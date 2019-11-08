 Дружина Шарія погрожувала Леменову за два тижні до нападу на нього: "Я лично попрошу людей, чтобы дали тебе хороших п#здюлей"

Відповідний скриншот листування з погрозами опублікував Леменов 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
"Мені абсолютно пофіг, що ти там пишеш, про кого, чим займаєшся. Я тобі особисто говорю - від себе - якщо ти будеш писати небилиці про мене, я особисто попрошу людей, щоб дали тобі хороших підсрачників у Києві", - написала Ольга Шарій Леменову.
У коментарі ZMINA Леменов зазначив, що зараз не пов'язує напад ні з ким конкретно.
"Я поки не пов'язую ні з ким. Є варіанти. Подивимося. Всі процесуальні моменти задокументовані", - зазначив активіст.
Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через напад невідомих на Леменова.
Так разве что (набросал на скорую руку)...
матюки перетворюють тебе на москаля!
то портнов быкует в переписках, то ***** шария, то слуги нарида.
куда нормальные люди делись? это теперь тренд такой?