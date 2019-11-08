 "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним. ВIДЕО

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у суперечці з Шуфричем під час ефіру програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

"Виступи Нестора Шуфрича на українському телебаченні - це, для мене, завжди такий майстер-клас про те, як Росія веде інформаційну війну в Україні. Це класичний і дуже чіткий випадок - все видно. Потрібно нагадати - лідер партії Нестора Шуфрича регулярно їздить до Москви. Перед виборами по всіх російських каналах показують, як він зустрічається з Путіним, з урядом російським. Його засипають компліментами, і Росія в інформаційному полі розкручує партію Нестора Шуфрича. Путін дав гроші для купівліи Медведчуком трьох телеканалів ... і на телеканалі "НАШ", який йому належить, Зеленського мочать щодня ... Гнучка багаторівнева стратегія - там вони проросійська партія, тут - вони за те, щоб все було в Україні. Один телеканал каже: "Зеленський - виплодок пекла", а тут він говорить - ми щиро підтримуємо президента - він молодець ... Несторе Івановичу, ви Медведчуку маєте сказати, що коли він у Москву поїде до Путіна, нехай він не сидить, як зайчик і з усім погоджується, а скаже: "Путін, через тебе ... Ти посилаєш туди своїх солдатів ... Припини вбивати українських солдатів, скотина", - сказав Бутусов Шуфричу.

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