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Все про:Макеєнко (9) Прямий_канал (14)

 Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу. ВIДЕО

Телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім у своїх глядачів, за невдалий жарт, коли під час телетрансляції у студію увірвалися люди в масках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу.

"Фрагмент нашого вчорашнього вечірнього токшоу викликав бурхливу реакцію. Наша алегорія полягала в тому, щоб показати всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже щодня. Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у цьому питанні інтерпретацію ситуації", - йдеться у зверненні ведучих та журналістів "Прямого".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люди поховалися. Вони не зрозуміли, що це жарт": "Прямий" показав постановочне "захоплення" телеканалу, не попередивши гостей у студії. ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 7 листопада під час ефіру до студії телеканалу "Прямий" увірвалися кілька людей у масках, камуфляжі та зі зброєю в руках, імітуючи "захоплення" телеканалу. Під час "захоплення" студії гості програми сиділи на своїх місцях, а глядачі явно не зрозуміли, що це інсценування і з переляку почали ховатися за бар'єри.

Раніше у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка правоохоронці провели обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158525
 
 
 Топ коментарі
 
Практически каждый четверг появляются все новые и новые перлы от скандальной телеведущей главного провластного канала «1+1» Натальи Мосейчук.
Так в эфире ток-шоу «Право на власть» Мосейчук дословно заявила, что «критиковать президента Зеленского - означает воевать против государства».
Этот шедевр войдет в сборник «Лучшее о величайшем лидере современности».
Он отмечает, при этом, теперь, по четвергам, в каждой программе провластного тв-канала обсуждают какую-то стратегию.
Зашквары «слуг» это неинтересно, это не стратегически, это мелко.
Это при пятом президенте Порошенко ежедневно можно было обсуждать коррупцию, Мальдивы, «Роттердам +», Липецкую фабрику и кучу разных фейков. Тогда было не до стратегии. Нужно было мочить. А при Зеленском только стратегически положительное, потому что «Вова устал от негатива».
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Электорату Порошенко так дорог телеканал регионала Макеенко?
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Порохоботов фиг поймешь "ууу трогают попередников,а рыгов не трогают!!!ууу", тронули рыга "ууу это хороший рыг!ууу".
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Практически каждый четверг появляются все новые и новые перлы от скандальной телеведущей главного провластного канала «1+1» Натальи Мосейчук.
Так в эфире ток-шоу «Право на власть» Мосейчук дословно заявила, что «критиковать президента Зеленского - означает воевать против государства».
Этот шедевр войдет в сборник «Лучшее о величайшем лидере современности».
Он отмечает, при этом, теперь, по четвергам, в каждой программе провластного тв-канала обсуждают какую-то стратегию.
Зашквары «слуг» это неинтересно, это не стратегически, это мелко.
Это при пятом президенте Порошенко ежедневно можно было обсуждать коррупцию, Мальдивы, «Роттердам +», Липецкую фабрику и кучу разных фейков. Тогда было не до стратегии. Нужно было мочить. А при Зеленском только стратегически положительное, потому что «Вова устал от негатива».
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Что характерно многие зебилы здесь, советуют и апеллируют к каналу 1+1 и т.д. (такие как Амедов и Ко).... Скоро начнут на российские каналы ссылаться.
И я думаю, что это происходит на полном серьезе - они даже не догоняют, своими трахнутыми мозгами...(
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Вимкнути Г+Г означає вимкнути мозок, в одну секунду багатомільонна аудиторія стане грядкою з овочами. Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 4127
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а почему порохоботы говорят что 1+1 - для даунов,а сами его смотрят и обсуждают кто там что говорил?
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Засуньте себе свои извинения в прямую кишку.
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Игорь Валерьевичь например считает, что возвращать долги и извиняться это удел слабаков!!! Журналисты ''Прямого'' извинились за неудачную шутку с "захватом" телеканала - Цензор.НЕТ 5411
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Да ладно, их компашка официально считает, что Украина должна вести диалог с дырявыми, стать на колени перед жителями Донбасса, из-за "гражданской войны"....
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По мнению зе-власти, независимый и гордый нарид домбаса никогда не извинится первым. Им дедываивале не позволяют. По этому мы, Украина, должны извиниться и попросить прощения у мышебратиев ибо этот гражданский конфликт никогда не закончится...
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Кому не нравится Прямой, нажмите соответствующую кнопочку всего-то и делов.
Но зеленкам хочется уничтожить канал.
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По этой логике нужно тогда разрешить рассея-1 и первый канал.
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в наше время чтобы смотреть то что хочешь...эти разрешения похер...если ты умный то понимаешь..если туп ..ну тогда это твои проблемы..... Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 6326
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Электорату Порошенко так дорог телеканал регионала Макеенко?
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Я перестану дивитись Прямий, якщо ви осудите Портнова і повернете 5,5 млрд дол в Україну, які вкрали Коломойський з Зеленським. Коли ви це зробите? Навіть МВФ просить. Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 7822
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"вкрали Коломойський з Зеленським" - рішення суду є? Нема? Свабодна, Ольжик.
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Порошенко- барига украв 80 млрд! Рішення суду є? Проходь мимо! Наступний.
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Не смотри "Кривой", козлёночком станешь ...😂
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Не смотри "С ваты" винторогим станешь. Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 6661
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они просто шоколаду объелись и мозг засахарился....забыли совсем кто такой макеенко...
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Порохоботов фиг поймешь "ууу трогают попередников,а рыгов не трогают!!!ууу", тронули рыга "ууу это хороший рыг!ууу".
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хороший рыг - это Портнов.

Сивохо тоже неплохой рыг,

Рябошапка - замечательный рыг,

Разумков - рыг просто на загляденье,

а Агитировавший за рыгов Вовка ЗЕлёная Сопля - так то вообще идеал.
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Уууу Богдан - не рыг, Богдан - юрист, уууу беня не олигарх, Беня - бизнесмен уууу Портнов - не рыг и узурпатор власти, Порнов - успешный юрист ууууу Зебіл, розберись у собі. Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 1280
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Нужны независимые СМИ а такие нужно лишать лицензии, на Прямом 24 часа в сутки лижут зад Поросенко, а на Ньюзване лижут Мертвечуку. Закрывать обе помойки.
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А на Г+Г 24 часа в сутки лижут зад Зеле с Каломойским.
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Так ты нажми соответствующую кнопочку и делов то ! ...
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он так и делает, а не призывает лишать лицензии.

почему у тебя претензия не к призывающему отбирать лицензии ?
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Выше дед именно ЭТО и посоветовал , а я ему ответила его же советом.
Ты откуда знаешь есть ли у меня претензии или нет, чтобы что-то утверждать ?
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Ты уверена, что это Дед посоветовал, а не

Степан Сытник

Нужны независимые СМИ а такие нужно лишать лицензии
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Так и нажимаю. Смотрю, что хочу и вы поступайте также.
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Согласен. Но есть и разница - на Ньюсване дают возможность высказать свое мнение всем политическим силам (и порохоботам, и нацикам, и Тимошенко, и слугам). А на Прямом только порохоботам или их ситуативным союзникам.
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А запрет на посещение Прямого слугам тоже Порошенко дал ?

Их туда чуть только на коленях не приглашают,

готовы даже денег платить, шоб они там были.

Но им руководство запретило показываться на Прямом.
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бедные несчастные пенсионеры сидят за 200грн в той вонючей студии еще и обсыраются от страха..хотя за собачью будку сидят же,лола их грабила 5 лет опускала,а тут еще разок нагнула-а вы за 200грн терпите и ходите ))))дебилам так и надо)напомнило даунбасят и лугандонов-ну до тех дошло хоть уже..а этим так и надо!обсырайтесь смело хуторяне пенсионеры за 200грн))))пес вас спасе))))
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,лола\\\\\\\\


Фольцман, или как там еще парашники придумали то? че ты поддерживаешь гебнявые кликухи то? лола, да, да, а еще Порошенко в армии съел "духа"(после убийства брата то)
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шо жопа там полная)кормилец Украины ксак оказалось себя не способен прокормить!хотя в голове у них вата есть была и будет!
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Я радий-насамперед перелякали свого боса Петрилу та так,що то швиденько почав переписувати "Рошен" на сина.
https://thebabel.net/news/37793-centr-protivodeystviya-korrupcii-poroshenko-peredal-upravlenie-roshen-starshemu-synu
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а что в этом аморального ?

Порошенко - депутат.

Сын - не депутат.

Бизнес семейный.

На кого он должен был переписать ?

На тебя ? Так ты тупой и не потянешь
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Петрила пообривал телефонные провода всего мира-(Тейлор признался)и начал бизнеса переписывать -стойкий патриот от шутки Прямого пересер,а что будет,когда в Козин нагрянут действительно?
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Когда в Козин нагрянут действительно,
то та страна, чьим флагом ты, кацап, прикрываешься, посадит Беню на 152 года за отмывание капитала.

Суд в Дэлавэре уже идёт
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Eсли Беня смог-бы свой "Приват" вернуть и засудить Мародёра,Гонтахрюху,Ахмача,Мертячука...-ему б цены небыло.После этого пусть его хоть и в Штатах сажают.
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Кацап, а какая тебе лично выгода с того, что Беня вернёт свой "Приват" ?
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А ось ми й перевіримо,хто кацап.Мені різниця велика-чи приватний банк націоналізує держава(інвестиційний клімат)чи ні,а порохосрані декілька таких,як Кислін,котрий повідомив replyua.net, що "Колишній гарант Порошенко кинув багатьох інвесторів.Тільки за час президентства Порошенко вивів з України не менше 8 мільярдів доларів. Тільки за відомими мені фактами через держкомпанію "Центренерго" було виведено від 700 до 800 млн доларів" і ніяка сила їх від "Горіла хата-палала не спасе!"
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Лугандонец, ты хоть представляешь себе, что такое 8 миллиардов баксов ?

Их невозможно спрятать.

А тебе какой-то тупарь по твоему лугандонскому ящику рассказал, что запросто ? )))
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я тебе задал вопрос:

Кацап, а какая тебе лично выгода с того, что Беня вернёт свой "Приват" ?


Ты можешь ответить на этот вопрос, а не про какого-то Кислина, 8 миллиардов и Порошенко ?
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Ти мокшанський козел тикай своєму ****** .Лахта,котра не знає української мови не варта уваги.Кiss my airs nike.
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Дивним чином зе СМІ не висвітлюють цю подію, а вона тягне на рекорд відмивання грошей в історії людства. Ви уявляєте, якби замість Коломойського там фігурувало прізвище Порошенко - тоді навіть з прасок і мікрохвильовок незалежна журналістська братія ім.Нелоха-42 полилась потоком аналізів бубочки. Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 6909
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близок тот час, когда на Г+Г это покажут, как героическую борьбу Игоря Велерьича с америкосовской военщиной, развязавшей гражданскую войну в Украине.
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Это вроде 7-го числа как раз шабаш коммунистов был. Плюс, как написали - форма "штурмунов" была как в ВСУ, плюс крайне мерзкие крики, с закосом под кацапских опричников.
Я бы постарался этот к.анал закрыть.
Реально - клоунада продолжается, как тот случай с шаловливым Якименко и прочие глупости для "погыгыкать".
Но это показатель того шо держат они нас за скот(ну, все же мы православные, не? Журналисты ''Прямого'' извинились за неудачную шутку с "захватом" телеканала - Цензор.НЕТ 826 )
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Закос под кацапских опричников тут не катит - надо было: Мордой в пол, работает 95-й квартал. Тут точно все бы пообсерались.
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когда-то пошутили с Бабченко, теперь на Прямом...Как стыдно жить! Иностранцы уже не выражают озабоченность, а лишь крутят пальцем у виска.
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Хер им в дышло, гомосечью иностранному - нам как в этом театре абсурда жить??
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Петьоригоанальна смердюча помийниця цей "прямий".. І контингент ведучих там з теж відбитими мізками - один лиш брехливий кацап матвєй ганапольскій , котрий так рвав свою дупу перед виборами за петю - тільки чого вартує..
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так не отвлекайся, смотри 1+1.... или всех кто не ндравится, в ГУЛАГ?
а потом, жожо у зезе не бобо? Журналісти ''Прямого'' вибачилися за невдалий жарт із "захопленням" телеканалу - Цензор.НЕТ 8102
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Я пам'ятаю, як він гнав на Майдан зі словами - ета ми так відім із маскви...
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У ведущей этого Анала вымя чуть на стол не вываливается из черного,кружевного, нижнего белья ...
Это сейчас такая мода, демонстрировать на всю страну в новостях свой лифчик ?😂😜
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да.

а тебе ЗЕ разве красивые сиськи перед выборами не обещал ?

так и ходишь с нулевкой ?
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А тебе ******* УЖЕ сделал красивый член ?
Или так и ходить на пол шестого ?
Какой вопрос, такой ответ !
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мне моего члена хватает.
а вот ты, похоже, давно никакого не видела.

Ты ж, лугандонка, пойми, что это не я завидую показанным по телевизору чужим членам.

Это ты, лугандонка, завидуешь и возмущаешься показанным по телевизору чужим сиськам.
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Прямо в эфире был его "захват" 🧐?
Это просто днище! Зашквар.
Отмороженные, мля.
Вот так "сьюморили"
ПРИДУРКИ КОНЧЕНЫЕ
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та ниже новость есть в ленте - 1.02 минуты ролик - я чуть не обосрался от примитивизма то...
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Успел памперc надеть?))
Ну честно, я не представляю даже, как от "примитивизма" можно обосратья.))
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А вы видел ролик амерского стэндапера о Зеле?
Если ты украинец, то должно было стать стыдно. Вот именно от стыда можно и чуть не обосраться то.
такое впечатление шо я шестикласснику объясняю то.
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Кто то может дать ссылку на тот сюжет?
Надо увидеть этот дикий тупизм. Невозможно поверить 🤕🦍
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Спасибо, посмотрел.
Вот это позорище, пздц ((((
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и не говори.

а скоро ж станет реальностью.

ФОПов уже газом разогнали.
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Если у пропаганды и есть какое-то дно, то вчера на Прямом его пробили.
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Абсурдность ситуации в стране,когда президент Пеця и его команда наживалась на войне,оплачивая свой гешефт смертью людей...
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а сейчас кто наживается ?

Смерти продолжаются, Петя не при власти.
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До речі - всі звернули увагу з яким завзяттям та одностайністю петіні прихильники на тутешньому форумі кинулися захищати цей канал, котрий нібито належить не петі, а регіоналу макєєнко? Співпадіння?
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какой ещё революции ?

Портнов объяснил, что это был переворот.
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Таки неплохая идея- вовсе не смотреть ТВ. Зачем? Даже канал "История" стало смотреть трудновато, из-за дикого количества длинных анонсов своих же передач. Тока футбол! Правда, футбол тоже стало смотреть трудновато...
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Головне, робити вигляд що це, не вони обісралися.
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Іскрєннє брехати - це величезний талант.
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и на Г+Г его раскрыли в совершенстве.
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Ну вот, и зебилоидам есть что обсудить, какое-то полтораминутное шоу на каком-то канале, думаю так дня на три им этой темы хватит.
Ну а потом всё, зебилы, потом снова про вашего бубочку на всех ветках.
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Типово для сої робити вигляд що, нічого не сталося.
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Якої сої, телепню? І що сталося? На якомусь каналі показали півторахвилине шоу ні про що і зебіли вже обісралися?
Ви, зебіли, такі зебіли.
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Зашлись болезные зеленки ажно до зеленых соплей. Может вспомните, кчто Зеля показывал в Квартале и в Слуге. Поостынете...

Согласно расследованию портала «Схемы», компания «Green films» приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение ГОСУДАРСТВЕННОГО финансирования В РОССИИ фильма «Вниз».
Заместитель председателя общественного совета МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром ЗЕЛЕНСКИМ
При этом, говоря о деятельности Зеленского, Пожигайло подчеркнул, что, с его точки зрения, она полезна для России.
«Я ВИДЕЛ ЕГО РОЛИК ПРО ПОХОРОНЫ ПОРОШЕНКО. ПО - МОЕМУ, ЕМУ НАДО ДАТЬ ОРДЕН ДРУЖБЫ.
Ранее украинский актёр, объявивший о намерении баллотироваться в президенты, утверждал, что не имеет деловых интересов в России.
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Давно вже маю враження, що піарники Порошенка свідомо діють йому не на користь, а на шкоду.
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Барига інсценував обшук Макєєнка для власного піару.
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Прямий облажался. Но вся шушера морды свои переключила на 1+1. И ни одна зараза не призналась, что да... облажались.
Нет...разговор нужно увести в дебри...о чем нибудь и как нибудь. Только не о прямом.
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А что там случилось? Хор верёвки спел про горилла хата, или что?
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шо 95 квартал, шо прямый, шо 1=1...все жидва мозг трахає українцям...
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