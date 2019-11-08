 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані аналітичного огляду рухом "Простір свободи".

Згідно з аналітичним оглядом "Становище української мови в Україні в 2019 році", оприлюдненим у п'ятницю, 46% українців спілкуються вдома завжди або переважно українською мовою, 28% - російською мовою. Водночас 66% громадян України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою, а кількість прихильників ухваленого закону про мову (59%) більш як удвічі перевищує кількість його противників (27%).

Частка української мови в прайм-тайм провідних телеканалів за рік зменшилася із 64% до 40%, а російської - зросла із 7% до 27%. Зазначається, що решту часу займають двомовні російсько-українські програми.

"Такий регрес можливий через компромісні формулювання в законі "Про телебачення і радіомовлення", які створюють лазівки для русифікації телеефіру", - вважають автори дослідження.

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Зазначається, що 56% всіх пісень на загальнонаціональних радіостанціях звучать українською мовою, а 90% часу радіопрограми ведуться українською мовою. Обидва показники зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і 60% для мови ведення).

"Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - йдеться в огляді.

Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, за рік зросла з 91 до 92%, а частка першокласників - із 95 до 96%. У 7 областях України українською мовою навчаються 100% першокласників.

"Водночас реальна мовна ситуація в навчальних закладах часто не відповідає офіційній статистиці і значна частина освітнього процесу всупереч закону здійснюється російською мовою", - заявляють у "Просторі свободи".

Із 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 зняті в оригіналі українською мовою, 194 дубльовані, а 152 - озвучені з іноземної мови на українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в кінотеатрах транслюються українською як мовою оригіналу або дубляжу, в інших випадках - озвучені або із субтитрами українською.

Частка газет, що видаються українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість книг українською мовою зростає як в абсолютному, так і у відносному вимірах, і становить 85% від сукупного тиражу виданих в Україні книг.

За підсумками моніторингу кафе і ресторанів, у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ і Сєверодонецьк) лише 37% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 75% є меню українською та тільки в 51% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Моніторинг автовокзалів і пасажирських міжміських автобусів у 20 містах засвідчив, що персонал перевізників у 37%, а працівники кас і довідкових служб автовокзалів у 40% випадків використовують російську мову в обслуговуванні україномовних клієнтів. Російська мова зафіксована в 11% звукових оголошень на автовокзалах та в 10% табличок на міжміських автобусах.

Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.