меморандум про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів США, в складі якого окреме агентство займається цими питаннями:

"Ми вже почали працювати і переймати досвід", - зазначила Коляда.

.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158563
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а защиту попавших в беду ветеранов, юридическую помощь, помощь в поиске внятного адвоката, не планируют на себя брать?..., сдается мне, в ближайшее время это будет самая востребованная помощь...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору