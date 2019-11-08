 Засновник компанії AliExpress Ма про Зеленського: "Дайте йому шанс"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.

Відповідаючи на запитання про президента України Володимира Зеленського, він сказав: "Дайте йому шанс. Він буквально кілька місяців обіймає цю посаду, наскільки я чув".

У відповідь на запитання із залу про погані відносини між Україною і Китаєм, Ма зазначив, що йому подобається тутешня культура і люди. Також він додав: "Я поговорю зі своїми бізнес-партнерами в Китаї з приводу України".

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Крім цього, один з найбагатших мільярдерів Китаю підсумував, що в Україні "молодий уряд, розумні жінки, красиві жінки і чудова земля".