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 Політика України
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 "Європейська Солідарність" просить Разумкова забезпечити захист свободи слова в Україні, - Герасимов

Свобода слова в Україні опинилася під загрозою, на демократичні ЗМІ здійснюються атаки силовиків, одіозні персонажі команди Януковича відверто погрожують виданням з міжнародною репутацією, а представники президентської монобільшості ініціюють законодавчі ініціативи, подібні до "диктаторських законів" 16 січня.

Про це депутати фракції "Європейська Солідарність" заявили під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. Зустріч була ініційована депутатами фракції після того, як були здійснені обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка, повідомляє пресслужба партії.

"Події останніх тижнів у сфері свободи слова викликають дуже серйозну тривогу у всіх, хто розуміє, що Україна - не Росія. Ми бачимо спроби повністю розвернути Україну до путінської моделі державного управління. Це обшуки на опозиційних телевізійних каналах, це і пропозиції законопроєктів, які мають на меті загнати в рамки журналістську спільноту, загнати в рамки свободу слова в Україні", – заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звернувся до Зеленського через обшук у власника "Прямого" Макеєнка: "Це саме той випадок, який вимагає його втручання"

"Перше – це пропозиції команди Зеленського внести зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності журналістів за нібито маніпуляції. У жодній демократичній країні світу такого немає. Відповідальність за публікацію і видачу в ефір неправдивої інформації і зараз передбачена українським законодавством. Ми всі бачили атаку на судову систему, ми бачимо концентрацію керівництва правоохоронними органами, – тому цей законопроєкт щодо кримінальної відповідальності для журналістів може бути використаний лише з однією метою – згорнути свободу слова в Україні", – переконаний Артур Герасимов.

Він повідомив, що під час зустрічі з головою ВР також обговорили ініціативу депутатів більшості щодо законопроєкту про засоби масової інформації. "Як кажуть, диявол криється в деталях та в дрібному шрифті. У цьому законопроєкті пропонується застосовувати принципи так званого фейр-плей. Але існують обґрунтовані підозри, що це буде використано для того, щоб повернути фінансово-податкові тиски, які існували наприкінці 90-х і на початку 2000-х. Усі пам’ятають, як тоді через податкову могли закривати ЗМІ, особливо опозиційні, могли редагувати їхню політику, могли відлякувати рекламодавців", – застерігає депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158550
 
   
 Топ коментарі
 
Шо, мертвечуку еще каналов подогнать？
Пшли в будку ПЕСы бешенные！
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Колись на передачі у Савіка потужний сивочолий петя обіцяв віддати життя за свободу слова.. Тепер сепаратист гєрасімов, котрого колись охороняв бєзлєр - теж почав перейматися свободою слова.. Той шабаш, котрий вчора влаштували на "прямому" - ніякого стосунку до свободи слова не має, так само - як і перебування в штаті "прямого" кацапського пропагандона матвєя ганапольского..
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По ПРЯМОМУ вопрос чисто экономический.
Никто им рот не затыкает.
При перепродаже канала отмывались ворованные деньги и не были уплачены налоги.
И ниточки идут к порошенко.
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звернуться, коли той знову опиниться в люстраторі разом з тобою
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О- погрози! Бовдур- то є однопартієць твого хазяїна!))) Не зупиняйся- генеруй сірководень, будемо опалюватись!
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Шо, мертвечуку еще каналов подогнать？
Пшли в будку ПЕСы бешенные！
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Припекло? "Европейская Солидарность" просит Разумкова обеспечить защиту свободы слова в Украине, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9308
Оставить только ПРЯМОЙ и 5-ый.
А другим рты позатыкать.
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5-ый и прямой - канал шурнашлюг-фриков для таких же лжепатриотов-фриков. Чем ниже культурный и профессиональный уровень, тем больше грязных манипуляций, брехни и матерщины. Таков показатель про порохоботских каналов и их почитателей. Такое же засилье фриков-порохоботов на форуме Цензора. Новые веяния, так сказать.Трудно себе представить профессионалального журналиста в роли янины соколовой или ганапольского сотоварищи. Ничего удивительного, что они стали достойными учителями для таких же фриков, как федына, зверобой и им подобные. Новая мода на быдловатых псевдо патриотов всех уровней, заполонивших телеэкраны и прочие СМИ, как и политика ПЕСиков - ниже плинтуса. Печалька...Кремляди аплодируют стоя.
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Достойное требование, основатель EC, БПП и Партии регионов тоже обещал что ценою своей жизни будет защищать журналиста и выгнал его найух за бугор. Теперь опять обещает и уже требует, флаг вам в руки господин соврамши.
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ти мертвечуковий кадр? Чи гужвинський? Чи портновський (той такж отримав корочку журнашлюшки)?
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Колись на передачі у Савіка потужний сивочолий петя обіцяв віддати життя за свободу слова.. Тепер сепаратист гєрасімов, котрого колись охороняв бєзлєр - теж почав перейматися свободою слова.. Той шабаш, котрий вчора влаштували на "прямому" - ніякого стосунку до свободи слова не має, так само - як і перебування в штаті "прямого" кацапського пропагандона матвєя ганапольского..
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По ПРЯМОМУ вопрос чисто экономический.
Никто им рот не затыкает.
При перепродаже канала отмывались ворованные деньги и не были уплачены налоги.
И ниточки идут к порошенко.
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зебіл долбоjопний, податками і баблом-хабарями ДБР в принципі не повинно займатися.
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Ау,Шуфря-игдежесвабодаслова-свиновальці лякають на Прямому власними захопленнями каналу злими "ГБРовцями"-аж ******* всерся-бізнес на сина переписав,а ти і в байду не дуеш.На Human Rights Watch подавай прашениє о унижении порошении с притеснением и гонением.
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Этот урод всю жизнь мимикрирует. Надо было - был регионалом. Надо - назвал себя ес. Главное афиша для него .А не содержание. - Моральный урод.Провокатор с 30 тилетним стажем.
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Он профессиональный политик, а не клоун, над которым все хохочут)
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Ну на то и клоун, что б над ним хохотали. А "профессионального политика" желают видеть в тюрьме 92% избирателей Украины...
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Политики это ворюги. Вон на Ляшка посмотреть, никогда в жизни не работал и бизнеса не создал. Зато в хоромах живёт и миллионы в банках имеет. На подсосе у олигархов. Стране нужны грамотные хозяйственники а не политиканы и самокаты.
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Так поливать грязью ЗЕленых через порохоботов,а потом их о чем то просить,мда уж
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А эта "Еврейская солидарность" не хочет попросить Бутусова обеспечить защиту свободы слова на форуме Цензоре?
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Это просят те, что с пакетом на голове вывозили из Украины Саакашвили? Те , кто закрыл программу Шустера? Те кто привел во власть Медведчука? Ганьба!
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Не навколішках,часом,просють ?
Заголовок на сайті партії звучить так :"ДЕПУТАТИ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ» ЗАКЛИКАЛИ ГОЛОВУ ПАРЛАМЕНТУ Д.РАЗУМКОВА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗАХИСТ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ"
Розумієте,заклик і прохання -різні речі.(але розумію-такі стандарти бібісі в наш час)
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Просят обеспечить защиту свободы слова, которую 5 лет попирали и до сих пор попирают

Много на 5-м альтернативных точек зрения и мнений показывают?
Клоуны дешевые.
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Я не понял ,причём тут свобода слова если обыски проводятся по вопросу купли-продажи телеканала, ...... кто нибудь сомневается , что там деньги Пепо и он реальный хозяин? "Європейська Солідарність" просить Разумкова забезпечити захист свободи слова в Україні, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5121
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"..."Європейська Солідарність" просить Разумкова забезпечити захист свободи слова в Україні, - Герасимов..."
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Я щось не зрозумів: а хіба це обов'язки "рАзумкова"? Навіщо робити такі заяви-прохання?
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Более того, так называемая фабрика активных «полезных бот-идиотов» Петра Алексеевича, так и не понесшая никаких наказаний за предвыборное разжигание и не заплатившая за это разгромную цену, опять профессионально накручивает сама себя до истерии.
Pr-безнаказанность в чёрных тонах обязательно в итоге порождает психиатрию).
Очевидно также, что игровые ставки сейчас слишком быстро поднимаются. Страх от поражения у многих прошёл. Для многих все вообще осталось без изменений. Но желание реванша (настоящего, а не вымышленного) никто не отменял.
И если действующего президента вначале троллили несколько боязливо и аккуратно. То сейчас все моральные сдерживатели уже отменены и прокси-активисты) просто изгаляются в прямых и унизительных оскорблениях.
Максимально унизительно. Максимально угрожающе. Абсолютно разрушительно для репутации Зеленского, используя самые «петушиные» образы).
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Порошенко координирует свои действия с Медведчуком

Также Порошенко и нардеп от ЕС Ирина Луценко якобы находятся в контакте с бывшим народным депутатом от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Тарасом Козаком по согласованию и трансляции сюжетов на телеканалах, которые ему принадлежат.
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ПЕСы сознательно устроили провокацию
===Телеграм-канал Polit.media опубликовал переписку Софии Федины с Артуром Герасимовым, которую им слили.

- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь.
- София, что я могу сделать?
- Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает.
- София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю.
- Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это?
- София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом».

Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, ведь «ее бросили под танк».
На это в данной переписке Герасимов посоветовал не делать этого, ведь «президенту и так обрывают телефоны следователи».
«И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам», - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.===
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Позорище...Партия бывшего президента Украины. Это уже, как приговор. Гадили, гадят и будут гадить Украине. Ничего святого, полнейшая деградация..
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надо ещё соевую троллеферму накрыть. тем более, что все фигуранты известны. И тогда на этом сайте наступит покой.
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