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 Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: поранено одного українського воїна, - Міноборони

Станом на 12.30 сьогодні, 8 листопада, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, після першої години ночі противник з автоматичних гранатометів обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Луганського.

Також повідомляється, що з 11:00 окупанти тривалий час вели вогонь по позиціях українських сил з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

"За наявною інформацією, протягом поточної доби поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158546
 
 
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Треба відвести ЗСУ подалі - щоб не діставали кулі. С начала суток зафиксировано два вражеских обстрела: ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5425
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Зєбубочкє треба в пейсбучок фото загиблих і поранених українських воїнів насипати, а то воно думає що вже усё, уже міръ.
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а Зайцево пока не разводят? а то там стреляют (т.е как бы готово к разводу)
пораненому найскорішого одужання і невеликих шрамів
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Янелоха на Тесле такие мелочи не колышат.
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А от цікаво, зеленський або його перша блєді хоч раз навідали поранених бійців?
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