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Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Дубневич (58) Рябошапка Руслан (184)

 "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка

У справі Ярослава Дубневича не було ні тиску, ні спроб домовитися. Генеральна прокуратура вивчала матеріали понад місяць, адже їх у цьому провадженні доволі багато.

Про це прокурор Руслан Рябошапка заявив в ефірі програми "Що це було?" на телеканалі 24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що справа видається доволі простою, але обсяг доказів великий і складний.

"Врешті-решт, ми зрозуміли, що там справа абсолютно перспективна і є достатньо доказів не лише для того, щоб висунути підозру та почати процес притягнення до кримінальної відповідальності. Але й щоб успішно його завершити", – повідомив Рябошапка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після оголошення підозри Дубневич переписав підконтрольну йому фірму на свого сина, - САП

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Дубневича в СІЗО з правом застави в 90 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158523
 
 
 Топ коментарі
 
Справа петі - буде ще перспективніша..
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На що це ви натякаєте? Що гєроічєскій шановний Петро Олексійович злякався?
"Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9841
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Хватит мелочь ловить. Давай крупняк. Свина оффшорного хотим. За все "добро" шо нам принес.
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"Корпорация Roshen не опровергает информацию о том, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея"
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158316
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правильно робить, не на твого ж сина йому переписувати
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бла бла бла коммунизм там как показался на горизонте перспективный ты наш тупиковыйй очередной метла Хренпрокурр...
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У него нет сына. И даст Бог потомство он не оставит. Итак ЗеДебилов огромный процент в стране. Хватит их плодить.
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На що це ви натякаєте? Що гєроічєскій шановний Петро Олексійович злякався?
"Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9841
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Ну и что в этом криминального,💩🤢Калобот???
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Іван Спринський
14 год ·



Вимагаю повернути «Рошен» у законну власність держави!!! Репост!



"Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9020
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попереднє було гівнистіше..

це напевне карма )))
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Мразь ты подкацапная🤢🤡🐸💩👅👅👅👅👅
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але при співробітництві з американською фінансовою розвідкою...

5 лярдів доларів ,виведених в офшори за допомогою Гонтарєвої ,в Україні не заарештуєш.
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Хватит мелочь ловить. Давай крупняк. Свина оффшорного хотим. За все "добро" шо нам принес.
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Нет, он имеет в виду свина кипрского офшора. Точнее подсвинка, метящего в кабаны. А сезон отстрела кабанов скоро будет открыт. Под йолку.
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болтяру на все рило отримають, а не сезон отстрела, зе сцкло вже весною "насадив" "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4051
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Можно и болтярой. По кумполу. Главное, что бы болт был побольше зелёная плесень смыться не смогла.
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Вах,что то мне не припоминается ,чтобы кто то сидел за коррупцию
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сколько % воров посадил зеленский? а сколько % взяточников?
развод лохов продолжается
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Семочко поновлюються через суд! Бігус в істериці намагаються довести, що це винні попередники.
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Порохоботе,прибери піну з рота від радості...


Між Порошенком і Семочком міг бути "договорняк" про незаконне звільнення - ЗМІ

17302 ПЕРЕГЛЯДИ Середа, 6 листопада 2019, 23:48



Ексзаступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржує указ президента Петра Порошенка в суді, бо на момент звільнення офіційно перебував на лікарняному.

Джерело: сюжет "Повернення Семочка: сюрприз-звільнення від Порошенка" на Bihus.Info
Деталі: Розслідувачка Леся Іванова припустила, що Семочко і Порошенко досягли обопільної згоди щодо звільнення розвідника у такий спосіб, щоб той згодом міг оскаржити "незаконне" рішення президента в суді і поновитися на посаді.




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Та звичайно! Все що зараз відбувається - договорняк Порошенка
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СХемИ,створені Порошенко,ПРАЦЮЮТЬ
Суди,набрані при порошенко -всі "працюють"...
Скорумповані "на амінь" Кадри,крім самої верхівки(на місцевому рівні) -НА МІСЦІ.
На Львівщині ВЖЕ НЕДАВНО голова облради отримав 2 замісників"від Дубневича"(БПП)...

митниця -ВСІ КАДРИ поки що НА МІСЦІ..
податкова -"і кінь не валявся".. "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7846
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Хто тоді пачками міняє всіх районних керівників в тому числі й в СБУ? "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1435
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Ну ну.Жуликов много-а шапка одна.(Джентльмены удачи).
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Жил да был в Енакиево один специалист по шапкам. Снимал на раз. Если так и далее пойдет, то скоро и он в Киеве появится. А там и йолка не за горами.
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А что же дело вора и мародёра не стало до сих пор "перспективным", ведь зебы только потому выбрали малоросса, что убрали вора и мародёра?
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Чтобы посадить короля, нужно сначала посадить его свиту, что бы те дали на него показания.
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Свинарчуки, которые были в "свите" и которые теперь тендеры вместе с Коломойским выигрывают, уже дают показания или нацжены будут давать показания?
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Это Труба Портнову рассказал или ты подслушал в вентиляционной труб... канале?
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А открытие на Портнова и Мертвечука не преспективное? Или вообще не будет открыто?
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А дела Бени? А дела на Портнова, Богдана и в конце концов на кипрского офшорника куда ушли 41 000 000 ворованных у вкладчиков Приватбанка, долларов США? Или за 4 -з разовое уклонение от призыва в ВСУ на него же дело имеет перспективу?
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Рошен сплачує в державу податків більше ніж Янелох І, котрий тримає статус в офшорах, відмиває через свої активи крадені в народа олігархом гроші і продовжує заробляти в Росії. Фабрика Рошен в Ліпецьку припинила свою роботу вже дуже давно. Ти-кацапський троль і постиш тут кацапську пропаганду.
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судя по твоему апишнику ты кацапский тролль.
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Я живу в Ню-Йорку і на Цензорі вже дуже багато років. А ти ПШНХЙ, кацапське дайно.
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кацап, Ольгино называется то место где ты живешь.
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А ти образив я?! Бідне ніжне ді ятко!))) Забудь про мене, ніжний ти наш. Пиши по темі.
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баран, я тебе напсила по теме, а ты рыгаешь одни методички.
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Бла-бла-бла...))) що по темі?))) «не купуйте Рошен»? Це «по темі»?! Ти тупе, на пяно роблене дебіл не створіння! Так «по темі» будеш розповідати таким самим алкоголікам як і ти десь за гаражами. ПШНХЙ, і не заважай людям спілкуватись, кацапський виродок.
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TodayUA?!))))) ПШНХЙ, кацапське лайно разом із своїми прокацапленими сайтами.
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Ти пиши по темі, кацапський ублюдок. Що я написав не так про хитрожопого маланца?
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так.. у діяспорян величезна повага до Патрійотів -Президентів..
Ющенко..Порошенко..

ЇХ просто ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА,зокрема економічна ,Не стосується..
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судячи по твоїй "роботі",Игорь Д,це власне ти кремлєбот...
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замовчується факт ,що Рошен "сплачує багато" за рахунок НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ..
Зокрема ,щодо віджатих Пашинським у американського власника "Житомирських ласощів".
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Ти-кацапський троль. ПШНХЙ. Порошенко не президент України. Які до нього конкретні звинувачення? Зсилки на кацапські брехливі ресурси засунь в свою обдовбану твоїм бойфрендом дупу, кацапура.
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Та Да. Кацапська контора і не такі штампує!))) добре вам, кацапам, Порошенко по губам поводив! Він як Бандера! Кацапи до из пір на лайно сходять!)))
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Забудь що він сказав! Де боротьба з корупцією зараз?! Ваш Янєлох І прийшов до влади на темі боротьби з корупцією ! Чому ти не постиш такі самі агітки з Янелохом?!
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Так, властне забудь. Все. Він не президент. Де реальні дії по боротьбі з корупцією нової влади?! Де?! Де судові дії проти Порошенко?!
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Как это забуь? Он еще не отсидел свое. "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9058
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не порівнюй х..й з пальцем..
Баригу і Бандеру..
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розслідування "Свободи" приймеш як доказ ?
ну то лови :
"Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 617
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У нас CNN видає фейки майже що не кожного дня, а тут проплачена українська джинса. І якщо корпорація і відновила роботу фабрики після всіх розслідувань і заборон російської сторони?-це питання до моральних цінностей керівництва корпорації. ДЕ РЕАЛЬНі КРОКИ НОВОЇ ВЛАДИ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ?! Ви що, надієтесь на те, що в ********* світі можна довгий час мудрити мізки людям як ви це робите селянам в Україні?! Ви думаєте ми сліпі і глухі і не знаємо хто прийшов в Україні до влади на хвилі брехливої істеричної кампанії?! ІДІТЬ ВИ НХЙ, кацапи, жахали і маланота. Мені на роботу пора.
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Країна беззаконня і судової системи! Сидіть ще чотири роки в лайні , дебіли на платні в російської контори.
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"У нас CNN видає фейки майже що не кожного дня" "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5028
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Що у цих хомейдінів з одягом?! Один- в піжамі, другий -в засаленій сорочичці.
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"Дело Дубневича абсолютно перспективное",

Конечно. Все на нём хорошо поимеют.
А, Дубневич, через полгодика, когда всё поутихнет, будет гулять на свободе и хер на всё ложить.
Ещё и компенсацию, как портнов, отсудит у Украины.
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