 Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко

Про це 112.ua заявив перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він зазначив, що транспорт є однією з важливих складових ціни газу.
"Я підтримую обурення представників промисловості та Федерації роботодавців рішенням "Оператора ГТС" вчетверо підвищити тарифи на транспортування газу, що призведе до зростання його вартості. Побутові споживачі відчують це значним збільшенням у платіжках", - сказав Кучеренко.
Він наголосив на тому, що таке рішення є наслідком неефективного керівництва "Нафтогазом" його нинішнього керівника Андрія Коболєва і його команди, оскільки необхідність підвищити тариф пояснюється відсутністю з 1 січня транзиту газу з Росії, про який Коболєв і команда не змогли домовитися.
"Коболєв і його команда вже провалили все, що тільки можна провалити. Вони завели переговори щодо транзиту в глухий кут і вже розуміють, що з 1 січня буде базовий сценарій "нуль". Вони провалили вітчизняний видобуток газу, не провели своєчасний анбандлінг, "Оператор ГТС" - кишенькова організація "Нафтогазу", ні про яке повноцінне відділення газотранспортної системи не йдеться, загнали в борги "Укртрансгаз". За всі ці помилки повинен буде заплатити український споживач", - сказав Олексій Кучеренко.
За інформацією першого заступника голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, НКРЕКП може затвердити підвищення тарифів на засіданні 26 грудня. Наразі ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 раза (з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 раза (з 157,19 до 735,36 грн/1000 м3).
При урке енакиевском:
1 доллар - 4.6 гр
Х - 0.63
Электро: 14 центов
При пете:
1 доллар - 28 гр
Х - 1.64
Электро: 0.063 цента
И еще: для села до 1ц50 кВт тариыицируется по 90 коп. Свыше - да, твоя расценка. В городе - до 100 кВт по 90 коп. В чем проблема???
Но в твою голову доходит тока шаурма и краснодарский шмурдяк...
Источник: https://censor.net.ua/n3158559
4 ноября 2019 года.
Главой НКРЭКУ избран Валерий Тарасюк.
29 октября Владимир Зеленский назначил четырех временных членов НКРЭКУ.
Тарасюк вошел в этот список.
Кроме него временными членами стали: Руслан Кайдаш, Ольга Бабий и Алексей Магда.
так как ,, энера,,жди увеличении на транспортировку
электроэнергии
пудрят мозги
пусть расшифруют стоимость
куба газа
кВт электроэнергии
слабо
Вот и ********** наш имеет мощное оружие супротив уйла- это юмор. Стесняюсь спросить- а под юмором он что имеет ввиду? Игру фуем по роялю? Беганье квартала по супермаркету голыми? Шутки про страну проститутку, дядя вова забери нас, я вас бендер уже ненавижу, горила хата -палала, эбонитоовые палочки, надо просто перестать стрелять? Или еще что-то в этом роде- мочеполовые ********* ? О да, это высоко интеллектуальный юмор , канеха, в стиле пуйла, только дебил моника нелох будет разделан под орех за 2 минуты прожженым волчарой уйлом. И только редкая тупость вазелина не позволяет ему понять, что он для дяди вовы- дерьмо и тряпка, о которую вытирают ноги.
А чего же ты, падло продажное, про повышение тарифов на э/э для населения, которое требует "Укрэнерго" не критикуешь, чего про заоблачные сверхприбыли Ахметова молчишь?
шо, Юля не велели? Вы теперь с Ахметовоым дружите против Коломойского?
эХсперты продажные ...
они в другой области сильны "хохлы - малороссы - пацифисты"
Я вам могу предложить только, отправить Коломойского в США (его там ждут),
а всех остальных (это всех вами перечисленных + Порошенко) к стенке,
если вас такой вариант устраивает, можете приступать
08.11.19 12:42 АМКУ одобрил передачу Новинскому части активов Григоришина
Антимонопольный комитет Украины разрешил приобретение акций АО "Харьковоблэнерго" панамской компанией Great Station Properties S.A, что обеспечивает превышение 25% в управлении. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158547
Также частью сделки являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на украинском рынках: химического оборудования и продукции; поршневых компрессоров; насосного оборудования; запорной регулирующей арматуры; спецоборудования для нефтяной и газовой промышленности; утяжеленных бурильных и ведущих труб; углеродных поковок и литья; легированных и высоколегированных сталей.
"При определенных условиях, эти концентрации могут негативно влиять на вертикальные рынки нефтегазового комплекса и приводить к существенному ограничению конкуренции на таких рынках. Также не исключается подпадания под запрет в соответствии с законом "О санкциях", - отмечается в сообщении. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158547