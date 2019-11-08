 Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.
"Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату і час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 р., о 12:00 за Київським часом", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) розпочнеться сьогодні опівдні.
08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств.
Сдается мне шо кловану такие вещи докладывают в первую очередь. Но его это мало интересует - главное зебилам шоу устроить. А Родину защищать уклонисты не умеют.
От НЕ ЛОХА В 42))))
Хотя...куда круче орать про зраду и капитуляцию на мягком боевом диване в теплой квартире.
......4 листопада була видана стаття "МЗС України знову не реагує на вторгнення російських гумконвоїв на Донбас", яка була перекладена на 5 мов та отримала більше 5300 репостів в Facebook та інших соціальних мережах.
По его словам, бывший генпрокурор Юрий Луценко передавал адвокату американского президента Рудольфу Джулиани информацию для увольнения Йованович. Удары по ее репутации наносили также так называемые «порохоботы».
«За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня», - сказал он.
Кроме того, по мнению Кента, к отставке Йованович имели отношение глава САП Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.