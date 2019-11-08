 "Припини вбивати українських солдатів, скотина", - Бутусов дав Шуфричу і Медведчуку тези для переговорів із Путіним. ВIДЕО

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у суперечці з Шуфричем під час ефіру програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".
"Виступи Нестора Шуфрича на українському телебаченні - це, для мене, завжди такий майстер-клас про те, як Росія веде інформаційну війну в Україні. Це класичний і дуже чіткий випадок - все видно. Потрібно нагадати - лідер партії Нестора Шуфрича регулярно їздить до Москви. Перед виборами по всіх російських каналах показують, як він зустрічається з Путіним, з урядом російським. Його засипають компліментами, і Росія в інформаційному полі розкручує партію Нестора Шуфрича. Путін дав гроші для купівліи Медведчуком трьох телеканалів ... і на телеканалі "НАШ", який йому належить, Зеленського мочать щодня ... Гнучка багаторівнева стратегія - там вони проросійська партія, тут - вони за те, щоб все було в Україні. Один телеканал каже: "Зеленський - виплодок пекла", а тут він говорить - ми щиро підтримуємо президента - він молодець ... Несторе Івановичу, ви Медведчуку маєте сказати, що коли він у Москву поїде до Путіна, нехай він не сидить, як зайчик і з усім погоджується, а скаже: "Путін, через тебе ... Ти посилаєш туди своїх солдатів ... Припини вбивати українських солдатів, скотина", - сказав Бутусов Шуфричу.
Комитет по свободе слова ВР возглавит Шуфрич, избранный от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
https://censor.net.ua/news/3144949/komitet_po_svobode_slova_vr_vozglavit_shufrich_izbrannyyi_ot_oppozitsionnoyi_platformy_za_jizn
Надо держать инициативу в образованных руках, а то допустили к власти недоучек
Вот и Британия страдает изза недоучек.
Доступ же во властные кабинеты есть.
"сваты" - это ж СВЯТОЕ!, для Игорька и Ко......
он жеж величайший стратег по военному делу!
или, журналистом прикрываться безопасней?
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже разверныты действия Кремля на Донбассе: Гирниным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером... А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горлвке 17 апреля 2014 года будущий Президент. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война. До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
6 лет войны - это все что нужно знать!
А на Цензоре???????????
На ЗЕ команду обьявлена информационная атака от потрохнявого и мертветчуковского кубла.Причем,если сожрут Зеленского,потом займуться мочиловом друг-друга.
ПОРА с этим что-то делать.
мОнда запомни у кого что болит,тот о том и говорит))))
Я бы запретил законом вообще любым топ-чиновникам ездить за границу. А что там в депутатском регламенте сказано на эту тему?
Шуфрич теж - робить шо й має робити.
лекція закінчена, давай.те заліковку, трійку вліплю.
Юре - браво, спросил нормально, но получил порцию бреда о "кто виновен?"(Попа Римский бл.) и "мызамир".
вот же уроды, реально нас за быдло считают шуфричи эти(сплевывает, берет децл семок, отпивает пиваса)
Но, если бы он ещё свой сайт зачистил от кацапских троллей, ведь они реально пропагандонят здесь и часто остаются безнаказанными.
Не прощу я усім, кому зір застеляє полуда,
Хто з геройських кісток перед ворогом зводить мости...
Другу що́ку?... Яке там!.. Повік не прощу, не забуду,
І проситиму Бога святого, щоб їм не простив...Світла пам'ять! Біль....🥀🥀
а не солдат можнА?
Не будет счастья Украине, пока такие любители ху..ла существуют
Та плевал он на Украину. Деньги - вот его Бог!
Без Гитлера не будет мира... Десь так...
Але ж саме він тут 5 років уперто і наполегливо працював над тим, щоб сталося те, що ми маємо зараз!
Так, ви всі разом, ще раз ВИ РАЗОМ замочили Порошенка.
І як вам результат?
"Всьо стало вакруг галубим і зєльоним"?
Пане аффтар, вас сумлння не мучає? У вікно вистрибнути не хочеться? Чи все норм, "наши в горадє"?