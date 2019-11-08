 Мінветеранів планує взяти на себе функції з пошуку зниклих без вісті і роботу з військовополоненими, - Коляда

Про це повідомила міністерка Оксана Коляда під час презентації та обговорення законопроєкту "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми ініціюємо перебрання функцій щодо роботи з пошуку безвісти зниклих, ведення реєстру і роботи з військовополоненими до відання свого міністерства. Більш того, ми плануємо розширити відділ, який займається зараз питаннями військовополонених, до управління з огляду на розширення функцій щодо роботи з безвісти зниклими", - зазначила міністерка.

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Вона також зауважила, що очолюване нею відомство підписало меморандум про співпрацю з Міністерством у справах ветеранів США, в складі якого окреме агентство займається цими питаннями:

"Ми вже почали працювати і переймати досвід", - зазначила Коляда.

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