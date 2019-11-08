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 Політика України
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Все про:депутат (1002) недоторканність (478) Рябошапка Руслан (184)

 Ухвалення закону про реалізацію скасування недоторканності в інтересах самих же нардепів, - Рябошапка

Генеральній прокурор Руслан Рябошапка заявив, що згідно з ухваленими змінами до Конституції, які набувають чинності з 1 січня 2020 року, народних депутатів можна буде затримувати і притягати до відповідальності за правопорушення на рівні з пересічними громадянами.

Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було?" на телеканалі 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо виходити з пріоритету Конституції та з того, що норми Конституції - норми прямої дії, і ми не можемо застосовувати закон, який суперечить Конституції", - сказав Рябошапка, маючи на увазі закон про статус народного депутата, кримінально-процесуальний кодекс і регламент ВР, зміни до яких нардепи досі не ухвалили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєктів про реалізацію скасування депутатської недоторканності

За словами генпрокурора, ухвалення таких змін в інтересах самих же народних обранців.

"Для них краще мати якийсь порядок, який встановлює спеціальні процедури кримінальної відповідальності, як, наприклад, для адвокатів ... Якщо він не буде ухвалений, до них буде застосовуватися найбільш ординарна процедура, як до простих людей. В інтересах самих же народних обранців цей законопроєкт ухвалити", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".

На цей момент не один з названих законопроєктів не був погоджений профільним комітетом парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158552
 
 
 Топ коментарі
 
Ти і 73/43%зебілів, ви за це галасували і забезпечили разом
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Ближчими? Попробуй приблизиться к такому слуге. Его охрана мигом пояснит тебе, кто ты и чего стоишь. Лишив депутата любой защиты ты в конечном итоге лишаешь защиты себя. Никто уже не будет(даже теоретически) лезть в проблемы, которые не дай Б-г коснутся тебя, твой дом и т.д. и рвать за это свой зад, чтобы кому-то понравится, даже для пиара.
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Ну, це ж ви глосували за "бігбордік у нєво зєльонєнькій"!
Вас нацькували, упевниди що портібен не поступовий відбір накращих, найтолковіших, а просто "новиє літса", от взяти і вигнали всіх! Ну і як результат?
Коли ви лікуєте зуби ви ж не ходити кожен раз до іншого стоматолога, ви знаходите хорошого і знайшовши ходите лиш до нього. коли машину ремонтуєте, так само. шукаєте толкового механіка і звертаєтеся лише до нього, вам і в голову не приде кохного азу їхати на іншу СТО. правда ж?
А здержавою виявляється все можна!
Ви думаєте, що дерхава не машина, не зламається? Мушу вас запевнити, ви помиляєтеся.
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Шаг вперед, два шага назад. Выбрали 300 слуг народа, а они черный нал в карманы запихивают. Ну и слуги!
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Ти і 73/43%зебілів, ви за це галасували і забезпечили разом
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Сейчас мы эти вопросы обсуждаем, а при Педро подобное поведение было нормой жизни. Не надо ля-ля.
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ля-ля - це зебіли
Бо, якщо про $30тис. в конверті вже є прямі свідчення самих уродів, то стосовно членів коаліції ВР 8-го скликання таких фактів нема; лише шарієво-дубінські вигадки.
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Сколько раз Ляшко в казино выигрывал? Сколько депутатов задекларировали миллионы без объяснения откуда они взялись/? Сколько депутатов задекларировали многомиллионные подарунки? Безнаказанное воровство. Поэтому Педро антикоррупционный суд и не организовывал.
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Ляшко то при чому до коаліції?
Антикорупційний суд запрацював ще на початку поточного року. І тільки зебіл + слуга уродів ніколи не вкурять, що демократична організація судової системи розтягується на роки. Тому що зебіли і уроди навіть не поцікавляться, як ці процеси протікали в інших країнах.
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Не бачу в цьому нічого поганого, будуть ближчими до пересічного українця:
" Если он не будет принят, к ним будет применяться самая ординарная процедура, как к простым людям"
Источник: https://censor.net.ua/n3158552
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Стаешь депутатом и сразу тебе и подарки на нечсколько миллионов в год и многократные крупные выигрыши в казино. Все-таки нужно Верховную Раду из ОПГ сделать Радой.
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Ближчими? Попробуй приблизиться к такому слуге. Его охрана мигом пояснит тебе, кто ты и чего стоишь. Лишив депутата любой защиты ты в конечном итоге лишаешь защиты себя. Никто уже не будет(даже теоретически) лезть в проблемы, которые не дай Б-г коснутся тебя, твой дом и т.д. и рвать за это свой зад, чтобы кому-то понравится, даже для пиара.
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Это с одной стороны. А с другой, большинство депутатов занимаются криминальным личным обогащением и имели всех ввиду.
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Не правдв, це вам євреї набрехали, щоб нацькувати вас на дерхавну інституцію, послабити її і захопити владу.
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Если глава комитета по вопросам внешней политики с женой и двумя детьми не знает как потратить черный нал на проституток и все еще депутат, то большие проблемы с Радой точно есть.
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Ну, це ж ви глосували за "бігбордік у нєво зєльонєнькій"!
Вас нацькували, упевниди що портібен не поступовий відбір накращих, найтолковіших, а просто "новиє літса", от взяти і вигнали всіх! Ну і як результат?
Коли ви лікуєте зуби ви ж не ходити кожен раз до іншого стоматолога, ви знаходите хорошого і знайшовши ходите лиш до нього. коли машину ремонтуєте, так само. шукаєте толкового механіка і звертаєтеся лише до нього, вам і в голову не приде кохного азу їхати на іншу СТО. правда ж?
А здержавою виявляється все можна!
Ви думаєте, що дерхава не машина, не зламається? Мушу вас запевнити, ви помиляєтеся.
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Педро уже двадцать лет у керма. Все что хорошего сделал, сам стал миллиардером. Украина -- беднейшая страна в Европе. Без полной перезагрузки власти, Украина исчезнет с карты мира.
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Не правда. Зазирніть на Нумбео і порывняйте купівельну спроможність середньої зарплати у Києві та інших європейських столицях.
Порох не був при владі до 2014р. Вас обдурили євреї.
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Є висновки міжнародних організацій щодо бідності. І Педро -- корупціонер та крадій.
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Якщо Конституційний суд не виніс вердикту, що той чи інший Закон суперечить Конституції - то, значить, не суперечить. І не в повноваженнях чиновника вирішувати, що суперечить, що ні.
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Ідіотів навать серед "слуг урода" немає.
Коли у Зєєєлі ручні суди і прокурори то треба бути божевільним, щоб реально відмінити недоторканність.
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Когда воруешь практически в открытую сидя в Раде, то без недоторканности просто некуда.
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Не дали тебе наехать на Пороха, да. Позвонил Тейлор и пояснил: кто в доме Хозяин.
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блаЗЄнські нібито "виконали" 1-ий пункт обіцянок щодо зняття недоторканості. Насправді ніц не змінилося. Але хохлобидло це проковтнуло Ухвалення закону про реалізацію скасування недоторканності в інтересах самих же нардепів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5292
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