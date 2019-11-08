 Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра", - написав Єлісєєв.
Водночас, він висловив надію на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.
"Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!", - написав Єлісєєв у своєму твіті.
Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. З 2015 року по 2019 роки був дипломатичним радником п'ятого президента України.
Helgi Sharp:
Помните Яременко - унылого бородача, который на поверку оказался подпольным секс-терминатором?
Который в рабочее время переписывался с полудесятком проституток одновременно. И который потом извинялся и даже выставил в ФБ своё заявление о сложении полномочий главы комитета по международной политике ВРУ.
Так вот, никаких постов, связанных с этой историей, на его ФБ-странице уже нет, а в аппарате ВР сообщили, что депутат от фракции Слуга народа Богдан Яременко заявление о своем увольнении с должности главы комитета НЕ ПОДАВАЛ.
Какие трогательный цинизм и заслуживающая уважения аморальность!
Козак Гаврилюк, которого 5 лет обвиняли в некомпетентности - Черчилль по сравнению с беспринципными выпускниками Трускавца, собравшимися под вывеской "Слуги народа".
І Антиколорадос ше кричить шо в Європі корупція - на порядок вища за нашу... Німецький президент за пару євро щось типу шоферу доплатив своєму - довго вибачався, ще й ніби у відставку подав. Ліньки шукати просто ту новину.
Пацаки у 73% чатлан сьели мозг!
УЧИМСЯ У США
Разбрасываться профессиональными кадрами не по-хозяйски - налогоплательщики должны знать причины
Как же стыдно было за ту клоунаду на НСК. Устроили смешной срач с паданием на колени.... Я чуть не обосрался если честно то.
А если честно то да - это показатель(отставка). И 314 какой плохой. Показатель то.
Режим Зеленського починає переслідувати незалежні медіа, які викривають провальну діяльність влади, яка нераз межує із здачею національних інтересів.Атака на телеканал Прямий-це спроба закрити рот всім нам-тим, хто не хоче допустити руїни держави, повернення України в рускій мір