 Тенденція до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів" небезпечна та ілюзорна, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на 4-й Московській конференції з нерозповсюдження.
"Хочу ще раз із усією відповідальністю наголосити, що Росія не має наміру приєднуватися до цього договору. Ми поділяємо завдання побудови без'ядерного світу, проте домагатися цієї мети слід не такими односторонніми і досить арогантними методами, на яких ґрунтується цей документ. Ми виходимо з того, що повна ліквідація ядерної зброї можлива лише в контексті загального і повного роззброєння в умовах забезпечення рівної та неподільної безпеки для всіх, у тому числі й для володарів ядерної зброї відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - сказав Лавров.
Він назвав "небезпечною та ілюзорною" тенденцію до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів без будь-якого врахування їхніх інтересів у сфері безпеки, у сфері стратегічних реалій".
Лавров висловив сподівання, що запланована на травень 2020 року оглядова конференція з розгляду дії ДНЯЗ відбудеться максимально неконфронтаційно.
"Ми переконані, що ризики й загрози стосовно розповсюдження, з якими ми стикаємось сьогодні, мають усуватись саме на базі суворого дотримання цього договору, природно, поважаючи й забезпечуючи баланс між трьома його складовими - нерозповсюдження, роззброєння та мирне використання атомної енергії", - підкреслив Лавров.
При цьому він назвав деструктивною позицію США щодо Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
"Політично важливим для збереження режиму ядерного нерозповсюдження ми розглядаємо досягнення прогресу в справі набрання чинності Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. І те, що він й досі не почав працювати, через 23 роки після його відкриття до підписання, звичайно, це дуже серйозна проблема", - сказав він.
"Відповідальність несуть ті 8 із 44 держав, які мають ратифікувати договір, щоб він набув чинності. І звичайно ж, особливо деструктивною видається позиція Сполучених Штатів, які у своїх ядерних доктринальних документах безпосередньо записали, що не будуть домагатися його ратифікації", - сказав Лавров.
Очільник МЗС Росії назвав белетристикою плани щодо можливого створення світу, який буде вільний від ядерної зброї.
"Це белетристика. Якщо запитати в мене, то я був би за", - сказав він.
- Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон...
- А что скажет наимудрейший?
- Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания... А почему я?
- Ээээ... Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон - это пронесон! )))
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Що не змінює моєї оцінки Шушкевича, як пихатого дурня.
Так шо він разом із другим дурнем, Шушкевичем, просрав нашу єдину надію на фінансову допомогу Заходу. Хто йому не давав відмовитись підписувати той клятий меморандум? Я тобі скажу хто: Москва та його "близький особистий друг" Єльцин, якого він сподівався замінити на московському троні.
ЯО просрали, Крым без боя сдали...
Ми вже відмовилися від нуклеарних бімб свого часу.
.. .
Північній Кореї західні країни платили десятки мільярдів долярів за часове припинення випробувань трьох чи п'ятьох баняків з радіоактивним сміттям, які в неї були. А з України за "спасибі" вивезли тисячі боєздатних зарядів, як би це вона не мала жодного права до постсовєтського майна, яке створювалось, в тому числі, і ціною знесилюючої рабської праці та життів українців. Це було найвеликше пограбування за всю історію людства. Дуже хочу дожити того часу, коли грабіжникам у буквальному сенсі прилетить божа "отвєтка".
Яка ж гидотна лицемірна мразота...
Доказано Будапештским меморандумом, на который сам лавров (в том числе) и насрал!
Вот лживые вероломные уроды. Русские врут всегда