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Все про:Нацполіція (8470) кримінальна справа (384) Лємєнов Олександр (1)

 Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на антикорупційного експерта Леменова

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через напад невідомих на юриста, експерта у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександра Леменова.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз постраждалому лікарі надають медичну допомогу.

"Сьогодні близько 8 години по спецлінії 102 до Голосіївського управління поліції від 30-річного юриста надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Максимовича до нього підбігли двоє невідомих і розпорошили в обличчя сльозогінний газ. Також заявник додав, що після невдалої спроби заволодіти його смартфоном молодики втекли", - повідомляють правоохоронці.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

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"Поліцейські почали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення і затримання осіб, причетних до цієї події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зібрані відомості щодо цього факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, вранці 8 листопада в Києві двоє невідомих напали на антикорупційного експерта Леменова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158534
 
 
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Це той Леменов , шо вечно на курортах прохлаждается
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странные нападающие. без хорошей монтировки..))))
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