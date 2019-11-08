 Дипломат Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра", - написав Єлісєєв.

Водночас, він висловив надію на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

"Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!", - написав Єлісєєв у своєму твіті.

Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. З 2015 року по 2019 роки був дипломатичним радником п'ятого президента України.

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