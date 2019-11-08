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 Економіка
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 Великі підприємства, які використовують у виробництві газ, можуть просто закритися, - Ляпіна

Великі підприємства, які у виробництві використовують газ, з новою тарифною політикою у сфері транспортування блакитного палива - можуть просто закритися.

Про це заявила ексголова державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, повідомляє 112.

"Це буде відчутно, а для деяких представників, наприклад таких як хімічна промисловість, це може бути не просто відчутно, це може бути смертельно. Крім того,що Україна може втратити хімічну, металургійну та інші промисловості, населення матиме ще більші борги за комунальні послуги", - сказала вона.

Також щодо нової тарифної політики у сфері транспортування газу висловився голова Нікольського районної ради Василь Мітько.

"Різко зросте проблема місцевого населення в оплаті комунальних послуг. Тобто та сума боргу, яка зараз існує, вона ще збільшиться на 25%. До того ж велике навантаження ляже на наш районний бюджет, тому що підвищаться тарифи на газ, а це опалення садочків, шкіл, амбулаторій, лікарень", - сказав Мітько.

Учасники круглого столу, серед яких представники багатьох галузей промисловості та представники від населення, колективно вирішили писати листи до президента Зеленському та Офісу президента.

Нагадаємо, у столиці провели круглий стіл з проблем нової тарифної політики у сфері транспортування газу. Для користувачів блакитного палива через підвищення вартості на транспортування газу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158557
 
   
 Топ коментарі
 
не понятно - чего Ляпина волнуется?
Разве не это обещал весной моника зе!лох - поднять цены на газ, э/э и прочую комуналку??
Разве зебилы, как какие-то там халявщики - хотели снижения комуналки??? Крупные предприятия, которые используют в производстве газ, - могут просто закрыться, - Ляпина - Цензор.НЕТ 2499
Неа.. зебилы понимают - нужно повышать цены и снижать зарплаты, они же не порохоботы - чтобы делать наоборот! Крупные предприятия, которые используют в производстве газ, - могут просто закрыться, - Ляпина - Цензор.НЕТ 6070
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Так нужно было модернизировать предприятия, а не выжимать все соки с них, зарабатывая сверхприбыли. Теперь сасать, алигархи хреновы, САСАТЬ, курвы
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Ну , доллар по стописят вы уже спрогнозировали, теперь закатили истерику по тарифам населению. Не выдумывайте. Целое полотно перекопастили из методички, аж слюни повылазили , так старались. Автору этого 'шедевра' передайте, что зря старался. За залепуху ставлю ему - два.
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такое впечатление, что хотят уничтожить экономику и делают все для этого, что будет делать страна без промышленности неизвестно, как простому населению платить за газ, что делать садикам, школам, больницам?
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Великі підприємства, які використовують у виробництві газ, можуть просто закритися, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 8103Для предприятий поднимают налоги, повышают тарифы на газ (но не на электроэнергию, которая нужна Коломойскому), цены на сырьё. Скажите, это такая хитрая стратегия или кто-то просто не понимает, что убивает промышленность ? Впрочем, чего ждать от команды безработных фотографов и ведущих праздников?
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