 Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу.
"Фрагмент нашого вчорашнього вечірнього токшоу викликав бурхливу реакцію. Наша алегорія полягала в тому, щоб показати всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже щодня. Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у цьому питанні інтерпретацію ситуації", - йдеться у зверненні ведучих та журналістів "Прямого".
Нагадаємо, увечері 7 листопада під час ефіру до студії телеканалу "Прямий" увірвалися кілька людей у масках, камуфляжі та зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу. Під час "захоплення" студії гості програми сиділи на своїх місцях, а глядачі явно не зрозуміли, що це інсценування і з переляку почали ховатися за бар'єри.
Раніше у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка правоохоронці провели обшуки.
Так в эфире ток-шоу «Право на власть» Мосейчук дословно заявила, что «критиковать президента Зеленского - означает воевать против государства».
Этот шедевр войдет в сборник «Лучшее о величайшем лидере современности».
Он отмечает, при этом, теперь, по четвергам, в каждой программе провластного тв-канала обсуждают какую-то стратегию.
Зашквары «слуг» это неинтересно, это не стратегически, это мелко.
Это при пятом президенте Порошенко ежедневно можно было обсуждать коррупцию, Мальдивы, «Роттердам +», Липецкую фабрику и кучу разных фейков. Тогда было не до стратегии. Нужно было мочить. А при Зеленском только стратегически положительное, потому что «Вова устал от негатива».
И я думаю, что это происходит на полном серьезе - они даже не догоняют, своими трахнутыми мозгами...(
Но зеленкам хочется уничтожить канал.
Облом ?
Сивохо тоже неплохой рыг,
Рябошапка - замечательный рыг,
Разумков - рыг просто на загляденье,
а Агитировавший за рыгов Вовка ЗЕлёная Сопля - так то вообще идеал.
почему у тебя претензия не к призывающему отбирать лицензии ?
Ты откуда знаешь есть ли у меня претензии или нет, чтобы что-то утверждать ?
Степан Сытник
Нужны независимые СМИ а такие нужно лишать лицензии
Их туда чуть только на коленях не приглашают,
готовы даже денег платить, шоб они там были.
Но им руководство запретило показываться на Прямом.
Фольцман, или как там еще парашники придумали то? че ты поддерживаешь гебнявые кликухи то? лола, да, да, а еще Порошенко в армии съел "духа"(после убийства брата то)
https://thebabel.net/news/37793-centr-protivodeystviya-korrupcii-poroshenko-peredal-upravlenie-roshen-starshemu-synu
Порошенко - депутат.
Сын - не депутат.
Бизнес семейный.
На кого он должен был переписать ?
На тебя ? Так ты тупой и не потянешь
то та страна, чьим флагом ты, кацап, прикрываешься, посадит Беню на 152 года за отмывание капитала.
Суд в Дэлавэре уже идёт
Их невозможно спрятать.
А тебе какой-то тупарь по твоему лугандонскому ящику рассказал, что запросто ? )))
Кацап, а какая тебе лично выгода с того, что Беня вернёт свой "Приват" ?
Ты можешь ответить на этот вопрос, а не про какого-то Кислина, 8 миллиардов и Порошенко ?
Я бы постарался этот к.анал закрыть.
Реально - клоунада продолжается, как тот случай с шаловливым Якименко и прочие глупости для "погыгыкать".
Но это показатель того шо держат они нас за скот(ну, все же мы православные, не? )
а потом, жожо у зезе не бобо?
Это сейчас такая мода, демонстрировать на всю страну в новостях свой лифчик ?😂😜
а тебе ЗЕ разве красивые сиськи перед выборами не обещал ?
так и ходишь с нулевкой ?
Или так и ходить на пол шестого ?
Какой вопрос, такой ответ !
а вот ты, похоже, давно никакого не видела.
Ты ж, лугандонка, пойми, что это не я завидую показанным по телевизору чужим членам.
Это ты, лугандонка, завидуешь и возмущаешься показанным по телевизору чужим сиськам.
Это просто днище! Зашквар.
Отмороженные, мля.
Вот так "сьюморили"
ПРИДУРКИ КОНЧЕНЫЕ
Ну честно, я не представляю даже, как от "примитивизма" можно обосратья.))
Если ты украинец, то должно было стать стыдно. Вот именно от стыда можно и чуть не обосраться то.
такое впечатление шо я шестикласснику объясняю то.
Надо увидеть этот дикий тупизм. Невозможно поверить 🤕🦍
Вот это позорище, пздц ((((
а скоро ж станет реальностью.
ФОПов уже газом разогнали.
Смерти продолжаются, Петя не при власти.
Портнов объяснил, что это был переворот.
Ну а потом всё, зебилы, потом снова про вашего бубочку на всех ветках.
Ви, зебіли, такі зебіли.
Согласно расследованию портала «Схемы», компания «Green films» приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение ГОСУДАРСТВЕННОГО финансирования В РОССИИ фильма «Вниз».
Заместитель председателя общественного совета МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром ЗЕЛЕНСКИМ
При этом, говоря о деятельности Зеленского, Пожигайло подчеркнул, что, с его точки зрения, она полезна для России.
«Я ВИДЕЛ ЕГО РОЛИК ПРО ПОХОРОНЫ ПОРОШЕНКО. ПО - МОЕМУ, ЕМУ НАДО ДАТЬ ОРДЕН ДРУЖБЫ.
Ранее украинский актёр, объявивший о намерении баллотироваться в президенты, утверждал, что не имеет деловых интересов в России.
Нет...разговор нужно увести в дебри...о чем нибудь и как нибудь. Только не о прямом.