 Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.
Відповідаючи на запитання про президента України Володимира Зеленського, він сказав: "Дайте йому шанс. Він буквально кілька місяців обіймає цю посаду, наскільки я чув".
У відповідь на запитання із залу про погані відносини між Україною і Китаєм, Ма зазначив, що йому подобається тутешня культура і люди. Також він додав: "Я поговорю зі своїми бізнес-партнерами в Китаї з приводу України".
Крім цього, один з найбагатших мільярдерів Китаю підсумував, що в Україні "молодий уряд, розумні жінки, красиві жінки і чудова земля".
ІКЕA передумала відкривати завод на Львівщині.
Переговори з компанією вели з 2017 року. На Львівщині поки що не відкриватимуть завод світового бренду ІКЕA.
Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис.
«Не відбудеться цього. Я не кажу, що це неможливо в принципі. IKEA буде, але не сьогодні."
Нагадаємо, у 2017 році Львівська ОДА звернулася до представників компанії «IKEA» з пропозицією відкрити на території Львівщини завод з обробки деревини.
Пізніше шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому підтвердила наміри зайти на ринок України. Тоді йшлося про відкриття магазину в одному з торговельних центрів Києва. У 2018 році влада області також провела переговори з виробничим підрозділом корпорації.
И работников своих привозит, а не местных нанимает.
"Хорошее" предложение для Владимира Александровича, он на чужие деньги падкий.
некоррупционеров и неворов, некошмарящих бизнес идиотскими набегами силовиков и хорошимизаконами", компания сказала твердое нет.
розумієш ,чому викинув твою інфу про ікеа у спам ?
1) вже тут було десяток разів.
2) не Зе винен,що ІКЕА не змогла співпрацювати(згідноз їх стандартами) з нашим"бізнесом"...
Чому ж зелені турборежимники не прийняли нормальні закони, а тільки дурні, із-за яких зупиняється ВЖЕ працюючий бізнес?
Втім..кажуть,що відновлюють роботу.. )))
Из-за дурных законов зекоманды останавливают работу табачные фабрики.
Из-за набегов бакановцев грозит остановить завод "ArcelorMittal Кривой Рог" и т.д.
НЕ РАНІШЕ..
Крім того нова ВР запрацювала 29 серпня..
Новосад..
Турборежим в економіці неможливий..
це не вам,тролям на зарплаті -почитав методичку -і відразу змінив погляди .
Свої претензії засунь собі в дупу !
Рабочие места создавать, налоги платить для них геморно.А там еще и рейдеры могут наведаться, когда бизнес наладится...
IKEA передумала открывать магазин в еще непостроенном торговом центре Вагифа Алиева
[11:00 11 сентября 2018 года ]http://www.ukrrudprom.com/news/****************************************************************.html
"Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис."
"Кто из нормальных будет вкладывать деньги туда, где кошмарят бизнес?"
Хоча, твоя думка варта навіть менше, ніж колорадка!)))
Табачные фабрики принадлежат иностанцам, их тоже останавливают.
08.11.2019 12:36
Нехай щастить!)))
молодое правительство - значить можно на46ать,
умные женщины - значить можно на46ать,
красивые женщины - значить можно на46ать
и прекрасная земля - значить можно на46ать
в Украине цена за 1 га = 2000 долларов. В Европе - на 1-2 порядка выше.
Впрочем, объяснять зебилам прописные истины - нереально: тупые...
В Европе им, в лучшем случаи, продадут тысячу-две га.. да и по 20-70 тысяч долларов за гектар
Вот хвалить какого-то неизвестного ему комика - это нескольео иное.
Но ты зебил. Тебе не понять.
Як і у їх Бариги..
Тому примірюють на всіх...
Коли на Тесла, як #сцювамвочі вишивать будеш?
Простой пацан (ему 42 и он не лох) из Кривого Рога на с Тесла разговаривает. Позитив же!
Он не Мать Тереза. Он бизнесмен. Он приехал за чем-то. И это что-то может стоить те же 1000 миллионов. Это ж не я начал утрировать до банальной взятки в кеше.
на свалку нах...
А я хочу что бы хотя бы мои дети жили в демократической стране, а не опять потерянное поколение, как у моих сверстников
За сколько берете?
В какой валюте?
Не обольщайтесь ! Потихоньку!!!! Но работать можно!!!
Коноплю надо легализировать. Ткань, химия, части машиностроения, обувь ...
Мусора без бабла остаются...
Продавайте, Владимир Александрович.
Допекли соевые своей зрадой и капитуляцией весь мир, кроме ********, ********* нравятся соевые припадки ненависти по отношению к Украине
Шо ему ещё давать? Разве шо коня шоколадного в полный рост не хватает.