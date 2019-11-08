 23-річний хлопець підірвав себе гранатою в Харкові, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Інформація про подію в багатоповерхівці на вулиці 23 Серпня надійшла в поліцію 8 листопада близько 08:00.
Тіло 23-річного чоловіка виявила на балконі його бабуся.
Фото: сайт поліції
На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.
Покойся с миром.
RIP