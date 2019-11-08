EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  1855  52
Все про:Лавров (749) Росія (20472) ядерна зброя (254)

 Тенденція до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів" небезпечна та ілюзорна, - Лавров

Глава МЗС РФ назвав "небезпечною та ілюзорною" тенденцію до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів без урахування їхніх інтересів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав на 4-й Московській конференції з нерозповсюдження.

"Хочу ще раз із усією відповідальністю наголосити, що Росія не має наміру приєднуватися до цього договору. Ми поділяємо завдання побудови без'ядерного світу, проте домагатися цієї мети слід не такими односторонніми і досить арогантними методами, на яких ґрунтується цей документ. Ми виходимо з того, що повна ліквідація ядерної зброї можлива лише в контексті загального і повного роззброєння в умовах забезпечення рівної та неподільної безпеки для всіх, у тому числі й для володарів ядерної зброї відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ)", - сказав Лавров.

Він назвав "небезпечною та ілюзорною" тенденцію до "примусу ядерних держав відмовитися від наявних ядерних арсеналів без будь-якого врахування їхніх інтересів у сфері безпеки, у сфері стратегічних реалій".

Лавров висловив сподівання, що запланована на травень 2020 року оглядова конференція з розгляду дії ДНЯЗ відбудеться максимально неконфронтаційно.

"Ми переконані, що ризики й загрози стосовно розповсюдження, з якими ми стикаємось сьогодні, мають усуватись саме на базі суворого дотримання цього договору, природно, поважаючи й забезпечуючи баланс між трьома його складовими - нерозповсюдження, роззброєння та мирне використання атомної енергії", - підкреслив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - Болтон

При цьому він назвав деструктивною позицію США щодо Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

"Політично важливим для збереження режиму ядерного нерозповсюдження ми розглядаємо досягнення прогресу в справі набрання чинності Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. І те, що він й досі не почав працювати, через 23 роки після його відкриття до підписання, звичайно, це дуже серйозна проблема", - сказав він.

"Відповідальність несуть ті 8 із 44 держав, які мають ратифікувати договір, щоб він набув чинності. І звичайно ж, особливо деструктивною видається позиція Сполучених Штатів, які у своїх ядерних доктринальних документах безпосередньо записали, що не будуть домагатися його ратифікації", - сказав Лавров.

Очільник МЗС Росії назвав белетристикою плани щодо можливого створення світу, який буде вільний від ядерної зброї.

"Це белетристика. Якщо запитати в мене, то я був би за", - сказав він.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158556
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно опасная, они знают что без ядерной дубины их порвут влегкую. Ни авиации ни флота, один хлам.
 показати весь коментар
 
мы уже прошли это в 91-м с Кравчуком... выбрав тогда "позор" - пожинаем с 2014-го и войну и позор....
 показати весь коментар
 
Приклад - Україна. Чхати на нас хотіли.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Конечно опасная, они знают что без ядерной дубины их порвут влегкую. Ни авиации ни флота, один хлам.
 показати весь коментар
 
 
мы уже прошли это в 91-м с Кравчуком... выбрав тогда "позор" - пожинаем с 2014-го и войну и позор....
 показати весь коментар
 
 
прям как Голохвастов! мы за, но против!!! Тенденция к "принуждению ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов" опасная и иллюзорная, - Лавров - Цензор.НЕТ 5150
 показати весь коментар
 
 
Зате у нас багато АЕС. Не поздоровиться всій Європі і не тільки їй.
 показати весь коментар
 
 
ми ж не кацапи, щоб отак взяти і свою землю спаскудити. Вистачає, звичайно, уродів, що палюжать, але ж не так масштабно.
 показати весь коментар
 
У Украины забрали по Будапешстскому меморандуму, а потом кацапы напили, конечно больше никто не согласится, дураков больше нет!
 показати весь коментар
 
 
Это что за идиоты надеются на принятие такого документа имея перед глазами пример Украины?
 показати весь коментар
 
 
- Говори, мудрейший!
- Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон... Надо сказать принцессе, что сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон...
- А что скажет наимудрейший?
- Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания... А почему я?
- Ээээ... Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон - это пронесон! )))
 показати весь коментар
 
Россия (мордор, кацапстан, параша) должна быть уничтожена.
 показати весь коментар
 
 
Коли в Україні зявиться влада яка реально, не на словах бажатиме повернути окуповане кацапами. Вона розпочне реформи з центрофуг та ЮМЗ.
 показати весь коментар
 
 
Коли оберете таку владу. Чи вона до вас з неба впаде?
 показати весь коментар
 
 
Только дураки отказываются от собственого ядерного оружия.
 показати весь коментар
 
 
Ядерну зброю з Білорусі почали вивозити при Лукашенку.
 показати весь коментар
 
 
Ну естественно, и при мне, и тебе. А Клинтон Шушкевичу за это скамеечку подарил(мраморную)
 показати весь коментар
 
 
Ну от шо ти так дешево брешеш? Будапештський меморандум з білоруського боку підписав особисто Аляксандар Рыгоравіч Лукашэнка дня 5-го грудня 1994 року.
 показати весь коментар
 
Ну да, а оружие сдали при Шукевиче,в 92 годе. Толку от того меморандума, ядерное оружие то уже тю-тю сделало.
 показати весь коментар
 
 
Ти знову брешеш. Ядерну зброю почали вивозити тільки в 1994, а закінчили в 1995 року. І зробив це власне Лукашенко. За Шушкевича (якого я, доречи, вважаю за самовлюбленного, пихатого дурня) перемовини почалися, але виведення зброї на сотні мільярдів долярів за "спасибі" - це справа Лукашенка, який хотів сподобатись Москві. Ми навіть компенсації не отримали за радіоактивне зараження десятків білоруських міст, де базувались ядерні ракетні установки. На Поліссі в районі совєтської бази бомбардувальників утримання цезію в молоці перевищувало норму в сотні (!) разів уже в 60-і роки.
 показати весь коментар
 
Вывоз ядерного оружия из Беларуси, по мнению С.Шушкевича, очень важный момент, однако о нем мало кто говорит. «Беларусь фактически была заложницей России. На ее поверхности было столько ядерного оружия, что можно было уничтожить всю Европу. Я считал это очень опасным делом, и как только мы подписали Беловежские соглашения, я сказал так: мы выведем ядерное оружие без предварительных условий, компенсаций, и мы будем делать это немедленно, потому что это угрожает гибелью белорусской нации, Беларуси», - вспоминал С.Шушкевич.

Читать далее: https://ru.delfi.lt/news/live/stanislav-shushkevich-v-belovezhskoj-pusche-ne-bylo-ni-odnogo-pyanogo.d?id=64492286
 показати весь коментар
 
 
Він це казав. А Лукашенко це зробив.
Що не змінює моєї оцінки Шушкевича, як пихатого дурня.
 показати весь коментар
 
Ключевые элементы, боеголовки, вывезли при Шушкевиче. Все остальное барахло, драные шинели, валенки и пр.возможно довывазили и при Лукашенко. Кстати и бронетехнику с самолетами должны были порезать, однако Лукашенко показал фигу(с маслом).
 показати весь коментар
 
Коли їх вивозили? При СРСР в 91-му? Чи може в 1992-му чи 1993-му, коли в Москві реально не було чого жрати? Ти хоч приблизно уявляєш собі, скільки коштує лише перевезення ядерної зброї на тисячі кілометрів, я вже мовчу за решту потрібних операцій? Виведення відбувалось за американські гроші, тобто не раніше за 1994 рік. І Лукашенко твій виторгував добре як 0,1% від вартості зброї в якості компенсації за щось там. Коли не помиляюся, він хвалився про 500 мільйонів долярів.
Так шо він разом із другим дурнем, Шушкевичем, просрав нашу єдину надію на фінансову допомогу Заходу. Хто йому не давав відмовитись підписувати той клятий меморандум? Я тобі скажу хто: Москва та його "близький особистий друг" Єльцин, якого він сподівався замінити на московському троні.
 показати весь коментар
 
Стоимость перевозки тонны ядерных боеголовок равна стоимости перевозки тонны кирпича, плюс командировочные персонала.
 показати весь коментар
 
Нема тут про що сперечатись, бо в Білорусі тоді не було нікого, хто виступав проти виведення ядерної зброї і/чи був готовий чинити опір московському натиску та шантажу, спрямованому на пограбування нашої країни з сотень мільярдів долярів. Якщо зброю справді вивозили без жодних міжнародних умов (у мене таких даних нема), то Кебича, Шушкевича та всіх вищих "силовиків" того часу треба розстріляти за державну зраду, поки вони не померли власною смертю.
 показати весь коментар
 
Согласен. Ну так Лукашенко неоднократно и говорил, что это преступление, и Шушкевича с Кебичем надо расстрелять.Дык США заступились.
 показати весь коментар
 
Нашли дураков. Кто же откажется от ядерного оружие в современном мире. Цивилизованный мир уважает только силу.
 показати весь коментар
 
 
винторогий - твоя родина будет уничтожена.
 показати весь коментар
 
 
Кто её уничтожит? её запасы яо гарантируют ненападение на нее. Смешными санкциями? Россия отжала Крым и Донбасс, под санкциями у них 200 млрд. долларов профицит торгового баланса. Сними розовые очки, только вторжение в ЕС подтолкнет запад на реальные меры, но ты же понимаешь что этого никогда не будет.
 показати весь коментар
 
а сколько ж отката распилили за отказ от ЯО? 33года расстрела Кучме!

ЯО просрали, Крым без боя сдали...
 показати весь коментар
 
 
а я у хфашистов 20 лет капитаном на контейнеровозе проработал
 показати весь коментар
 
"І-го-го-го-го", кінь грьобаний.
Ми вже відмовилися від нуклеарних бімб свого часу.
 показати весь коментар
 
Американцы сделали большую ошибку, не отобрав ядерное оружие у кацапов в 90-х. Надеюсь в следующий раз не повторят.
 показати весь коментар
 
 
Украине пора развеять будапештскую опасную иллюзию..плять дебилы...
 показати весь коментар
 
-Айм сорри , дэд ....Йа не панимай а чьйом он гафарит .. -Так ты например ,Микки , берешь ракету .. Ракету берешь, вот берешь ракету . Например, надувную ракету ты берешь. Ты знаешь, как с ней справиться? И чтобы знать как... Или, не знаю, машину, покупаешь машину. Ты знаешь, как с ней? Вот чтобы с ней справиться, нужен насос и инструкция"... Вот это и хотел сказать Лавров .

.. .
 показати весь коментар
 
У світлі того, як Росія та США погрозами та обманом змусили Україну, Білорусь та Казахстан задарма віддати зброю, варту трильйонів теперішніх долярів, цинізм Лаврова не має меж.
Північній Кореї західні країни платили десятки мільярдів долярів за часове припинення випробувань трьох чи п'ятьох баняків з радіоактивним сміттям, які в неї були. А з України за "спасибі" вивезли тисячі боєздатних зарядів, як би це вона не мала жодного права до постсовєтського майна, яке створювалось, в тому числі, і ціною знесилюючої рабської праці та життів українців. Це було найвеликше пограбування за всю історію людства. Дуже хочу дожити того часу, коли грабіжникам у буквальному сенсі прилетить божа "отвєтка".
 показати весь коментар
 
 
кацапы и с ядером ето 2е зимбабве, не умеющее свой елекрочайник, шо б не на дровах, сделать, а без него так там и конь не валялся, и етот обнюханый мерин не ржал бы во весь голос как сейчас, а башкой бы об рукав терся выпрашивая кусочек сахара...
 показати весь коментар
 
Зла немає а одні нецензурні висловлювання на адресу гарантів Кравчука і Кучми які бездарно "профукали" третій в світі ядерний потенціал. А по суті роззброїли державу. ЗРАДИЛИ. І їх не судили?! А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ і ЗАХИЩАТИСЬ. Європа, США, НАТО, московія хай дадуть відповідь щодо дотримання перед Україною умов Будапештського меморандуму. Отут ви нам заборгували по повній програмі, здали Москві по з потрохами. Питання є!?. Здавали і здають. Мокша з ядерною зброєю як мавпа з гранатою в руці і витягнутою "чекою". ГРАНАТУ ТРЕБА ЗАБРАТИ


 показати весь коментар
 
ну и что это новость для цензора ... что то там проржала кацапская подорванная кляча ..ну и зачем здесь ее размещать... это как максимум уровень помойной ямы рамблера
 показати весь коментар
 
те що Кучма віддав боеголовки це тупість і недалекоглядність , але поясніть чому було треба різати на металобрухт бомбардувальники та ракети і підривати пускові шахти ! тепер ця (ука сидить в Мінську підписує формули та розповідає про мир
 показати весь коментар
 
Звісно. Як же тоді буде кацапське ґебнюцьке бандформування шантажувати світ?
 показати весь коментар
 
Коли у рашакомуняк ще не було ЯЗ то не було більш «істинних» борців, за ядерне розброєння...
Яка ж гидотна лицемірна мразота...
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, і кому як не Лаврову знати про небезпеку відмови від ЯЗ. Кацапи перші і знехтували міжнародними домовленностями. Тепер важко буде когось вмовити на роззброєння.
 показати весь коментар
 
 
Тенденция к "принуждению ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов" опасная и иллюзорная, - Лавров
Доказано Будапештским меморандумом, на который сам лавров (в том числе) и насрал!
 показати весь коментар
 
 
А як на Україну "стукали" американцям, щоб заствили нас віддати їм ядерну зброю? Забули. Ось такі "брати".
 показати весь коментар
 
===Он назвал "опасной и иллюзорной" тенденцию к "принуждению ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий".===

Вот лживые вероломные уроды. Русские врут всегда
 показати весь коментар
 
 
Как работает пропаганда РФ/Сможет ли Украина содать атомную бомбу?Олег Барабанов.- Украина должна создать свое собственное ядерное оружие Об этом заявили бывший министр иностранных дел Украины В. Огрызко депутат объединения «Свобода» М. Головко,депутат О.Ляшко.О них русский мир под украинским флажком: чмо редчайшее этот поц обгрызко/ Свобода бандитская организация и чем скорее их пересажают,тем свободнее будет дышать в Украине/ Ляшко - звичайнісіньке бидло. Нехай навчиться лад наводити в лавах свого "вилячого" зброду, а потім лізе керувати державою
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору