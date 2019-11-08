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Все про:ОБСЄ (2310) Сайдік (148) розведення сил (57) Петрівське (11)

 Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік

Тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) ухвалили рішення про розведення сил і засобів у Петрівському 9 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спецпредставник ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік.

"Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила дату і час початку відновленого відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського. Відведення сил і засобів почнеться в суботу, 9 листопада 2019 р., о 12:00 за Київським часом", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил і засобів сторін на ділянці Богданівка-Петрівське (Волноваський район Донецької області) розпочнеться сьогодні опівдні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона готова о 12:00 почати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське за умови дзеркальних дій, - Кравченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158535
 
 
 Топ коментарі
 
"Миротворец" пишет,что пушилин с паснчником заявили, что если в щонах разведения будет украинская полиция, туда зайдёт наротная мылыция.
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шо так ыдва обожает субботу как гадость так имеенно по субботам....
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так проект то ихний...гои по суботам работают-пейсы тащатся...новохазария продвигается, как игорь беркут и вещал...
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Вже не пуляють і перемиріє достігнуто?
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Ну это не от ОБСЕ зависит.. Это с какой ноги Пукин утром встанет.. До обеда в субботу еще уйма времени.., как там еще "царь- ампиратор" возжелают.
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"Миротворец" пишет,что пушилин с паснчником заявили, что если в щонах разведения будет украинская полиция, туда зайдёт наротная мылыция.
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шо и планировалось...потом ище и ище...ище и ище...
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Кого винить будет клоун тогда интересно если состоится развод,и вскоре боевики войдут на разведнные участки,и ведь предупреждали же
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Уже:
08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств.
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А сам клоун знает об этом? Или скажет порохоботы вы мира не хотите
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Хороший вопрос...
Сдается мне шо кловану такие вещи докладывают в первую очередь. Но его это мало интересует - главное зебилам шоу устроить. А Родину защищать уклонисты не умеют.
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Ну угрозы из уст пенисов душилиных выглядят нелепо, но нужно помнить, что это говорящая жопа *****... жопа *****... Такой вот Уроборос. А наротной мусарии, состоящей из людей пытавших и мародеров, пора бы в шахту или Читу...
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Ну то ясно, что они вякают не от себя. Но разрешили такое заявить.
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солдаты гибнут-обстрелы идут-граница отходит...
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Это уже поближе, к Мариуполю... Ладно. Мне осталось 15 дней...
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С ними- сложнее. С женой, кстати- тоже. Но, мне так кажется, что за время моего отсутствия- что-то этакое должно произойти, бо бредить непрерывно- таки затруднительно. Понятно, что я- с надеждой на лучшее.
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Браво, воен дивана! Ты сейчас военнослужащих ВСУ "лохами" назвал.

Хотя...куда круче орать про зраду и капитуляцию на мягком боевом диване в теплой квартире. Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 1661
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кожен зебільний-це воїн з багаторічною вислугою,тому він має право повчати інших
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Та я це про вас зебільних знаю. Тому так і написав.
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В Україну вторгся 90-й "гумконвой" РФ. Волонтери привчили МЗС України реагувати

......4 листопада була видана стаття "МЗС України знову не реагує на вторгнення російських гумконвоїв на Донбас", яка була перекладена на 5 мов та отримала більше 5300 репостів в Facebook та інших соціальних мережах.
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Коротше, "7 днів тишини" - то п.здьож для лохів.
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Против заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента и бывшего посла США в Украине Мари Йованович по инициативе ГПУ велась информационная война. Об этом чиновник заявил, давая показания в Конгрессе, сообщает Голос Америки.

По его словам, бывший генпрокурор Юрий Луценко передавал адвокату американского президента Рудольфу Джулиани информацию для увольнения Йованович. Удары по ее репутации наносили также так называемые «порохоботы».

«За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня», - сказал он.

Кроме того, по мнению Кента, к отставке Йованович имели отношение глава САП Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.
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Порохнявые, ваша мечта сбылась, о вашем существовании узнали все в конгрессе Розведення сил у Петрівському почнеться 9 листопада опівдні, - спецпредставник ОБСЄ Сайдік - Цензор.НЕТ 1387
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линия разграничения исчезает кпп тоже, значит они идут к вам.
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