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 Політика України
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Все про:Зеленський (3486) призначення (476) СБУ (4871) звільнення (710) Горбенко_Володимир (27) Бухарєв Владислав (15)

 Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка - заступником голови СБУ (оновлено)

Президент України звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромний призначений першим заступником голови СБУ, а Горбенко - заступником голови СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Указом №823/2019 Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Указом №824/2019 Зеленський звільнив Вадима Пояркова з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Указом №825/2019  Зеленський звільнив Анатолія Дублика з посади заступника Голови Служби безпеки України.

Указом №826/2019 Зеленський звільнив Дмитра Нескоромного з посади заступника Голови Служби безпеки України, а указом №827 / 2019 Нескоромний призначений першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Указом №828/2019 Зеленський призначив Володимира Горбенка заступником Голови Служби безпеки України.

Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ. З 2014 по 2019 рр. був нардепом від "Батьківщини". 11 червня Зеленський призначив Бухарєва главою Служби зовнішньої розвідки. 12 вересня Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ.

Нескоромний був призначений заступником глави СБУ 1 липня 2019 р. Дмитро Нескоромний пройшов всіма кар'єрними сходами в главку "К" СБУ до заступника начальника. Він брав участь у затриманні "діамантових прокурорів". 27 лютого 2017 року начальник управління "К" Павло Демчина, що прийшов на місце Віктора Тріпака, звільнив Нескоромного.

Вадим Поярков був призначений заступником голови СБУ Петром Порошенком у 2016 році. Раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Дніпропетровській області.

Анатолій Дублик був призначений заступником голови СБУ 4 липня 2019 року, до цього він обіймав посаду начальника департаменту СБУ щодо захисту національної державності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158532
 
 
 Топ коментарі
 
своїх людей на капусту ставить і трохи Беніних, такі вони "новіє ліца" Зеленский уволил Бухарева, Пояркова, Дублика с должностей замглавы СБУ. Нескоромный назначен первым замглавы СБУ, а Горбенко - замглавы СБУ - Цензор.НЕТ 9711
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токо позавчера ж бухареву ген-полковника давал вроде, и тут на тебе, песдуй на биржу!
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бурят не прячется, бурят точит зуб... мести Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка- заступником голови СБУ - Цензор.НЕТ 7552
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Будет второй раунд кулачных боев или уже всё? Зеленский уволил Бухарева, Пояркова, Дублика с должностей замглавы СБУ. Нескоромный назначен первым замглавы СБУ, а Горбенко - замглавы СБУ - Цензор.НЕТ 8116
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своїх людей на капусту ставить і трохи Беніних, такі вони "новіє ліца" Зеленский уволил Бухарева, Пояркова, Дублика с должностей замглавы СБУ. Нескоромный назначен первым замглавы СБУ, а Горбенко - замглавы СБУ - Цензор.НЕТ 9711
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Убирает шикаладных мародёров и **************
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Згідний. З тим, що ти - неадекватний. Бо Бухарєв був призначений тим же Зєлєнскім. Як чоловік не то бухгалтерки Кварталу, не то однокласниця самого ґЗєлєнского. Призначений навіть попри те, що ієрархію всю не пройшов - пересьоюрибнув одразу через півдемятка щаблів. І лише твій хворий мозок зміг поєднати Бухарєв з Порошенком.
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не переймайся, воно зебіл, а їм аргументувати самого себе не поважати.
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токо позавчера ж бухареву ген-полковника давал вроде, и тут на тебе, песдуй на биржу!
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Богдан с беней победил. Назначили того кого они хотели, не зря бакланов богдану зуб выбил.Бурято -эскимос до сих пор прячется!
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бурят не прячется, бурят точит зуб... мести Зеленський звільнив Бухарєва, Пояркова, Дублика з посад заступника голови СБУ. Нескоромного призначено першим заступником голови СБУ, а Горбенка- заступником голови СБУ - Цензор.НЕТ 7552
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"Зеленский уволил Пояркова"

Наконец отреагировал, что тот послал его "усраку"? Только как он его с Прямого то мог уволить? Или вчера при обыске пакет герыча подкинул)
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сколько кровати не переставляй....
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Угу. Цитируя классиков: кровать "на хліб не намажеш".
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а прибиральниць в СБУ теж звільняє і призначає президент ? не дарма він так втомився
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Кстати Бухарев "тормозил" подписание пуштуну Мустафе Найему "допуск к гостайне". Это необходимо для того, что бы Айварас смог назначить его Замом. Гендиректора ДК "Укроборонпром".
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И братишку своего Масси хочет подтянуть к себе в УОП.
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он не так давно рассказывал что после бедного депутанства он хочет денежек для себя заработать.. Теперь понятно как
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Це добре. Тільки цікавить мотив і по якій статті. Так буде правильно і чесно.
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Зачистка под Портнова идёт полным ходом.
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Давно пора. Из СБУ убирают не своественные ему функции заниматься коммерцией.
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Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал...
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Мда... Мышиная возня вокруг должностей и сфер влияния продолжается. Что лишний раз говорит об остутствии кадрового резерва у новой команды Президента.
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Все спецслужбы поклялись в верности криминалу ,и эти перетасовки толку не дадут .А Зеленский -это маленький человечек ,который сидит на троне и не понимает ,что он тоже крутится в обойме . Ведь доступ к телу имеют только определенные люди , и они собственно руководят оркестром.
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