 Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію"

Про це російському агентству ТАСС заявив ватажок луганських терористів Леонід Пасічник, передає Цензор.НЕТ.
Ватажок "ЛНР" вважає це відповіддю на слова тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, який днями заявив про необхідність патрулювання 3 ділянок після розведення сил українськими правоохоронцями.
"Уточню, що в разі якщо описаний сценарій містером Тейлором буде реалізований, розведення на нових ділянках буде неможливим. В демілітаризовану зону, в свою чергу, будуть симетрично введені підрозділи міністерства держбезпеки і внутрішніх справ ЛНР", - сказав він.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.
начальника транспортного цехаминистра МВД Авакова.
Он же обязан реагировать, объяснять обществу как будет действовать при таком развитии событий.
значит виноват не тот кто сделал а тот кто где то шо то подписал ? а вот некоего Адольфа Шикельгрубера обвиняют в том что нарушил ранее подписанный договор и напал на Советский Союз . а если хорошо подумать то не он ведь договор о ненападении подписывал а такой себе герр Рибентроп . стало быть он во всем и виноват . а Адольфа винят напрасно
Ох і працює твій клоун - їсть шаурму та на теслі іздить і роліки викладає !
Мрази из кожи лезут, чтоб доказать, как всё плохо "в Украине", а люди едут и всё видят СВОИМИ ГЛАЗАМИ!
А у них, у процветающих республик, тем временем люди личную косметику и детские вещи на еду меняют...
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kosmetika-IDF5oHq.html#026df33599
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/obmen-na-******-produkty-pitaniya-teplye-svitera-dlya-devochki-IDFvNL7.html#94db5fc649
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sandali-20-r-obmenyayu-na-pyureshki-IDEB58e.html#a18ee94e83
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tufli-zhenskie-IDow5bi.html#9c7c7db3b1
Вот это неожиданность.
Уже одна нулевка, лайк поставила под статьёй, что ей нравитчя, что сепары- террористы будут убивать украинцев!