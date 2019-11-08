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Все про:дослідження (45) кінопрокат (44) радіо (128) ТБ (200) українська мова (306) мова (407)

 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження

66% громадян України вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. Вона домінує в освіті, кінопрокаті, книговиданні та радіо, але здає позиції на телебаченні та у сфері послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані аналітичного огляду рухом "Простір свободи".

Згідно з аналітичним оглядом "Становище української мови в Україні в 2019 році", оприлюдненим у п'ятницю, 46% українців спілкуються вдома завжди або переважно українською мовою, 28% - російською мовою. Водночас 66% громадян України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою, а кількість прихильників ухваленого закону про мову (59%) більш як удвічі перевищує кількість його противників (27%).

Частка української мови в прайм-тайм провідних телеканалів за рік зменшилася із 64% до 40%, а російської - зросла із 7% до 27%. Зазначається, що решту часу займають двомовні російсько-українські програми.

"Такий регрес можливий через компромісні формулювання в законі "Про телебачення і радіомовлення", які створюють лазівки для русифікації телеефіру", - вважають автори дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні проведуть радіодиктант єдності

Зазначається, що 56% всіх пісень на загальнонаціональних радіостанціях звучать українською мовою, а 90% часу радіопрограми ведуться українською мовою. Обидва показники зросли за рік і значно перевищують встановлені законом квоти (35% для пісень і 60% для мови ведення).

"Можна констатувати, що українська мова стала природною для радіоефіру в усіх регіонах країни", - йдеться в огляді.

Частка школярів, які здобувають освіту українською мовою, за рік зросла з 91 до 92%, а частка першокласників - із 95 до 96%. У 7 областях України українською мовою навчаються 100% першокласників.

"Водночас реальна мовна ситуація в навчальних закладах часто не відповідає офіційній статистиці і значна частина освітнього процесу всупереч закону здійснюється російською мовою", - заявляють у "Просторі свободи".

Із 374 фільмів, що вийшли цього року в кінопрокат, 47 зняті в оригіналі українською мовою, 194 дубльовані, а 152 - озвучені з іноземної мови на українську, 78 фільмів мають українські субтитри. У 89% випадків фільми в кінотеатрах транслюються українською як мовою оригіналу або дубляжу, в інших випадках - озвучені або із субтитрами українською.

Частка газет, що видаються українською мовою, становить 33% від сумарного тиражу. Водночас кількість книг українською мовою зростає як в абсолютному, так і у відносному вимірах, і становить 85% від сукупного тиражу виданих в Україні книг.

За підсумками моніторингу кафе і ресторанів, у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ і Сєверодонецьк) лише 37% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 75% є меню українською та тільки в 51% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.

Моніторинг автовокзалів і пасажирських міжміських автобусів у 20 містах засвідчив, що персонал перевізників у 37%, а працівники кас і довідкових служб автовокзалів у 40% випадків використовують російську мову в обслуговуванні україномовних клієнтів. Російська мова зафіксована в 11% звукових оголошень на автовокзалах та в 10% табличок на міжміських автобусах.

Огляд базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158539
 
   
 Топ коментарі
 
а 26 % не розмовляють взагалі або користуються мовою жестів та печерним живописом.
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Ви останній спітч Хйула слухали? То хто що роздмухує?
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А узеленські казали що столиця Торонто.
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Таке враження що опитування було проведенно в Оттаве.
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А узеленські казали що столиця Торонто.
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Вкраїнські петріоти, конєчно, разбираюцця лутше, де і шо в Канадє.
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Ти чому зависаєш в Неті, на працюєш? Пан поляк вижене.
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а 26 % не розмовляють взагалі або користуються мовою жестів та печерним живописом.
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Ботають фєнєю, як оце узеленські з ветеранами АТО. Там важливий елемент - розпальцовка. Хоча насправді решта спілкується хто кримсько-татпрською, хто угорською і т.д. Але суть не в тому. У Зєлєнского цього факту опитування все одно не визнають.
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Осьо вони пишуть на Цензорі: "наш Зеля - не ліх!"

46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження - Цензор.НЕТ 3881
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Что за вечное раздувание языковой темы? Приняли закон всё, в государстве только законно и не законно, и ответственность за незаконно, а не обсуждение кто куда ударение ставит и в каких тапках дома ходит.
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Ви останній спітч Хйула слухали? То хто що роздмухує?
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Ну зачем слушать этого педофила? Важны его действия и к ним нужно быть готовым.
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Ну зачем слушать этого педофила? Важны его действия и к ним нужно быть готовым.

Самі собі перечите.
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Крым и Донбасс - яркое тому подтверждение. Не поняли намёков - получили действия полностью не готовые к ним. ЗЫ Кожен свідомий українець повинен щодня цікавитись станом ворога.
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Вы о чём? Украинцы должны слушать кремлёвские помойки и обсуждать речи кремлёвских педофилов? Ну а про Крым и Донбасс абсолютно верно дослушались росиянских сливных бачков мыжебратья и не готовы к нападению. Так и не выполнили законы Украины.
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А гребаный суржик 80% населения - это русский или украинский?

Лажа, а не опрос.
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В Україні безліч діалектів, які ти вважаєш суржиком.
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Практично всю жлоб-мову, переповнену русизмами та приправлену відсутністю грамотності, якою розмовляють "спальники" Києва, передмістя та робітничі "гості столиці".
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І хто в цьому винен? У Франції південні райони теж розмовляють не так як східні.
"На территории Франции существуют следующие группы диалектов:Северные: нормандский, пикардский, валлонский.Восточные: лотарингский, шампанский.Юго-восточные: бургундский, франш-контийский.Юго-западные: пуатевинско-сентонжские (пуатевинский, сентонжский), ангулемский (ангумуа).Западные: анжуйский, мэнский, галло.Центральные: франсийский (диалект Иль-де-Франса), туренский, орлеанский, беррийский, бурбонне."
Чи то суржики такі?
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Хіба я питав, хто винний?

Я констатував факт - більшість населення України є носієм якогось лайна, а не певної мови та культури.
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Не смішіть, мова не можу бути лайном, це лише засіб спілкування. Мені не подобається звучання в'єтнамської або арабської мови, однак це не робить її лайном.
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Знову ж таки, свист, клацання та пердьож теж можуть бути засобом спілкування.

Тому я й кажу, що не можна стверджувати з такою впевненістю, що ті 46 відсотків саме спілкуються і саме мовою.

Достатньо вийти на вулицю та послухати булькотіння того наднаціонального бидляка, щоб впевнитися, що там нема думки та сенсу, а є лише емоції та інстинкти.
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Ну то одразу так і кажи, що тобі не подобаються носії недомови яких ти вважаєш недолюдьми. 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження - Цензор.НЕТ 7751
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Наприклад, за моїми спостереженнями абсолютна більшість "руськоговорящіх" та щирих вишиватників не бачать різниці між одевать/одягати та надевать/вдягати.

Про використання "падежов" я вже мовчу...

Правда в том, что большинство "украинцев" не владеет в достаточной степени ни русским, ни украинским.
Они сами конечно могут считать, что их это вот "кульо-бульо-ходилянабазар" - это украинский язык. Но с таким же успехом можно считать, что это они говорят не на плохом украинском, а на отвратительном русском. 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження - Цензор.НЕТ 3175
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За свій російський ти теж такої думки? Пайдєм прийдєм? Єхай нахай?
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Я розмовляю обома мовами краще за більшість унтерменшів в Україні.

Тому, рагуль зажопний, своє запитання постав комусь іншому.
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А матерний на рабсее, це ісконно-пасконий усрюцкий язИГ якому навчають з малечка? так би мовити з молоком матері?
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соевый недоумок, слово "суржик" поидумали ************* комуняки, шоб убить украинский язык. Есть диалекты. Вокруг села, где я родился, в соседних селах, все говорят украинским языком, но различия есть, хотя расстояния между селами 10-25 км.
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46% на украинском, 28% на русском и остальные 26% на каком тогда.
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В Україні за переписом населення 67,2% українськомовних і 29,6% російськомовних (це при тому, що етнічних українців 77,8%,а росіян - лише 17,3%)

Ну і чому ця пропорція не витримана ані в ЗМІ, ані в сфері послуг???

Тут зе-фанати розповідають, що треба поважати вибір більшості в 73%, але чому ніхто і не заікається, що треба поважати і мову більшості 67,2%???
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Брехня, переписи населения не было уже 20 лет, а тогда на русском говорило намного больше 30%
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Доля украинского языка в прайм-тайм ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а российского - возросла с 7 до 27%.

Не, не, не. Не реванш.
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Передивись та порахуй відсоток своїх власних коментарів українською рік тому і зараз.
"Ви це зробили разом".
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Так а что считать? У меня процентовка одинаковая. Но я как-бы и не телеканал в прайм-тайм.

А если ты о том, что это для меня каналы так слелали, то опять мимо. Я предпочитаю украиноязычный продукт, смотреть, слушать и читать.
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Брешут,даже на цензоре процентов 65-70% на русском пишут.
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Это чтобы доходчиво было для малоросов и винторогих.
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То може значна частина із цих 65-70% - кацапські тролі, як ти?
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Чому ж ти теж пишеш російською? Чи опанувати українську для тебе нестерпні борошна - в такому разі в мене їсти погані новини: коли немає сечі оволодіти українською - це ознака кацапа, бо в них мови в роті ламається об небо через генетичний шлюб щелепи.
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І то є вже добра перспектива! 300 років кацапня вбивала укр мову і за 30 років вважаю дуже швидко баланс помінявся... але мабуть останні 5 років дали більший темп у відродженні мови на побутовому рівні ніж усі 25 років перед тим
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Похоже на Бред. В Киеве и на левобережной Украине больше 50% говорит на русском в общественных местах. Может они все дома на украинском говорят, не знаю
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Ага, канешна! Особливо на Полтавщині - колисці літературної мови)))
Чи на Сумщині - от у Конотопі мабуть русскаязичниє мером свободівця обрали...
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Ну может быть, не знаю ни одного человека из Полтавы и Сумм
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Ну так нафіга розписуватися за все Лівобережжя. От Конотоп - місто на 100 тис. населення, Сумська область. У мене там бабуся живе, буваю постійно, російськомовних ну може процентів 15%. І це за 70 км до кордону з рашкою...
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А ще якщо від Києва від`їхати кілька десятків км, то російську взагалі не почуєш... От у БЦ чи у Переяславі якосмусь 90% українськомовні
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А что это за эксперты?
Нигде и ничего не нашел про это "пространство свободы".
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Я так бачу, ця стрічка коментів стане маркером для виявлення кацапських ботів...
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І соєва, і зелена, але нафіга їх згадувати не по темі? Якщо людина згадує не по темі Пєтю/Зєлю/Юлю, то вона або проплачена, або з головою не дружить...
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Не нужно себя обманывать.
Тогда и обломов будет поменьше.
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А Крым и Донбасс как украинскую территорию учли?
Потому что Днепр, Харьков, Кривой Рог, Одесса, Запорожье, Мариуполь более, чем на 90% русскоязычные города.
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Зате у селах Дніпропетровської, Харківської, Запорізкої областей і півночі Одеської чомусь 80-90% українськомовні... Парадокс?
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Ну не знаю, був торік в селі Нижня Хортиця, це фактично уже міська межа Запоріжжя. нормальна там українська мова...
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У мене родичі з Нижньої Хортиці...

І да, якщо ти із Запоріжжя, то просте питання - в який бік розвернуті редути козацькі?
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А, іще в Гуляйполі був, там теж українська мова... І саме там патріотичний Махно-фест робили
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Дело не в этом.
Сначала нужно разобраться, кто и как проводил исследование.
Очень уважаемое экспертное агентство. 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження - Цензор.НЕТ 7868
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Доля украинского языка в прайм-тайм ведущих телеканалов за год уменьшилась с 64% до 40%, а российского - возросла с 7 до 27%. Отмечается, что остальное время занимают двуязычные российско-украинские программы.
"Такой регресс возможен из-за компромиссных формулировок в законе "О телевидении и радиовещании", которые создают лазейки для русификации телеэфира", - считают авторы исследования.
НІ! Причина в тім, що у нас тепер президент не українець Порошенко, а єврей Зєлєнскій! 46% українців спілкуються вдома українською мовою, 28% - російською, - дослідження - Цензор.НЕТ 4640
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У Латвії за переписом 26,9% русскаязичних і цього вистачило, щоб зробити їх нєгражданами з 1991 року. У нас русскаязичних за переписом 29,6%...
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Бред какрй_то, а не опрос.... Согласно статистике таких ресурсов, как Гугль или Википедия, 82% запросов с Украины идут на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Также есть статистика банковских операторов - тот же процент пользователей банкоматов выбирают РУССКИЙ.
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У кацапів генетичний шлюб щелепи, і в них немає сечі оволодіти українською - бо вони випробовують страшні борошна, ламаючи в роті мову.
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"46% украинцев общаются дома на украинском языке, 28% - на русском, - исследование"
Цікаво,де і в якій місцевості проводили опитування? Наше село не величке(200дворів),але укаїньскою размовляють одиниці...Нужно еще какое то время...і з мовою все буде гаразд. Пацанята-школьники младших классов уже общаются на украинском....
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Брехня, на русском говорит значительно больше,, на украинском около двадцати, согласна, остальные почти 40% говорят на суржиках.
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46 на укр 28 на рус? где еще 26%? ладно, пусть еще 6 % другие языки. где ещё 20%. На русс и укр говорит примерно одинаковое количество.
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Ого, скільки кацапів набігло! І всі вважають себе ікспердами тут і розказують, скільки громадян якою мовою говорить.

А на ділі є тільки одна статистика, яка на 100% заслуговує довіри:
Мовний склад населення
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Это 100% ЛОЖЬ а ложь до добра не доведёт ,Одесса ,Николаев ,Днепр,Харьков ,Запорожье самые густонаселённые города и в них практически все говорят на русском ,да и Киев в основном русскоязычный ,поэтому лгать не надо ..
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46% общаются на украинкском, 28% на русском, а остальные 26% глухонемые?
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