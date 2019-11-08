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 Економіка
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Все про:газ (1065) Кучеренко (5) НКРЕКП (152)

 Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко

Якщо НКРЕКП затвердить підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо, ціна на газ зросте щонайменше на 25%, а з урахуванням того, що біржові ціни на газ пішли вгору, кінцева ціна для населення збільшиться щонайменше в 1,5 раза, що призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів на тепло та гарячу воду.

Про це 112.ua заявив перший заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він зазначив, що транспорт є однією з важливих складових ціни газу.

"Я підтримую обурення представників промисловості та Федерації роботодавців рішенням "Оператора ГТС" вчетверо підвищити тарифи на транспортування газу, що призведе до зростання його вартості. Побутові споживачі відчують це значним збільшенням у платіжках", - сказав Кучеренко.

Він наголосив на тому, що таке рішення є наслідком неефективного керівництва "Нафтогазом" його нинішнього керівника Андрія Коболєва і його команди, оскільки необхідність підвищити тариф пояснюється відсутністю з 1 січня транзиту газу з Росії, про який Коболєв і команда не змогли домовитися.

"Коболєв і його команда вже провалили все, що тільки можна провалити. Вони завели переговори щодо транзиту в глухий кут і вже розуміють, що з 1 січня буде базовий сценарій "нуль". Вони провалили вітчизняний видобуток газу, не провели своєчасний анбандлінг, "Оператор ГТС" - кишенькова організація "Нафтогазу", ні про яке повноцінне відділення газотранспортної системи не йдеться, загнали в борги "Укртрансгаз". За всі ці помилки повинен буде заплатити український споживач", - сказав Олексій Кучеренко.

За інформацією першого заступника голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, НКРЕКП може затвердити підвищення тарифів на засіданні 26 грудня. Наразі ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в розділі "Тарифи". Там зазначено, що з 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться в 3,5 раза (з 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 раза (з 157,19 до 735,36 грн/1000 м3).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158559
 
   
 Топ коментарі
 
я только за! хочу чтобы платежка выросла как минимум вдвое. мне пофиг, зато приятно наблюдать за зебилами...
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Отлично, ведь 73% бохачей теперь уже могут себе это позволить
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я только за! хочу чтобы платежка выросла как минимум вдвое. мне пофиг, зато приятно наблюдать за зебилами...
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Я тоже люблю наблюдать за "прозревшими" зебилами.
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Что облгазы что обленерго ситуация одинаковая, прибыли в офшерах, на предприятиях убытки, работники на минималке, лохи платят за все...
Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4096
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А почему Фирташ и другие олигархи монопольно использует местные газотранспортные и электрические сети, и уже лет 15 - 20? Почему местным властям не пересмотреть эти договора аренды, на основании которых облгазы принадлежащие олигархам управляют газовыми сетями, выводя все прибыли в офшеры, а работников держа на минималке и везде декларируя убытки, хотя нихра не делают? За любой кусок трубы или счетчик, проект или работу, опять платит потребитель, а облгаз забирает чужую собственность в "управление", и измывается над этим потребителем по полной за его же деньги. Ладно "барыге" было не до него, но ведь у нас теперь власть "слуг народа" !?
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И тогда может не прийдется поднимать тарифы?
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Так все равно у них виноват Порошенко.
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При Яныке эл.энергая была по по 63 копейки. Парашка поднял до 1,64 грн. Ты с удовольствием наблюдал за этим?
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страдает пропагандист.После избрания двухтурового ФСБ экономит на антиукраинской пропаганде. Приходится старьё втюхивать./Опять та же перепечатка сайта РФ. Бочка с российским дерьмом-источник существования пропагандиста ДНР-РФ. 01.10.2019 11:31

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Болван,покажи мне марку потребительского счётчика старше 1950 года.
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мне пофиг, я за 5 копеек в платежке куйлу не сдаюсь как зебилы...
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Вань, давай посчитаем шо и как...расставим, так сказать, les points sur les i...
При урке енакиевском:
1 доллар - 4.6 гр
Х - 0.63
Электро: 14 центов
При пете:
1 доллар - 28 гр
Х - 1.64
Электро: 0.063 цента
И еще: для села до 1ц50 кВт тариыицируется по 90 коп. Свыше - да, твоя расценка. В городе - до 100 кВт по 90 коп. В чем проблема???
Но в твою голову доходит тока шаурма и краснодарский шмурдяк...
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Ты не чув, шо при твоем еврейском правителе тарифы на электроэнергию вырастут? Не, не ведал??? Или для тебя правление енакиевского мужа Людки у норковой брэтке с фиксой был Золотым веком?
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Это для них number 1 комуналка,как говорила одна говорящая голова на 1+1 томас на хлеб не намажеш,а тут и не намажеш и свободу отберут,будет и война и позор
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Лучше вчетверо - я от ста баксов не обеднею зато можно позлорадствовать
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Хорошо хоть порохооты больше не скрывают, что живут не в Украине, иначе было бы не пофиг, а так хорошо с паРаши стебаться порохоботам над украинцами.
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я живу в киеве и мне пофиг. я для этого и зарабатываю чтобы такая мелочь как платежка за электрику не портила мне настроение и совесть, голосуя за проходимцев которые мне пять копеек пообещают скостить...
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задолбали уже эти парашенкавские всепрапальщики. думают, мы не знаем, что страна находится на пороге экономического прорыва и вот-вот шагнет в светлое безоблачное будущее?! каждый день каркают: заводы встанут, платежки увеличатся... дураки какие-то, убер-президента не смотрят штоле?..
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Ну а что вы хотите, чтоб маме Андрю в США обнищала .
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Гнать этого порохобота из комитета и из почетных членов зеленого лайна! Клован и Ко врать народу не будут, коммуналка будет снижена в 10 раз прям завтра, потому что раньше на народе Порошенко наживался, а теперь всё по-чесноку! Ох, и животные...
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Отлично, ведь 73% бохачей теперь уже могут себе это позволить
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Оні сдєлалі вас вмєстє! Радійте зєбіли! Клоун вас ще не так насмішить, кров'ю харкатиме від сміху! Повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7586
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Начальник ЖЭКов Кучеренко работал не покладая рук для прихода во власть зекомандеров, а теперь чем-то недоволен.
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"По информации первого заместителя главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, НКРЭКУ может утвердить повышение тарифов на заседании 26 декабря."

Источник: https://censor.net.ua/n3158559

4 ноября 2019 года.
Главой НКРЭКУ избран Валерий Тарасюк.

29 октября Владимир Зеленский назначил четырех временных членов НКРЭКУ.
Тарасюк вошел в этот список.
Кроме него временными членами стали: Руслан Кайдаш, Ольга Бабий и Алексей Магда.
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Докажи это документально, а не примитивным выс...м.
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Пацак, кацапские картинки постишь.Да еще времен Порошенко. Методичку не выдали?
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Рагулизм нужно искоренять. Повысить платёжки, внедрить принцип "плати, потом бери", в нормальных странах пока не всунешь карточку в счётчик, он газ и электричество не выдаёт! Маразм - соседи бегают по должникам, а в них стреляют из калашей. Пол-страны не платит вовремя по счетам, ещё пол-страны тунеядцев, уткнувшихся в планшеты.
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...Зато *свинячо -ревовські * пики вже в телевізор не влазять ..
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"Интеллектуальное" лицо администрации зе.
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что создали фирму поокладочку для транспортировки
так как ,, энера,,жди увеличении на транспортировку
электроэнергии
пудрят мозги
пусть расшифруют стоимость
куба газа
кВт электроэнергии
слабо
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Утепляешь,экономишь,а эти ***** раз,и подняли цену.Козлы.
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если щас уже не воруют, почему план поступлений от таможни и бюджет не увеличат в 2 раза
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Кучеренко свистит - Он подчеркнул, что такое решение является следствием неэффективного руководства "Нафтогазом" его нынешнего руководителя Андрея Коболева и его команды, поскольку необходимость повысить тариф объясняется отсутствием с 1 января транзита газа из России, о котором Коболев и команда не смогли договориться- если не смогли договорится то на каом основании "кучеряво"повышать в 4 раза тариф на транспортировку...? если не договорились,то идите н,,уй и придете тогда,когда договоритесь а пока что с первого января базовый сценарий от украинского народа "ноль"
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на чьих условиях ты советуешь договариваться?
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товарысч безфамильный из далеких ****** типа, предлагает договариваться за счет интересов Украины. Ему так строго указали в кремлевской методички, поэтому тут нечего вот это все тут это разводить! Поставить его во главе Нафтогаза, чтобы он красотой своей небесной и умом неизмерянным убедил конченную рашу дать транзит за кучу денег Украине. Тупизм зеленожопых дремучий в перемешку с продажностью и желанием лизать руцкий сапог просто зашкаливает!
Вот и ********** наш имеет мощное оружие супротив уйла- это юмор. Стесняюсь спросить- а под юмором он что имеет ввиду? Игру фуем по роялю? Беганье квартала по супермаркету голыми? Шутки про страну проститутку, дядя вова забери нас, я вас бендер уже ненавижу, горила хата -палала, эбонитоовые палочки, надо просто перестать стрелять? Или еще что-то в этом роде- мочеполовые ********* ? О да, это высоко интеллектуальный юмор , канеха, в стиле пуйла, только дебил моника нелох будет разделан под орех за 2 минуты прожженым волчарой уйлом. И только редкая тупость вазелина не позволяет ему понять, что он для дяди вовы- дерьмо и тряпка, о которую вытирают ноги.
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МВФ деньги под заведомо провальные проэкты не дает
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Они не под какие реально нужные стране проекты, кроме виртуальных вливаний в мнимые "золотовалютные" резервы "для стабилизации" валютного курса, живых денег не дают.
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повысить необходимо,только через пустой холодильник хохлы поймут,что интересоваться политикой и то что происходит в своем государстве жизненная потребность гражданина имеющего право голоса на выборах Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3450
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я гражданин Украины,а хохол это так называют заробитчан в рф
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Всьо правільно! хохли тільки через 3,14здюліну здатні щось адекватно сприймати. Це не стосується українців.
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Алёша, а шо такое, тебя платежки народа взволновали? серьезно? Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9437
А чего же ты, падло продажное, про повышение тарифов на э/э для населения, которое требует "Укрэнерго" не критикуешь, чего про заоблачные сверхприбыли Ахметова молчишь?
шо, Юля не велели? Вы теперь с Ахметовоым дружите против Коломойского?
эХсперты продажные ...
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вот видите все все знают,но стесняются ,теперь мяч на стороне зели-бени,так ведь? Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5717
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хреново у них с футболом дело обстоит,
они в другой области сильны "хохлы - малороссы - пацифисты"
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Плохо с информацией работаешь, он все эти темы давно прокомментировал.
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Ну у нас у зебланов ответ всегда один в стиле- сам дураr! Они искренне считают, что кАлмойше можно воровать миллиарды долларов у Украины, т.к. вот и ахметка подворовывает и ваш незабвенный пинчук в три горла. Главное- не дать по рукам товарисчам, а разрешить международному вору и аферисту бене воровать с удесятеренной силой. Дядя, на кого работаешь, на беню или на кремль? конченные вы зеленодрысные. мозгов как не было так , увы, уже и не будет никогда.
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согласен, но только с последней фразой "конченные вы зеленодрысные. мозгов как не было так , увы, уже и не будет никогда"
Я вам могу предложить только, отправить Коломойского в США (его там ждут),
а всех остальных (это всех вами перечисленных + Порошенко) к стенке,
если вас такой вариант устраивает, можете приступать
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справедливости ради, хочу сказать, что у вас зебланов, что вы у вас порохоботов и прочих ... ума одинаково и ваш общий принцип "были бы гроши да харчи хороши", разница только в том, что вы сегодня гавкаете на неЛОХа за то же, что в своё время делал Пеця-голубь мира, но лично меня сегодня это вполне устраивает! Так что продолжайте, кто то же должен этому неЛОХу выставлять красные флажки.
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Економіка не працює, а гроші для наповнення бюджету звідкись брати треба. Тим більше що, держапарат звик до якогось рівня життя і їм немає часу чекати доки зросте виробництво.
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Схвалюю! Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4066 Все, что на пользу зеленым идиотам, схвалюю!
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А теперь, Зебилы, все хором, дружно: " Ми зробили їх щераз!!!"
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Зеленский обещал снизить квартплату! За невіполнение обещаний-петиция за импичмент!!!
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вот тут вот еще немного позитива Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8916
08.11.19 12:42 АМКУ одобрил передачу Новинскому части активов Григоришина
Підвищення тарифів на транспортування газу вчетверо призведе до значного зростання в платіжках побутових споживачів, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2084Антимонопольный комитет Украины разрешил приобретение акций АО "Харьковоблэнерго" панамской компанией Great Station Properties S.A, что обеспечивает превышение 25% в управлении. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158547

Также частью сделки являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность на украинском рынках: химического оборудования и продукции; поршневых компрессоров; насосного оборудования; запорной регулирующей арматуры; спецоборудования для нефтяной и газовой промышленности; утяжеленных бурильных и ведущих труб; углеродных поковок и литья; легированных и высоколегированных сталей.
"При определенных условиях, эти концентрации могут негативно влиять на вертикальные рынки нефтегазового комплекса и приводить к существенному ограничению конкуренции на таких рынках. Также не исключается подпадания под запрет в соответствии с законом "О санкциях", - отмечается в сообщении. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158547
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Ой как чудесно, и так чтоб вместе с выравниванием цен на эл. энергию, чтоб уроды вкусили всю прелесть, чтоб завыли псы паршивые, как у них эпоха бедности закончилась, и так чтоб раз 10, может хоть чуть-чуть ума наберутся.
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Я не против, го в 4 раза в платежки, хочу увидеть рыдание ор и визг ЗЕбилов.
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