 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані аналітичного огляду рухом "Простір свободи".
Згідно з аналітичним оглядом "Становище української мови в Україні в 2019 році", оприлюдненим у п'ятницю, 46% українців спілкуються вдома завжди або переважно українською мовою, 28% - російською мовою. Водночас 66% громадян України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою, а кількість прихильників ухваленого закону про мову (59%) більш як удвічі перевищує кількість його противників (27%).
Частка української мови в прайм-тайм провідних телеканалів за рік зменшилася із 64% до 40%, а російської - зросла із 7% до 27%. Зазначається, що решту часу займають двомовні російсько-українські програми.
"Такий регрес можливий через компромісні формулювання в законі "Про телебачення і радіомовлення", які створюють лазівки для русифікації телеефіру", - вважають автори дослідження.
Зазначається, що 56% всіх пісень на загальнонаціональних радіостанціях звучать українською мовою, а 90% часу радіопрограми ведуться українською мовою. Обидва показники зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і 60% для мови ведення).
"Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - йдеться в огляді.
Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, за рік зросла з 91 до 92%, а частка першокласників - із 95 до 96%. У 7 областях України українською мовою навчаються 100% першокласників.
"Водночас реальна мовна ситуація в навчальних закладах часто не відповідає офіційній статистиці і значна частина освітнього процесу всупереч закону здійснюється російською мовою", - заявляють у "Просторі свободи".
Із 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 зняті в оригіналі українською мовою, 194 дубльовані, а 152 - озвучені з іноземної мови на українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в кінотеатрах транслюються українською як мовою оригіналу або дубляжу, в інших випадках - озвучені або із субтитрами українською.
Частка газет, що видаються українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість книг українською мовою зростає як в абсолютному, так і у відносному вимірах, і становить 85% від сукупного тиражу виданих в Україні книг.
За підсумками моніторингу кафе і ресторанів, у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ і Сєверодонецьк) лише 37% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 75% є меню українською та тільки в 51% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.
Моніторинг автовокзалів і пасажирських міжміських автобусів у 20 містах засвідчив, що персонал перевізників у 37%, а працівники кас і довідкових служб автовокзалів у 40% випадків використовують російську мову в обслуговуванні україномовних клієнтів. Російська мова зафіксована в 11% звукових оголошень на автовокзалах та в 10% табличок на міжміських автобусах.
Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.
Самі собі перечите.
Лажа, а не опрос.
"На территории Франции существуют следующие группы диалектов:Северные: нормандский, пикардский, валлонский.Восточные: лотарингский, шампанский.Юго-восточные: бургундский, франш-контийский.Юго-западные: пуатевинско-сентонжские (пуатевинский, сентонжский), ангулемский (ангумуа).Западные: анжуйский, мэнский, галло.Центральные: франсийский (диалект Иль-де-Франса), туренский, орлеанский, беррийский, бурбонне."
Чи то суржики такі?
Я констатував факт - більшість населення України є носієм якогось лайна, а не певної мови та культури.
Тому я й кажу, що не можна стверджувати з такою впевненістю, що ті 46 відсотків саме спілкуються і саме мовою.
Достатньо вийти на вулицю та послухати булькотіння того наднаціонального бидляка, щоб впевнитися, що там нема думки та сенсу, а є лише емоції та інстинкти.
Про використання "падежов" я вже мовчу...
Правда в том, что большинство "украинцев" не владеет в достаточной степени ни русским, ни украинским.
Они сами конечно могут считать, что их это вот "кульо-бульо-ходилянабазар" - это украинский язык. Но с таким же успехом можно считать, что это они говорят не на плохом украинском, а на отвратительном русском.
Тому, рагуль зажопний, своє запитання постав комусь іншому.
Ну і чому ця пропорція не витримана ані в ЗМІ, ані в сфері послуг???
Тут зе-фанати розповідають, що треба поважати вибір більшості в 73%, але чому ніхто і не заікається, що треба поважати і мову більшості 67,2%???
Не, не, не. Не реванш.
"Ви це зробили разом".
А если ты о том, что это для меня каналы так слелали, то опять мимо. Я предпочитаю украиноязычный продукт, смотреть, слушать и читать.
Чи на Сумщині - от у Конотопі мабуть русскаязичниє мером свободівця обрали...
Нигде и ничего не нашел про это "пространство свободы".
Эксперты!
Тогда и обломов будет поменьше.
Потому что Днепр, Харьков, Кривой Рог, Одесса, Запорожье, Мариуполь более, чем на 90% русскоязычные города.
Я в Запорожье живу.
І да, якщо ти із Запоріжжя, то просте питання - в який бік розвернуті редути козацькі?
Сначала нужно разобраться, кто и как проводил исследование.
Очень уважаемое экспертное агентство.
"Такой регресс возможен из-за компромиссных формулировок в законе "О телевидении и радиовещании", которые создают лазейки для русификации телеэфира", - считают авторы исследования.
НІ! Причина в тім, що у нас тепер президент не українець Порошенко, а єврей Зєлєнскій!
Также есть статистика банковских операторов - тот же процент пользователей банкоматов выбирают РУССКИЙ.
Цікаво,де і в якій місцевості проводили опитування? Наше село не величке(200дворів),але укаїньскою размовляють одиниці...Нужно еще какое то время...і з мовою все буде гаразд. Пацанята-школьники младших классов уже общаются на украинском....
А на ділі є тільки одна статистика, яка на 100% заслуговує довіри:
Мовний склад населення