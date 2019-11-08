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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (138) МЗС (1944) звільнення (710)

 Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

Український дипломат, експосол України в Євросоюзі і колишній заступник голови адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ країни.

Про це він повідомив у Twitter,  передає Цензор.НЕТ.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра", - написав Єлісєєв.

Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС 01

Водночас, він висловив надію на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

"Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!", - написав Єлісєєв у своєму твіті.

Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. З 2015 року по 2019 роки був дипломатичним радником п'ятого президента України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158544
 
 
 Топ коментарі
 
Жену сивохи на его место, срочно!
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Такие зеленым не нужны. Вот дипломат Яременко это сила!

Helgi Sharp:
Помните Яременко - унылого бородача, который на поверку оказался подпольным секс-терминатором?
Который в рабочее время переписывался с полудесятком проституток одновременно. И который потом извинялся и даже выставил в ФБ своё заявление о сложении полномочий главы комитета по международной политике ВРУ.
Так вот, никаких постов, связанных с этой историей, на его ФБ-странице уже нет, а в аппарате ВР сообщили, что депутат от фракции Слуга народа Богдан Яременко заявление о своем увольнении с должности главы комитета НЕ ПОДАВАЛ.

Какие трогательный цинизм и заслуживающая уважения аморальность!
Козак Гаврилюк, которого 5 лет обвиняли в некомпетентности - Черчилль по сравнению с беспринципными выпускниками Трускавца, собравшимися под вывеской "Слуги народа".
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Согласен с вами, Унылый кабан Ярёменко с любой "леди" с окружной договорится. Дипломат Елисеев подал заявление об увольнении из МИД - Цензор.НЕТ 190
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Не не не, ещё беззубый Плешивый не трудоустроен.
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Это один обсос, который родился в пгт Ковшаровка от местного котельщика и воспитательницы детсада. Ну, тот, что в луганском коледже культуры учился но так и не доучился.
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Дык, он вроде хе... хором заведует. Если вы про Шнурка, конечно.
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Легко тебе советовать под флагом Германии,а нам с этим жить.((((
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К сожалению, мне тоже с этим жить. Из-за миллионов пустоголовых зЕленых человечков, не знающих, что такое свобода и что с ней делать, и которые устали от войны и "барыг" и хотят быть маленькими зелеными рабами у других барыг.
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Жена Сивохи будет вместо Ланы Зеркаль. Её следующую выживут. Ведь она выиграла кучу судов у российских кураторов Зеленского. Такого в Кремле не потерпят
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Кривоноса виживають з РНБО Даунбасяни у ЗЕленій владі.
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Умён Петр. Или нос по ветру? А ветер явственно пахнет горелой авторезиной.
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Наші дипломати- єдине , що вижило після Януковича , Нелох доводить справу Яника до кінця... справвжня 6-ка кремля
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Такие зеленым не нужны. Вот дипломат Яременко это сила!

Helgi Sharp:
Помните Яременко - унылого бородача, который на поверку оказался подпольным секс-терминатором?
Который в рабочее время переписывался с полудесятком проституток одновременно. И который потом извинялся и даже выставил в ФБ своё заявление о сложении полномочий главы комитета по международной политике ВРУ.
Так вот, никаких постов, связанных с этой историей, на его ФБ-странице уже нет, а в аппарате ВР сообщили, что депутат от фракции Слуга народа Богдан Яременко заявление о своем увольнении с должности главы комитета НЕ ПОДАВАЛ.

Какие трогательный цинизм и заслуживающая уважения аморальность!
Козак Гаврилюк, которого 5 лет обвиняли в некомпетентности - Черчилль по сравнению с беспринципными выпускниками Трускавца, собравшимися под вывеской "Слуги народа".
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Согласен с вами, Унылый кабан Ярёменко с любой "леди" с окружной договорится. Дипломат Елисеев подал заявление об увольнении из МИД - Цензор.НЕТ 190
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не с "вами", а с "Хельги Шарпом"(это кукариот такой - типо ватник, но наоборот то))
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За такі слова "леди с окружной" можуть на Вас в суд подати.
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Не всяка "леди с окружной" пала так низько щоб з зеленим кабаном договарюватись.
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...І зараз виявиться, що кадравий діпламат Ілісєєв с 28 лєтнім і зімнім стажем - ще й міліанєр. Наоткладував с зорплати.
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Ух ты, как высер на тирады Шарикова похож! Истинный зЕ-патриот Добавь еще, что у одного штанов двадцать пар, расселился в семи комнатах, а другие по помойкам бегают, пропитание себе ищут.
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кто там из 95 квартала и родственники не пристроен? вакансия на международные дела освободилась! а если серьезно-это пиз ц спецы уходят приходят типа сивохи
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Лысый свободен. У него в этом и опыт огромный, судя по сериалу.
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ЗЕПЛІСНЯВЕ ПОЗОРИЩЕ! Єдине чим могла захистити себе Україна - це її дипломати. Але ЗЕлене 42-річне хлопча ненавидить цю службу як і армію з волонтерами , ненавидить саме за успіхи й Порошенка у тому числі. Єрмак - прокремлівське дипломатичне усьо 6-ки при владі
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кошевого на мид,покажем им "кузькину мать"
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Посчитал для себя унизительным работать с дураком Пристайко.
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Елисеев - это элита дипломатии. Дипломатов такого уровня в Украине не больше 10. Жаль
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))) Та невже? Ілісєєви - ваше фсьо? ))))
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Ну, он же не в составе Квартал 95 работал. Или там к примеру в масляковско-КГБшном КВН, как алкаш Сивоха.
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Усьо, Дристайки пілчистив професіоналів. Тепер він поза конкуренцією - єдиний і відповідно, нещамінимий. Є ще сексуально стурбований Яременко, але той тимчасово в засаді, років так на два.
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Смішно ше було коли мужика якоїсь МЗС-шної баби спіймали на перевезенні сигарет.
І Антиколорадос ше кричить шо в Європі корупція - на порядок вища за нашу... Німецький президент за пару євро щось типу шоферу доплатив своєму - довго вибачався, ще й ніби у відставку подав. Ліньки шукати просто ту новину.
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Идет сдача интересов Украины, нынешняя зе влада не даст работать во благо Украины, порядочный человек не захотел участвовать в этом преступлении.
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да нормальные люди это понимают,оголять МИД в такой период это преступление!
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Когда в министрах Пристайко от зебилов ,МИД уже голый и изнасилованный.,Елисеев не поможет , а быть причастным к сотрудничеству с капитулянтами для любого порядочного человека - позор.
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Скоро за зеленую кофточку будут бить прямо в морду. До чего довел страну этот фигляр ЗЕ..
Пацаки у 73% чатлан сьели мозг!
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Думаю, что комиссия ВЕРХОВНОГО СОВЕТА по иностранным делам( без любителя проституток Яременко) обязана заслушать дипломата и дать стенограмму в СМИ.
УЧИМСЯ У США
Разбрасываться профессиональными кадрами не по-хозяйски - налогоплательщики должны знать причины
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ждем "прорыв" на международной арене
Дипломат Елисеев подал заявление об увольнении из МИД - Цензор.НЕТ 7027
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Даааа, это было круто. А потом высрали: ой, а ему одежду подарили и "оннезнал". Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС - Цензор.НЕТ 4676
Как же стыдно было за ту клоунаду на НСК. Устроили смешной срач с паданием на колени.... Я чуть не обосрался если честно то.
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Пора Ермака в тюрьму - он руцкий фсбэшник
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Константин Петрович - какова реальная причина ухода из МИДа? Дибил-капитулянт Пристайко?
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Оно ему надо? Елисееву то. Потом не разгребешь ведь. Он вроде добрый(православный), так что пусть идет ползать перед попАми, замантривать "грехи")
А если честно то да - это показатель(отставка). И 314 какой плохой. Показатель то.
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может поставят кого,кто отличит где Литва,а где Латвия
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Андрій Парубій‏Подлинная учетная запись @AndriyParubiy 42 мин.42 минуты назад



Режим Зеленського починає переслідувати незалежні медіа, які викривають провальну діяльність влади, яка нераз межує із здачею національних інтересів.Атака на телеканал Прямий-це спроба закрити рот всім нам-тим, хто не хоче допустити руїни держави, повернення України в рускій мір
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