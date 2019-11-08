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 Події, Суспільство
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Все про:напад (676) погрози (261) Шарій Анатолій (27) Лємєнов Олександр (1)

 Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей"

За два тижні до нападу на антикорупційного активіста Олександра Леменова йому погрожувала дружина проросійського відеоблогера Анатолія Шарія - Ольга.

Відповідний скриншот листування з погрозами опублікував Леменов 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Мені абсолютно пофіг, що ти там пишеш, про кого, чим займаєшся. Я тобі особисто говорю - від себе - якщо ти будеш писати небилиці про мене, я особисто попрошу людей, щоб дали тобі хороших підсрачників у Києві", - написала Ольга Шарій Леменову.

Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей 01

У коментарі ZMINA Леменов зазначив, що зараз не пов'язує напад ні з ким конкретно.

"Я поки не пов'язую ні з ким. Є варіанти. Подивимося. Всі процесуальні моменти задокументовані", - зазначив активіст.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через напад невідомих на Леменова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на антикорупційного експерта Леменова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158551
 
   
 Топ коментарі
 
Быдло такое как и ПетуШарий
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У шалави Шарія є шалава? І про що ж вони спілкуються, хто дорожче продався?
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У Ольги Шарий давно самомнение похлеще королевы Британии..
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У шалави Шарія є шалава? І про що ж вони спілкуються, хто дорожче продався?
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Побольше уважения - Шмара Шмарьевна.
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Самка петушария такая же олигофренистая, как и он...
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Пусть Аваковские (хотел написать псы), но не буду оскорблять,разберутся.
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Недарма я розбив рила півникам,які перед виборами агітували за петушарія, ой недарма.
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Жадав кульку червону у дітей відібрати? )) Вони б це так і подали - недожурналісти на кремлядських харчах.
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Дарма як раз. У Шмарія не було шансів пройти до Ради, а електорат він ділив із Оппоблоком та Оппоплатформою. Він зробив добру справу - злив у сортир 2% голосів антиукраїнської частини електорату.
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Може тобі важко буде зрозуміти,але у рило я стукав не лохократу,а агітаторам Отримав величезне моральне задоволення.А одна дівчинка з червоною кулькою упісялася від емоцій.
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Очередная ТП, которая разбивает сообщения. У тебя так пригорело, коза драная? Так возьми огнетушитель, потуши, а потом пиши строчи высеры. Читать невозможно. Это "журналистка" типо или хабалка-давалка с района... Ппц, пулитцеры недобитые - семейка фриков.
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Ну, блин... дела! Какие-то жены, шо-то там решают. Аж не верится... Но! Матюкаться хочется.
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В жену не верю, в раздвоение личности да, сегодня он, завтра она.
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А наличие "ребенка" вы тоже раздвоением объясните?

Так разве что (набросал на скорую руку)...

Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей" - Цензор.НЕТ 2074
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Смотрю шо Шарий, шо его телка (жена) Оля - оба конченные мрази.
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подобное притягивается друг к другу. она такая же мерзкая как и ее муж.
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У Полушария есть жена? Ещё и с гонором? Вот это новость
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так вроде ж мужа педошарика зовут Зураб
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У шариев целая коза ностра в Украине.
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Как показали выборы 320тыс. с хвостиком. БОльшая часть из которых молодые люди, плохо понимающие всю сложность политических процессов, происходящих в государстве. Любят ютуб и трендовых блогеров. Активные и креативные. Выступают за всё хорошее, против всего плохого. Что плохое, а что хорошее им каждый день объясняет Толик. Сам иногда путается... но 2.3млн. подписчиков это безусловно серьёзный успех в шоу-бизнесе. Какая же это Коза Носта?! Скорее фан-клуб.
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Да, только плохо понимающие всю сложность политических процессов, могут верить такой гадкой клевете: https://www.youtube.com/watch?v=EvVFHCxTbZ8.
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Как это животное мог найти себе такую тупую без претензий?
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ета шалава шария подтверждает тезис:
матюки перетворюють тебе на москаля!
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Вовсе нет, матерные дегенеративные песни Ирэны Карпы превратили ее в секретаря по культуре посольства Украины во Франции, а вот Шнура как то никто пока не догадался пригласить на дипломатическую службу в РФ.
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kurwa, але яка Європа загалом і Литва зокрема, які пригріли цього ґебнюка, покидька-шарія. Його "втеча" з України в часи "овоча" була лише ґебнюцькою спецоперацією.
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прям какой-то праздник быдла в стране.
то портнов быкует в переписках, то ***** шария, то слуги нарида.
куда нормальные люди делись? это теперь тренд такой?
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Дружина Шарія повторила кацапську тезу "Кровью умоется всякий, кто усомнится в нашем миролюбии!" або "Я пришел к вам с миром, руSSким миром"
Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей" - Цензор.НЕТ 8014
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А Шарий теперь на 112-м и НьюсВане с Зиком типа политобозреватель
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Так что же пострадавший писал про Ольгу, что она так разозлилась? И была ли такая переписка вообще?
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кто б не начистил рыло этому рагулю - он молодец !
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А в чем Шарий не прав, кто ответит, а? Отряд соевых пукальщиков пропердели весь цензор. Якогось Леменова обидели, написали в норку бедной мышке, в смысле послали туда где ему самое место.
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