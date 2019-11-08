 Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко

Про це 112.ua заявив перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він зазначив, що транспорт є однією з важливих складових ціни газу.

"Я підтримую обурення представників промисловості та Федерації роботодавців рішенням "Оператора ГТС" вчетверо підвищити тарифи на транспортування газу, що призведе до зростання його вартості. Побутові споживачі відчують це значним збільшенням у платіжках", - сказав Кучеренко.

Він наголосив на тому, що таке рішення є наслідком неефективного керівництва "Нафтогазом" його нинішнього керівника Андрія Коболєва і його команди, оскільки необхідність підвищити тариф пояснюється відсутністю з 1 січня транзиту газу з Росії, про який Коболєв і команда не змогли домовитися.

"Коболєв і його команда вже провалили все, що тільки можна провалити. Вони завели переговори щодо транзиту в глухий кут і вже розуміють, що з 1 січня буде базовий сценарій "нуль". Вони провалили вітчизняний видобуток газу, не провели своєчасний анбандлінг, "Оператор ГТС" - кишенькова організація "Нафтогазу", ні про яке повноцінне відділення газотранспортної системи не йдеться, загнали в борги "Укртрансгаз". За всі ці помилки повинен буде заплатити український споживач", - сказав Олексій Кучеренко.

За інформацією першого заступника голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, НКРЕКП може затвердити підвищення тарифів на засіданні 26 грудня. Наразі ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 раза (з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 раза (з 157,19 до 735,36 грн/1000 м3).