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 Політика України
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Все про:Зеленський (3486) Ма Джек (1)

 Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс"

Засновник компанії AliExpress Джек Ма під час Київського міжнародного економічного форуму розповів про своє ставлення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

Відповідаючи на запитання про президента України Володимира Зеленського, він сказав: "Дайте йому шанс. Він буквально кілька місяців обіймає цю посаду, наскільки я чув".

У відповідь на запитання із залу про погані відносини між Україною і Китаєм, Ма зазначив, що йому подобається тутешня культура і люди. Також він додав: "Я поговорю зі своїми бізнес-партнерами в Китаї з приводу України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій

Крім цього, один з найбагатших мільярдерів Китаю підсумував, що в Україні "молодий уряд, розумні жінки, красиві жінки і чудова земля".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158533
 
   
 Топ коментарі
 
Китайские зебилы учиняют политические репрессии над китайскими соевыми патриотами
Основатель компании AliExpress Ма о Зеленском: "Дайте ему шанс" - Цензор.НЕТ 7829
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Китайские зебилы это звучит гордо Основатель компании AliExpress Ма о Зеленском: "Дайте ему шанс" - Цензор.НЕТ 5462
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К себе заберите и там давайте. Нахрен во время войны эти обучения попугая?!
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Китайские зебилы учиняют политические репрессии над китайскими соевыми патриотами

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китаешки не знают нашей песенки со слвоами...нет нет сегодня нет нет сегодня нет нет сегодня мы хотим СЕЙЧАС.. сколькоему отвесить Зеле...век два три...
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А чего ты не пишешь про патриотов 90х, 2001-2005-2010 ??? Или там все чики-пики, хлопнули вас лохов на все что только можно, а тебе соевые жизнь сломали. Иди пожри колбаски из 100% сои, по 100 грн/кг это тебе как прививка от бешенства.
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Шо правда то правда, - в Україні земля краща ніж у Сибіру але там природніх ресурсів нємєрєно.
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И их много,но понравится ли им тупой юморок "квартала"? Основатель компании AliExpress Ма о Зеленском: "Дайте ему шанс" - Цензор.НЕТ 4655
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вот это ты зря, прекрасная компания, которая защищает покупателя, есть чему поучиться!
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Кто из нормальных будет вкладывать деньги туда, где кошмарят бизнес?

ІКЕA передумала відкривати завод на Львівщині.

Переговори з компанією вели з 2017 року. На Львівщині поки що не відкриватимуть завод світового бренду ІКЕA.
Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис.
«Не відбудеться цього. Я не кажу, що це неможливо в принципі. IKEA буде, але не сьогодні."

Нагадаємо, у 2017 році Львівська ОДА звернулася до представників компанії «IKEA» з пропозицією відкрити на території Львівщини завод з обробки деревини.
Пізніше шведська мережа магазинів меблів та товарів для дому підтвердила наміри зайти на ринок України. Тоді йшлося про відкриття магазину в одному з торговельних центрів Києва. У 2018 році влада області також провела переговори з виробничим підрозділом корпорації.
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КНР деньги вкладывает в виде займов.
И работников своих привозит, а не местных нанимает.
"Хорошее" предложение для Владимира Александровича, он на чужие деньги падкий.
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а в 2017 почему не открылись в Украине - тоже Зеленский виновпт?
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Прочитайте мой коммент. В 2017 к ним только обратились, переговоры продолжались и в 2018. Но только сейчас, после прихода "страшно прогрессивных, не коррупционеров и не воров, не кошмарящих бизнес идиотскими набегами силовиков и хорошими законами", компания сказала твердое нет.
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Новосад..
розумієш ,чому викинув твою інфу про ікеа у спам ?

1) вже тут було десяток разів.
2) не Зе винен,що ІКЕА не змогла співпрацювати(згідноз їх стандартами) з нашим"бізнесом"...
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Ви навіть влучити не можете прицільно, кому комент писати...
Чому ж зелені турборежимники не прийняли нормальні закони, а тільки дурні, із-за яких зупиняється ВЖЕ працюючий бізнес?
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Какой конкретно бизнес останавливается? Есть примеры?
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бізнес міжнародних шантажистів - тюютюнових фабрик..

Втім..кажуть,що відновлюють роботу.. )))
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Колорто активно тусуется на форуме, но не читает новости?
Из-за дурных законов зекоманды останавливают работу табачные фабрики.
Из-за набегов бакановцев грозит остановить завод "ArcelorMittal Кривой Рог" и т.д.
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зебилы новостей не читают - да и зачем, у них всё по методичкам из лахти и г+г..
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Бізнес-клімат мроже зреагувати на будь-які закони не раніше як за 6 місяців..
НЕ РАНІШЕ..
Крім того нова ВР запрацювала 29 серпня..

Новосад..
Турборежим в економіці неможливий..

це не вам,тролям на зарплаті -почитав методичку -і відразу змінив погляди .
Свої претензії засунь собі в дупу !
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а че местные наворовавшие лярды на контрабанде лесом не могут открыть деревообробку ?
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Нее... оно им надо? Им бы по быстрому бабла срубить.
Рабочие места создавать, налоги платить для них геморно.А там еще и рейдеры могут наведаться, когда бизнес наладится...
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Яке ж ти брехливе й огидне!

IKEA передумала открывать магазин в еще непостроенном торговом центре Вагифа Алиева
[11:00 11 сентября 2018 года ]http://www.ukrrudprom.com/news/****************************************************************.html
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Полоумное, я процитировала должностное лицо, а не от себя писала.

"Про це у коментарі Tvoemisto.tv повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис."
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Ти таки дуже брехливе!

"Кто из нормальных будет вкладывать деньги туда, где кошмарят бизнес?"

Хоча, твоя думка варта навіть менше, ніж колорадка!)))
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Про наезды на ArcelorMittal Кривой Рог зебуинам говорили не только в Украине, но и извне.
Табачные фабрики принадлежат иностанцам, их тоже останавливают.
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з боку ПОРОХОБОТКИ Новосад це просто демагогічне подання інформації..
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Тому що соєве, йому навіть правила сайту недоступні для розуміння!
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Ти навіть більш соєва, ніж могло здатись!
Нехай щастить!)))
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Всегда удивлялся людям которые покупали их мебель.
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К себе заберите и там давайте. Нахрен во время войны эти обучения попугая?!
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\\ один из богатейших миллиардеров Китая подытожил, что в Украине "молодое правительство, умные женщины, красивые женщины и прекрасная земля\\
молодое правительство - значить можно на46ать,
умные женщины - значить можно на46ать,
красивые женщины - значить можно на46ать
и прекрасная земля - значить можно на46ать
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Зє!білу вже дали шанс - тепер в України шансів майже не залишилось
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пора эмигрировать . помогу собрать тебе чемодан. + дружеский поджопник при прощании.
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китайсю пофиг кого подерживать . Его задача повыгодней выкупить в Украине то , что недоворовали в Украине
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Нифига себе? На али даже основателя Ме для Зе купить можно, если деньгов, как у бабушки Бе?
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ты порохобот и тебе не понять, что не все продается и не за взятки сюда может приехать основатель алиэкспресс.
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не...он приехал как посредник покупки сх земель Китаем. Вся эта мероприятия и затевалась для торга земли...
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если бы ты хоть немного разбирался в вопросе - то знал бы, что в Европе урожайность больше в 2, а в Израиле в 3 раза больше, чем на наших супер-пупер черноземах. Зачем говно скупать?
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зебил.. ты реально идиот даже среди зебилов) просто поверь)
в Украине цена за 1 га = 2000 долларов. В Европе - на 1-2 порядка выше.
Впрочем, объяснять зебилам прописные истины - нереально: тупые...
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Так в Украине такая цена потому, что легальная продажа запрещена, а с мутными схемами покупки можно остаться и без земли и без денег.
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вот потому китайцы и спешат - приехав по приглашению зе!лоха: есть возможность по-дешевке скупить десятки миллионов гектар чернозема.
В Европе им, в лучшем случаи, продадут тысячу-две га.. да и по 20-70 тысяч долларов за гектар
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Расфасует землю в пакетики и будет продавать на своем сайте?
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Приехать - то да.

Вот хвалить какого-то неизвестного ему комика - это нескольео иное.

Но ты зебил. Тебе не понять.
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Миллиардеру дал взятку миллионер? Какая же ты тупая, порохосрань.
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А кто тебе, зебил, сказал, что ежели ты миллиардер, то ты обязательно откажешься от дополнительного миллиончика за который и делать-то ничего не нужно особо?
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у порохоботів збочена свідомість..
Як і у їх Бариги..

Тому примірюють на всіх...
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Як там 100 стадіонів, садочків і школ, зЄбізяна?

Коли на Тесла, як #сцювамвочі вишивать будеш?
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почему такой негатив? осенний приступ?
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О каком негативе речь? Только позитив!

Простой пацан (ему 42 и он не лох) из Кривого Рога на с Тесла разговаривает. Позитив же!
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Миллиард это 1000 миллионов. Да, ради взятки в 1 миллион я бы отказался лететь через пол мира и необоснованно восхвалять местного миллионера.
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То есть лететь через пол мира чтоб похвалить хер знает кого просто так - это реалистичнее?

Он не Мать Тереза. Он бизнесмен. Он приехал за чем-то. И это что-то может стоить те же 1000 миллионов. Это ж не я начал утрировать до банальной взятки в кеше.
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Визиты топ-чиновников Украины к Коломойскому и Хорошковскому - видео 8 ноября 2019, Журналисты программы "Схемы" зафиксировали тайные встречи членов команды президента Владимира Зеленского с украинскими олигархами и бизнесменами: Игорем Коломойским, Валерием Хорошковским, Артуром Мхитаряном.
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У меня одна жизнь, кому уже этот шанс не давали а Кравчуку и Яныку и клоуну из за ваших всех хотелок.
А я хочу что бы хотя бы мои дети жили в демократической стране, а не опять потерянное поколение, как у моих сверстников
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100% підтримую ,дайте людям нормально жити! досліди проводьте на власних дітях ,вони вам віддячать
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дали шанс,он стартанул,на старте более 100 000тыс подписей за импичмент,президент посмеялся!китайцу не понять как у нас весело
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"Дайте йому шанс", а також мило і мотузку.
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Люди, я шо, в глаза луплюсь? Кассовая тема и лишь один сумел всунуть "сою"... Тоже там, на старте...
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Ну вот пусть Aliexpress хидранту шанс и дает.
За сколько берете?
В какой валюте?
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шот мне не понравилось шо они за землю вспомнили...точно скупят всю.
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Есть два Китая - открытый современный и скрытый Гулаг Комуняцкий!!!!
Не обольщайтесь ! Потихоньку!!!! Но работать можно!!!
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Так он и имеет этот шанс, только ведь шанс-то есть, а ума им воспользоваться нет.
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Зеленский назначил главой тернопольского УСБУ бывшего сотрудника экономической контрразведки Борейчука, не объяснившего происхождения денег на покупку элитного Land Cruiser це тільки крапля в у великому грязному вонючому морі. Скільки ще потрібно "шансів"? Я розумію, що важко серед моря опаришів знайти орла, але ж навіть намагання це робити я не бачу.
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Ну и какой смысл китайцу нелестно отзываться о Зеленском? Вы ещё Беню спросите Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс" - Цензор.НЕТ 7539
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Конечно, нет никакого смысла, пока черноземы не распроданы
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он поговорит среди своих...гидрант уже долю себе выторгавал.
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Шанс угробить Украину? Дадим шанс, но в Китае.
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Стадион, так стадион. Крапка, так крапка.
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когда гидранту за постройку целой отрасли руками украинцев говорят-оно- ,, іде війна, не до часу...,,
Коноплю надо легализировать. Ткань, химия, части машиностроения, обувь ...
Мусора без бабла остаются...
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"Черноземы ваши, юани наши".
Продавайте, Владимир Александрович. Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс" - Цензор.НЕТ 717
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походу весь этот кипишь ради встречи с китайским посредником скупки земли сх. и затевался...Беня в доле.
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Про украинских женщин и землю - забудь! У вас своих женщин и земли дохренища, вот там и размножайтесь.
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Хорошо. Но надо это делать аккуратно- с Китаем и США торгуют. Чтобы не перейти дорогу. А не то- вы же знаете Трампа- вмиг оштрафует.
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прахоботы против. они хотят, чтоб мы дали папереднику ещё два шанса.
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уже даже инертные китайцы говорят соедэбилам "прекратите истерию".
Допекли соевые своей зрадой и капитуляцией весь мир, кроме ********, ********* нравятся соевые припадки ненависти по отношению к Украине
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А запитайте у Ма, щоб в Китаї зробили з такими як медвечук, бойко, шуфрич, рабінович і т.д. і які "шанси" там дають зрадникам та корупціонерам.....
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Порохоботний рекордсмен дебілізму зайшов в трансцендентальний ступор.
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Такого шанса как у зели не было ещё ни у кого.
Шо ему ещё давать? Разве шо коня шоколадного в полный рост не хватает.
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просто найдите видео Маска и ма и все станет на свои места...
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...хлебай полной ложкой свой шанс, вальдемар... Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс" - Цензор.НЕТ 8217

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