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 Політика України, Суспільство
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Все про:Луганщина (1880) Золоте (152) розведення сил (65)

 Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію"

Підконтрольне Кремлю "керівництво ЛНР" погрожує ввести на демілітаризовану територію Донбасу підрозділи "міністерства держбезпеки і внутрішніх сил ЛНР".

Про це російському агентству ТАСС заявив ватажок луганських терористів Леонід Пасічник, передає Цензор.НЕТ.

Ватажок "ЛНР" вважає це відповіддю на слова тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора, який днями заявив про необхідність патрулювання 3 ділянок після розведення сил українськими правоохоронцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

"Уточню, що в разі якщо описаний сценарій містером Тейлором буде реалізований, розведення на нових ділянках буде неможливим. В демілітаризовану зону, в свою чергу, будуть симетрично введені підрозділи міністерства держбезпеки і внутрішніх справ ЛНР", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158560
 
   
 Топ коментарі
 
доразводились таксисты на теслах
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ну дык нормально все - мы отводим, они вводят... и так до Киева...., инициаторы этих чудных качелей, вы уже собрали тревожный рюкзак?
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Так это было понятно с самого начала, правда не для нашей новой власти...
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Какая неожиданная новость, зяблики, да? Дебилы, *ля.
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Ха-ха, и кто там галдел, что зрадьі нет и там останется наша полиция?
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Ждем ответа на это заявление лугандонцев начальника транспортного цеха министра МВД Авакова.
Он же обязан реагировать, объяснять обществу как будет действовать при таком развитии событий.
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шо, дезертир на "Теслі", пожиратель шаурми...дорозводився, зрадник?! тобі нормальні люди казали, що нічого доброго від цього не буде!!
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Думаю, що пора скинутись всім на покупку подарків для нинішньої влади. Подарок повинен бути завжди в них--щоб могли ним скористатись при провалі досягнені миру на Донбасі. В набір до подарку всього один патрон.Іншої відповідальності за зрадницької політикі --не бачу.
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Тейлор!Ти ще не зрозумів?Пасічник-це Порошенко,а Зеля-ворог намбер 1.ОК?
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Порох был прав. Признайте, пока можете.
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Так план розведення сил в якраз і підписаний поросьонком.
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очень удобная позиция

значит виноват не тот кто сделал а тот кто где то шо то подписал ? а вот некоего Адольфа Шикельгрубера обвиняют в том что нарушил ранее подписанный договор и напал на Советский Союз . а если хорошо подумать то не он ведь договор о ненападении подписывал а такой себе герр Рибентроп . стало быть он во всем и виноват . а Адольфа винят напрасно Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію" - Цензор.НЕТ 8825
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так що цілком можливо,що нашій поліції доведеться відстрілюватись
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Гавканье не про что... НА своей части вместо отведенных войск мы вводим свою полицию, сепары на своей части - свою. В чём вопрос?
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Хто би сумнівався, що наші вийдуть, а вата зайде на готовеньке. Про те і домовлялася зелена шмаркля !!!
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Почитал комменты: порохоботы балаболят, а держава працює.
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Пехтерев - вас зебілів завжди можна ЛЕГКО помітити - ви всюди не в тему пишете !
Ох і працює твій клоун - їсть шаурму та на теслі іздить і роліки викладає !
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И шо, кроме планов сдаться Роисе, она за полгода напрацювала, если не секрет?
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Твари идут на всё, чтоб не открывать переход. Им поездки людей в свободную часть страны - как серпом по яйцам!
Мрази из кожи лезут, чтоб доказать, как всё плохо "в Украине", а люди едут и всё видят СВОИМИ ГЛАЗАМИ!
А у них, у процветающих республик, тем временем люди личную косметику и детские вещи на еду меняют...
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kosmetika-IDF5oHq.html#026df33599

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/obmen-na-******-produkty-pitaniya-teplye-svitera-dlya-devochki-IDFvNL7.html#94db5fc649

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/sandali-20-r-obmenyayu-na-pyureshki-IDEB58e.html#a18ee94e83

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tufli-zhenskie-IDow5bi.html#9c7c7db3b1
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Бред. Минские соглашения и договор о разведении признаЮт Золотое - территорией Украины. То есть, даже в случае отвода ВСУ, государство Украина ОБЯЗАНО гарантировать местным жителям защиту их прав от преступных посягательств. Согласно украинским законам это - обязанность национальной полиции Украины. Все остальные формирования, как с украинской, так и с сепарской стороны - являются незаконными ВФ. Таким образом, если Пасечник введет туда НВФ - то это будет невыполнением соглашения со стороны пророссийских боевиков и Украина будет обязана отреагировать, задержав их.
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Я думаю, що державі Україна має бути байдуже про що мріють проросійські терористи. Її завдання - забезпечити дію українських законів на українській території.
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Щось,здається,не буде з цієї заморочки толку.Там ні з ким домовлятись...
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Та вони вже їх давно ввели. Це ті, що зустрічали і кричали ,що за "розвод2. Вони там уже давно і ті "вчительки", що в Луганську зустрічали рашистів і ті, що охкали і охкали. Вони вже там. А наші патріоти, що допомагали армії ще не пропали?
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Так как противоположная сторона у нас числится как "террористические незаконные формирования", то украинская полиция и нац гвардия должна их задержать , а при сопротивлении уничтожить. Вариантов более нет. ( ну если не будет конечно дана команда "брататься")
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Ну а где зебилы? Что скажут по этому поводу?
Уже одна нулевка, лайк поставила под статьёй, что ей нравитчя, что сепары- террористы будут убивать украинцев!
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Не, ну это реально клоунада. С террористами в мире никто не договаривается и только зе посчитал что он самый вумный- вот результат. Терористи "ЛНР" погрожують ввести в Золоте свою "внутрішню міліцію" - Цензор.НЕТ 6886
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