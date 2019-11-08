 "Справа Дубневича абсолютно перспективна", - Рябошапка

Про це прокурор Руслан Рябошапка заявив в ефірі програми "Що це було?" на телеканалі 24, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він заявив, що справа видається доволі простою, але обсяг доказів великий і складний.
"Врешті-решт, ми зрозуміли, що там справа абсолютно перспективна і є достатньо доказів не лише для того, щоб висунути підозру та почати процес притягнення до кримінальної відповідальності. Але й щоб успішно його завершити", – повідомив Рябошапка.
Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.
Захист вирішив оскаржити цей запобіжний захід в апеляції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Дубневича в СІЗО з правом застави в 90 млн гривень.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158316
14 год ·
Вимагаю повернути «Рошен» у законну власність держави!!! Репост!
це напевне карма )))
5 лярдів доларів ,виведених в офшори за допомогою Гонтарєвої ,в Україні не заарештуєш.
развод лохов продолжается
Між Порошенком і Семочком міг бути "договорняк" про незаконне звільнення - ЗМІ
17302 ПЕРЕГЛЯДИ Середа, 6 листопада 2019, 23:48
Ексзаступник керівника Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко оскаржує указ президента Петра Порошенка в суді, бо на момент звільнення офіційно перебував на лікарняному.
Джерело: сюжет "Повернення Семочка: сюрприз-звільнення від Порошенка" на Bihus.Info
Деталі: Розслідувачка Леся Іванова припустила, що Семочко і Порошенко досягли обопільної згоди щодо звільнення розвідника у такий спосіб, щоб той згодом міг оскаржити "незаконне" рішення президента в суді і поновитися на посаді.
Суди,набрані при порошенко -всі "працюють"...
Скорумповані "на амінь" Кадри,крім самої верхівки(на місцевому рівні) -НА МІСЦІ.
На Львівщині ВЖЕ НЕДАВНО голова облради отримав 2 замісників"від Дубневича"(БПП)...
митниця -ВСІ КАДРИ поки що НА МІСЦІ..
податкова -"і кінь не валявся"..
Ющенко..Порошенко..
ЇХ просто ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА,зокрема економічна ,Не стосується..
Зокрема ,щодо віджатих Пашинським у американського власника "Житомирських ласощів".
Баригу і Бандеру..
ну то лови :
Конечно. Все на нём хорошо поимеют.
А, Дубневич, через полгодика, когда всё поутихнет, будет гулять на свободе и хер на всё ложить.
Ещё и компенсацию, как портнов, отсудит у Украины.