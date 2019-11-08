EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  9033  90
Все про:інформаційна війна (209) Путін (11212) Шуфрич (233) Бутусов Юрій (1106)

 "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним. ВIДЕО

Нардеп Нестор Шуфрич представляє партію, яка є інструментом інформаційного впливу Кремля в Україні.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у суперечці з Шуфричем під час ефіру програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

"Виступи Нестора Шуфрича на українському телебаченні - це, для мене, завжди такий майстер-клас про те, як Росія веде інформаційну війну в Україні. Це класичний і дуже чіткий випадок - все видно. Потрібно нагадати - лідер партії Нестора Шуфрича регулярно їздить до Москви. Перед виборами по всіх російських каналах показують, як він зустрічається з Путіним, з урядом російським. Його засипають компліментами, і Росія в інформаційному полі розкручує партію Нестора Шуфрича. Путін дав гроші для купівліи Медведчуком трьох телеканалів ... і на телеканалі "НАШ", який йому належить, Зеленського мочать щодня ... Гнучка багаторівнева стратегія - там вони проросійська партія, тут - вони за те, щоб все було в Україні. Один телеканал каже: "Зеленський - виплодок пекла", а тут він говорить - ми щиро підтримуємо президента - він молодець ... Несторе Івановичу, ви Медведчуку маєте сказати, що коли він у Москву поїде до Путіна, нехай він не сидить, як зайчик і з усім погоджується, а скаже: "Путін, через тебе ... Ти посилаєш туди своїх солдатів ... Припини вбивати українських солдатів, скотина", - сказав Бутусов Шуфричу.

Читайте також: Бутусов - Шуфричу: "Мені дуже шкода, що на шостому році війни народний депутат Верховної Ради взагалі не має поняття про те, як працює ОБСЄ"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158528
 
   
 Топ коментарі
 
Бутусов конечно патриот Украины и любит ее, но платформенщики за смертью с ним не согласны!!! Этож надо было додуматься зе-власти поставить нестора смотрящим за свободой слова "Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - Бутусов дал Шуфричу и Медведчуку тезисы для переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 170
 показати весь коментар
 
...Согласно укоренившейся традиции.
"Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним - Цензор.НЕТ 207
 показати весь коментар
 
Прямий канал несе загрозу державі значно більшу ніж ЧВК і регулярні сили РФ. Тому цей канал треба знищити - нарід повинен мати єдину думку, яка на 100% корелює з лінією партії СН і її вождя.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бутусов конечно патриот Украины и любит ее, но платформенщики за смертью с ним не согласны!!! Этож надо было додуматься зе-власти поставить нестора смотрящим за свободой слова "Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - Бутусов дал Шуфричу и Медведчуку тезисы для переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 170
 показати весь коментар
 
 
Прямий канал несе загрозу державі значно більшу ніж ЧВК і регулярні сили РФ. Тому цей канал треба знищити - нарід повинен мати єдину думку, яка на 100% корелює з лінією партії СН і її вождя.
 показати весь коментар
 
 
Ви чи зебільчика жовтого поставте, чи відмітьте, що це іронія, бо бачите - ще ні один малорос Вас не розшифрував.
 показати весь коментар
 
 
Вапщще то свобода слова представляет оппозиция ,а не власть
 показати весь коментар
 
 
Та такий собі "смотрящій" один Шуфрич з опзж, правда голова комітету. І четверо з партії СН. От і увесь комітет. Тут Шуфрич як весільний генерал, а не "смотрящій"
 показати весь коментар
 
 
Нестор вже давно повинен бути СМОТРЯЩИМ за парашей, але народ не тих президентів вибирає
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это за какой год новость? Когда липецкая Свыня послала Медведчука и Шуфрича на бызальтернатывни мырумымрни минськи переговоры?
 показати весь коментар
 
 
2019 год сейчас какой Липецк?кто назначил Шуфрича?Порох?порох подписал,но не воплощал в Жизнь Минск,так как и Будапештский похерили,хоть и подписан,заеложенная отмазка зеботов
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Здарова, порохобот! Опять своего пороха не защищать прыбиг? Шуфрича назначил Свын еще в 2015 году. То, что брехливое липецкое мурло не собиралось выполнять наподписанные им спьяну или как вариант предательские минские договорняки весь мир в курсе. И поэтому знает ему цену. Что еще?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так убейся башкой об троллейбус, порохатая недосвиня. Ты кажется в этом вопросе нехило так обосрался, макеевское опудало
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та вы, подсвинки, все на одну ряху. И ватные мрази у вас все, кто не любит свынячий навоз
 показати весь коментар
 
 
ну что? схавал? шуфрича назначил пороХЛО. обтекай теперь
 показати весь коментар
 
 
27.08.2019 год.

Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

https://censor.net.ua/news/3144949/komitet_po_svobode_slova_vr_vozglavit_shufrich_izbrannyyi_ot_oppozitsionnoyi_platformy_za_jizn
 показати весь коментар
 
 
Привет зебил и ватник. Если бы у тебя была капля мозгов, то ты бы знал, что вот за минские санкции на рашке. Ну вот так получается, что минские не авгодны рашке. Потому что она виновата что не выполняет и за это санкции не снимают. Против санкций для рашки только сама рашка и зебилы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Педиот и песдякула, твой порохатый коллега гавкнул, что Свыня не выполняет и не собирался выполнять минск, хотя его подписал. Ты гавкнул в свою очередь, что минск распрекасен для Украины и ужасен для кацапов. Следовательно, либо вы, песдякулы, шизофреники, либо мальдивская Свыня, невыполняя минск, действовал в ущерб Украине и на благо кацапии. Выбирай
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что рассказывал Бутусов про Шуфрича,таким же образом касается Порошенко,только Порошенко актер и его игра влияет на Украину и подрывает устои конституции
 показати весь коментар
 
 
Де вас шарикових сільки набралось??? Якщо Порошенко "актер" то зе "дипломат"! ТУПІСТЬ БОТІВ ЗЕЛЕНОЛОХих ВРАЖАЄ!
 показати весь коментар
 
 
Дуб,если у тебя не хватает тяму,лучше молчать
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
порох вообще никогда ничего не исполнял. как был гнилой балабол-казлина так им и остался. кто после его брехни будет за такую гадину голосовать? 8% биомусорных недолюдей?
 показати весь коментар
 
 
Кацарылый свинья это бренд кацапов.
 показати весь коментар
 
 
Медвичука туда послал *****, поставил ультиматум. Но ясно, что у зебилов всегда виноват порошенко, даже когда они себе в штаны накладывают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Какую страну представлял в Минске Мертвечук? Отвечай, педиот?
 показати весь коментар
 
 
Он был в составе украинской группы. Не глава. Это было условием *****, переданное через мерькель. Так сказать компромисс, как любят говорить зе-дебилы. Вот тогда компромис - это мы свою землю не сдаем, наоборот, наступаем и потихоньку отбиваем, а в качестве уступки ***** разрешаем в делегации посидеть, ничего не решая, его куму. А сейчас компромис - это именно сдавать позиции Украины.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Теперь краткий итог. При Свыне в украинскую группу представлять интересы Украины в безальтернативных по свынячему мнению переговорах, назначил Мертвечука *****. Еще раз. ***** говорил Свыне кого назначить представителем Украины и тот это выполнял. Молодец, порохобот! Молодец!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так Бутуснявый против ветра не попрет. На Поросвинью гавкнуть это не его уровень. Вот на всем привычных куклах для битья - это да. "На кошках" упражняется. "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним - Цензор.НЕТ 7765
 показати весь коментар
 
 
Ничего себе. Бутусов лепший защитник Зеленского. Не ожидал.
 показати весь коментар
 
 
Бутусов ведет правильную политику - для ЗЕ нужно писать тезисы. И делать это должны грамотные журналисты, патриоты и националисты.
Надо держать инициативу в образованных руках, а то допустили к власти недоучек
Вот и Британия страдает изза недоучек.
 показати весь коментар
 
 
Ось воно- "скрєпу" у мішку не сховаєш! Йди вже унітаза чистити, бо твоя отара його геть засрала!)))
 показати весь коментар
 
Вот форумчане - типичный коммент от типичного ублюдка . Только слово УНИТАЗ в голове и поместился у него. 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Ти досі тут повітря псуєш? Виженуть, ось побачиш!)
 показати весь коментар
 
а шуфрыча перед встречей обязательно надо отоварить
 показати весь коментар
 
 
...Согласно укоренившейся традиции.
"Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним - Цензор.НЕТ 207
 показати весь коментар
 
 
не довели справу до кінця. Тепер маємо результат.
 показати весь коментар
 
И Зе такое же надо посоветовать перед долгожданной встречей с великим и могучим Ху.
Доступ же во властные кабинеты есть.
 показати весь коментар
 
 
Яке гебельсівське навіювання від Бутусова. Типу Шуфрич - гівно, на відміну від хорошого ЗЕ.
 показати весь коментар
 
 
Он был в студии канала Г+Г. А там про зеленского, как про покойника, либо хорошее, либо ничего. Ибо можно потом оттудова вернуться с потерянным здоровьем "Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - Бутусов дал Шуфричу и Медведчуку тезисы для переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 8765
 показати весь коментар
 
 
Ты не прав, он об монике как о лохе но о нашем лохе, перед внешним врагом за своего мазу тянуть даже за лоха, это наш лох и мы его вафлить будем а не вы, это по пацанячи и респект. Фильм такой Доберман был,там тоже такая моника была в компании, они её даже в конце псевдопохоронили .шуфрик это же вообще мразота кацапья, а зе ещё маску пока носит.
 показати весь коментар
 
 
ВЫ ХОТЬ ФАМИЛИИ ИЗ ЛАПОТНЫХ МЕТОДИЧЕК ПРАВИЛЬНО ПИШИТЕ - ГЕББЕЛЬС 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Неправильно давал тезисы. - Скоты,скажите своему козлу ! ))
 показати весь коментар
 
 
Ты "сватов" не трожь, грязными укропскими ручонками!
"сваты" - это ж СВЯТОЕ!, для Игорька и Ко...... "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним - Цензор.НЕТ 386
 показати весь коментар
 
 
Какая мразь этот шуфрич. К слову, где его выкидыш? 100% не в ВСУ. Жаль, одеситы не доби…, гниду.с
 показати весь коментар
 
 
нестор как то зажописто ответил хотя он же из партии зажоп( за життя оп платформа))))))))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а почему бутусов не на войне и никогда небыл в окопе?
он жеж величайший стратег по военному делу!

или, журналистом прикрываться безопасней?
 показати весь коментар
 
Он там был кучу раз, прямо на позициях в отличии от тебя кацапа, и на своём медияфронте он им спуску не даёт как и мы тебе кацапа.
 показати весь коментар
 
 
Коммент с сайта Петр_и_Мазепа:
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером... А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горлвке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война. До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.

https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
 показати весь коментар
 
 
Подонку Шуфричу, хозяин из кремля не давал право называть ***** агрессором
 показати весь коментар
 
 
Мне стыдно за то шо шуфрич ходит и гадит на земле украинской а не лежит в ней.Е..ый стыд.
 показати весь коментар
 
 
Шуфрич, назначен Зеленским смотрящим за свободой слова в Украине.........
6 лет войны - это все что нужно знать! "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним - Цензор.НЕТ 7969
 показати весь коментар
 
 
Бутусов - красава! Вчера достойно выступил и четко поставил Шуфричу прямой вопрос, на который он не ответил.
 показати весь коментар
 
 
...на телеанале "их" Зеленского мочат каждый день........
А на Цензоре???????????
На ЗЕ команду обьявлена информационная атака от потрохнявого и мертветчуковского кубла.Причем,если сожрут Зеленского,потом займуться мочиловом друг-друга.
ПОРА с этим что-то делать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ля вагина, ты начинай подмываться, а то грибком уже пошёл весь .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пацаны , кто не в курсе Ла фига по итальянски вагина только без цензуры- п... . Баклан кацапский себя п.. назвал, гыгыгы
 показати весь коментар
 
 
потрохнявая шмонка,шо зацепило????)))))))))))
мОнда запомни у кого что болит,тот о том и говорит))))
 показати весь коментар
 
 
Будем откровенны. Страна которая находится в состоянии войны с агрессором который оккупировал два региона, окружил фактически ( от Приднестровья до Бреста), который в десятки и десятки раз сильнее в военном, информационном, финансовом и экономическом плане, свободным от всех условностей и морали, членом Совбеза ООН с правом вето, скупающий западных политиков пачками и т.д. и т.п. Иметь внутри своей страны "пятую колонну" ( мощную, с огромным количеством СМИ, финансовой подпиткой, связями и паутиной по всей стране) при чем открытую, без всяких там излишних "маскировок" непозволительная роскошь. Ни одна страна в мире при таком враге в тылу не сможет устоять перед лицом превосходящего и так противника. Но предпринять против этого хоть что то ,не смогла ( да и чего уж там и не хотела) не предыдущая власть ( даже наоборот вскормила и дала им окрепнуть), ни тем более новая ( не изощренная в нашей системе "ценностей" договорняков и гибридности и слабая по самой своей сущности особенно в таком вот положении , в котором оказалась страна )
 показати весь коментар
 
 
У мене одне питання, чому зрадники і вороги держави вільно ходять по вулицях і відкрито варнякають в українському інформаційному просторі агітуючи за рюсскій мір? В якій державі світу це ще можливо?!!! Ви розумієте взагалі, що таке держава і якою вона має бути?!
 показати весь коментар
 
 
А что, украинские чиновники, допущенные к государственной тайне, ездят в Москву?
Я бы запретил законом вообще любым топ-чиновникам ездить за границу. А что там в депутатском регламенте сказано на эту тему?
 показати весь коментар
 
Цікавий хід! ))) )(.йлу сьогодні "доложат" про нові вводні для Шуфрича, тож під час наступної стрєлкі він буде напружено вишукувати їх прояви та паралелі із словом на букву "скотіна".
 показати весь коментар
 
Взагалі, таке враження що це мені сниться вже шостий рік поспіль. Не втямлю ніяк навіщо Шуфричу )(.йлові гроші на тому світі?
 показати весь коментар
 
так є доля - навіть в висереах попів "Юда Іскаріот" типу не міг інакше зробити шоб не зрадити типу Яхве(ну, Іса = той же Яхве)
Шуфрич теж - робить шо й має робити.
лекція закінчена, давай.те заліковку, трійку вліплю.
 показати весь коментар
 
ось так професійно та потужно Бутусов, помножив на минус , а не на"0" нестора ******!!! вчиться панове
 показати весь коментар
 
б*же.... я даже бы мог поверить шо Шуфрич искренне базарит(но только если он православный)
Юре - браво, спросил нормально, но получил порцию бреда о "кто виновен?"(Попа Римский бл.) и "мызамир".
вот же уроды, реально нас за быдло считают шуфричи эти(сплевывает, берет децл семок, отпивает пиваса)
 показати весь коментар
 
Бутусову респект!
Но, если бы он ещё свой сайт зачистил от кацапских троллей, ведь они реально пропагандонят здесь и часто остаются безнаказанными.
 показати весь коментар
 
 
Коммуняки вы твари конченные!!!! Чтоб вы все усрались и улетели в сра...ку!!!!
 показати весь коментар
 
 
Просто треба Шуфричу періодично пику бити
 показати весь коментар
 
 
ПОКИ В СІЗО та ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України. І іде РЕВАНШ РАШИСТІВ. Винні Порох, всі прокурори, ВРУ, минула влада, що не перасадили цих покидьків, зрадників держави, розкрадачів державного майна, хто голосував закони 16 січня, сприяв узурпації влади Яником... Прийде час і патріоти покарають вас.
 показати весь коментар
 
Винні "прастиє люді", які повелися на єврейську пропаганду і відмовили Порошенку у підтримці.
 показати весь коментар
 
Щойно в госпіталі помер другий воїн, поранений внаслідок вчорашнього обстрілу ПТУР по бійцях 92 ОМБр.
Не прощу я усім, кому зір застеляє полуда,
Хто з геройських кісток перед ворогом зводить мости...
Другу що́ку?... Яке там!.. Повік не прощу, не забуду,
І проситиму Бога святого, щоб їм не простив...Світла пам'ять! Біль....🥀🥀
 показати весь коментар
 
"Прекрати убивать украинских солдат, скотина"

а не солдат можнА?
 показати весь коментар
 
от скотыняка этот нестор-коридор.
Не будет счастья Украине, пока такие любители ху..ла существуют
 показати весь коментар
 
Рекомендую всем посмотреть вчерашний выпуск передачи "Право на владу", выступление Бутусова и диалог с Шуфричем) Загнали его в угол и забили)
 показати весь коментар
 
Посмотрите политическую и бизнес историю Шуфрича.
Та плевал он на Украину. Деньги - вот его Бог!
 показати весь коментар
 
Ця су.ка, якщо буде можливість те саме влаштує і на Закарпатті, а з ним, ще й розмовляють...
 показати весь коментар
 
Товарищ Калинин, вы можете просто сказать Гитлера надо судить или нет?
Без Гитлера не будет мира... Десь так...
"Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним - Цензор.НЕТ 3447
 показати весь коментар
 
Така мерзота як Шуфрич мала би не із Бутусовим сперечатись, а із Бузиною у казані в Аду дискутувати... покидьок, наймит москальський!
 показати весь коментар
 
Аффтар здивований? Обурений? ДИвно!
Але ж саме він тут 5 років уперто і наполегливо працював над тим, щоб сталося те, що ми маємо зараз!
Так, ви всі разом, ще раз ВИ РАЗОМ замочили Порошенка.
І як вам результат?
"Всьо стало вакруг галубим і зєльоним"?
Пане аффтар, вас сумлння не мучає? У вікно вистрибнути не хочеться? Чи все норм, "наши в горадє"?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору