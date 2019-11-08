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Все про:граната (494) самогубство (293) Харків (1550)

 23-річний хлопець підірвав себе гранатою в Харкові, - поліція. ФОТО

У Харкові загинув 23-річний хлопець, підірвавши себе гранатою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про подію в багатоповерхівці на вулиці 23 Серпня надійшла в поліцію 8 листопада близько 08:00.

Тіло 23-річного чоловіка виявила на балконі його бабуся.

23-річний хлопець підірвав себе гранатою в Харкові, - поліція 01

Фото: сайт поліції

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.

Дивіться також: У під'їзді однієї з багатоповерхівок на Львівщині вибухнула граната, постраждалих немає, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158558
 
 
 Топ коментарі
 
Мужчина,парень и наконец просто молодой человек...
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щоб на расію кляту таке повернулось!!!!
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Мужчина,парень и наконец просто молодой человек...
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щоб на расію кляту таке повернулось!!!!
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может он с ней чо делал и совсем не планировал себя подрьівать. мозгов нет теперь и явно не бьіло.
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Только у меня впечатление,что гранаты в Харькове продают в супермаруетах?
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40 км от границы с мордором.как средство от колорадского жука из-за порерика, продается на местных рынках.
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