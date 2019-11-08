 23-річний хлопець підірвав себе гранатою в Харкові, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Інформація про подію в багатоповерхівці на вулиці 23 Серпня надійшла в поліцію 8 листопада близько 08:00.

Тіло 23-річного чоловіка виявила на балконі його бабуся.

Фото: сайт поліції

На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини смерті чоловіка.

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