"..."Європейська Солідарність" просить Разумкова забезпечити захист свободи слова в Україні, - Герасимов..."

Про це депутати фракції "Європейська Солідарність" заявили під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Зустріч була ініційована депутатами фракції після того, як були здійснені обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка, повідомляє пресслужба партії.
"Події останніх тижнів у сфері свободи слова викликають дуже серйозну тривогу у всіх, хто розуміє, що Україна - не Росія. Ми бачимо спроби повністю розвернути Україну до путінської моделі державного управління. Це обшуки на опозиційних телевізійних каналах, це і пропозиції законопроєктів, які мають на меті загнати в рамки журналістську спільноту, загнати в рамки свободу слова в Україні", – заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Перше – це пропозиції команди Зеленського внести зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності журналістів за нібито маніпуляції. У жодній демократичній країні світу такого немає. Відповідальність за публікацію і видачу в ефір неправдивої інформації і зараз передбачена українським законодавством. Ми всі бачили атаку на судову систему, ми бачимо концентрацію керівництва правоохоронними органами, – тому цей законопроєкт щодо кримінальної відповідальності для журналістів може бути використаний лише з однією метою – згорнути свободу слова в Україні", – переконаний Артур Герасимов.
Він повідомив, що під час зустрічі з головою ВР також обговорили ініціативу депутатів більшості щодо законопроєкту про засоби масової інформації. "Як кажуть, диявол криється в деталях та в дрібному шрифті. У цьому законопроєкті пропонується застосовувати принципи так званого фейр-плей. Але існують обґрунтовані підозри, що це буде використано для того, щоб повернути фінансово-податкові тиски, які існували наприкінці 90-х і на початку 2000-х. Усі пам’ятають, як тоді через податкову могли закривати ЗМІ, особливо опозиційні, могли редагувати їхню політику, могли відлякувати рекламодавців", – застерігає депутат.
Пшли в будку ПЕСы бешенные！
Оставить только ПРЯМОЙ и 5-ый.
А другим рты позатыкать.
Никто им рот не затыкает.
При перепродаже канала отмывались ворованные деньги и не были уплачены налоги.
И ниточки идут к порошенко.
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..Захват Прямого: Люди попрятались. Они не поняли, что это шутка: Прямой показал постановочный захват телеканала, не предупредив гостей в студии. ВИДЕО (08.11.19 09:21) « Общество | Цензор.НЕТ
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Заголовок на сайті партії звучить так :"ДЕПУТАТИ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ» ЗАКЛИКАЛИ ГОЛОВУ ПАРЛАМЕНТУ Д.РАЗУМКОВА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ"
Розумієте,заклик і прохання -різні речі.(але розумію-такі стандарти бібісі в наш час)
Много на 5-м альтернативных точек зрения и мнений показывают?
Клоуны дешевые.
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Я щось не зрозумів: а хіба це обов'язки "рАзумкова"? Навіщо робити такі заяви-прохання?
Pr-безнаказанность в чёрных тонах обязательно в итоге порождает психиатрию).
Очевидно также, что игровые ставки сейчас слишком быстро поднимаются. Страх от поражения у многих прошёл. Для многих все вообще осталось без изменений. Но желание реванша (настоящего, а не вымышленного) никто не отменял.
И если действующего президента вначале троллили несколько боязливо и аккуратно. То сейчас все моральные сдерживатели уже отменены и прокси-активисты) просто изгаляются в прямых и унизительных оскорблениях.
Максимально унизительно. Максимально угрожающе. Абсолютно разрушительно для репутации Зеленского, используя самые «петушиные» образы).
Также Порошенко и нардеп от ЕС Ирина Луценко якобы находятся в контакте с бывшим народным депутатом от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Тарасом Козаком по согласованию и трансляции сюжетов на телеканалах, которые ему принадлежат.
===Телеграм-канал Polit.media опубликовал переписку Софии Федины с Артуром Герасимовым, которую им слили.
- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь.
- София, что я могу сделать?
- Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает.
- София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю.
- Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это?
- София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом».
Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, ведь «ее бросили под танк».
На это в данной переписке Герасимов посоветовал не делать этого, ведь «президенту и так обрывают телефоны следователи».
«И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам», - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.===