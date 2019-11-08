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 Політика України
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 Мін'юст планує розглядати найскладніші кейси про рейдерські захоплення протягом 24 годин, - Малюська

Міністерство юстиції планує впровадити можливість розгляду найскладніших рейдерських кейсів протягом 24 годин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту, про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Ми прагнемо зробити так, щоб робота Комісії була прозорою. З цією метою було повністю оновлено її склад. Найближчим часом також буде оновлено склад тих осіб, які здійснюють обробку поданих скарг. Процедура розгляду скарг повністю зміниться. Крім того, вже до кінця року ми плануємо впровадити можливість розгляду найбільш складних рейдерських кейсів протягом 24 годин", – зазначив очільник відомства.

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Як зазначив міністр юстиції, Антирейдерська комісія є більш швидким і ефективним інструментом порівняно зі звичайними судами, адже вона виносить рішення протягом 30-45 днів, тоді як суди можуть розглядати справи роками. Крім того, рішення Комісії ухвалюється невідкладно - Мін'юст відразу вносить зміни до реєстру.

Другою альтернативою, за словами Дениса Малюськи, є арбітражі, які можуть стати ефективним конкурентом державним судам.

"Це будуть незалежні арбітражники, які мають хорошу репутацію. Наразі Мін’юст працює над тим, щоб запустити цю систему. Сама схема роботи арбітражів активно обговорюється, проводитимуться консультації з відомим міжнародними арбітражами, щоб у результаті ми отримали дійсно працюючу та ефективну систему", – зауважив Міністр юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158537
 
 
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А сколько часов вы будете выбирать самые важные?
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Не переймайся- тебе це не стосується! Ти вже Брест від акумуляторного заводу захистив, заборони запуску АЕС досяг? Ні, то сиди й не тринди, опудало!
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Т.е.. эта Зешобла понимает, что времени у них мало и даёт минимум времени на занос. Чей занос больше тот и не рейдер.
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будем,планируем,в ближайшее время,до нового года....
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Фамілійо відповідає терміну розгляду.
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"Гра в хованки: таємні візити членів команди Зеленського до олігархів і бізнесменів" Схеми радіосвобода.орг
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Минюст планирует рассматривать самые сложные чемоданы??? что за бред?
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А зеленые сопли случайно не планируют купировать саму возможность таких захватов? Блин, зря я написал слово "купировать", теперь точно нет.
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