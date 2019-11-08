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 Суспільство
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Все про:підприємці (139) реєстр (87) Малюська Денис (7)

 Мін'юст відкрив єдиний реєстр підприємців у повному обсязі

Міністр юстиції Денис Малюська підписав указ, яким передбачено відкриття єдиного реєстру підприємців та компаній у повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оpendatabot.

Повідомляється, що тепер українці зможуть стежити за низкою нових параметрів. Наприклад, з'явилася можливість шукати інформацію за номером реєстрації фізособи-підприємця (ФОП).

Наказ підписав міністр юстиції Денис Малюська 6 листопада.

Тепер, за словами фахівців, український реєстр бізнесу став найвідкритішим у світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочемо створити реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, тому що не менше половини цих вантажів виїжджають як товарний експорт, - Нефьодов

"Для відкритих даних в Україні вкрай важливою є публікація номеру реєстрації ФОП, адже цей параметр дозволяє об’єднувати всю інформацію про підприємців в Україні. Наявність номеру реєстрації ФОП дозволить зробити іншим державним органам новий крок у відкритті даних. Наприклад, ДПС зможе надати інформацію про податкові борги та податковий статус, і при цьому зберегти персональні дані підприємців. Відтепер Україна має найбільш відкритий реєстр бізнесу у світі", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Повний реєстр планується викладати в форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158561
 
 
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Не переймайся. Підприємства сплачують скажені гроші за рекламу, а тут на шару, та ще й робити нічого не потрібно! Дарма чи що ми тридцять років папірці до податкової та решти корумпованої челяді носили? Так вони, тварюки, ще й приховували це від широкого загалу!!! ))
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професійний рейдер Богдан знає, що робить....
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не понятно, что там даст налоговая

но видеть информацию о предприятии полезно
в Штатах можно легко зайти в любом штате и посмотреть информацию о предприятии
бесплатно
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в США частная собственность святое и охраняется по закону вплоть до применения оружия
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"справочник рекэтира" - издание официальное.
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А разве не эти данные нужны чтобы оформить фиктивный кредит на ФЛП?
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Ось-ось! Нормальному юристу достатньо розтовкти ваш аналіз калу замість підпису на кредитній угоді.
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а трусы не снять, чтобы видели хозяйство?
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