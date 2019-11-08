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 Політика України
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Все про:Газпром (472) Нафтогаз (625) Вітренко Юрій (65)

 Контракт із новим оператором ГТС України дозволить РФ почати відносини щодо транзиту з чистого аркуша, - Вітренко

Наявність відкритих спорів між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України", а також відсутність між ними контракту на поставку газу з 2020 року є надуманими проблемами для укладення нового контракту на транзит газу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Новий контракт укладається не "Нафтогазом", а відокремленим від "Нафтогазу" оператором газотранспортної системи. Це і є наслідком "анбандлінгу", про який всі говорять. Тобто якщо "Газпром" та політичне керівництво Росії дійсно хочуть почати відносини щодо транзиту з чистого аркуша паперу, то контракт з відокремленим оператором - це саме такий варіант", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" планує примусово стягнути з "Газпрому" 3 млрд дол. на території Нідерландів до кінця 2020 року, - Вітренко

"Але початок з "чистого аркуша" не означає, що "старі аркуші паперу" зникають. Нехай ці "старі аркуші паперу" розглядають суди", - додав Вітренко.

Контракт із новим оператором ГТС України дозволить РФ почати відносини щодо транзиту з чистого аркуша, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158522
 
 
 Топ коментарі
 
Газпром до последнего будет тянуть. И контракт подпишут краткосрочные, тк вторую ветку тп дотягивают на Австрию и ответвление в Италию. С сп2 через год.
Всё понятно уже сейчас.
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Жалкие макшанские фуфайки...(
Сами подают в суд на НафтоГаз,
потом проигрывают инициированный ими же суд,
потом обиженно скулят - вы зачем подали встречный иск в наш суд?
Надо все отменить - тогда мы сможем подадим новые иски...
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Зачетный тролинг. Только не понятно, зачем руководство Нафтогаза делает все, чтобы новый контракт никогда не был подписан. Такое ощущение, что они на премии за суд прикупили себе акции СП-2.
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Так они и хотят с чистого листа если судебных претензий не будет.))
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Жалкие макшанские фуфайки...(
Сами подают в суд на НафтоГаз,
потом проигрывают инициированный ими же суд,
потом обиженно скулят - вы зачем подали встречный иск в наш суд?
Надо все отменить - тогда мы сможем подадим новые иски...
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Это как договриться где-то по середине? ну с чистого листа
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т.е старые долги (по судебным решениям) можно и не платить???
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Сейчас многие говорят что рашка сможет бронировать мощности ГТС без всякого контракта, это позволяют правила 3 энергопакета.
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...начинайте отношаться, зелепузики... Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с чистого листа, - Витренко - Цензор.НЕТ 7191
Контракт с новым оператором ГТС Украины позволит РФ начать отношения по транзиту с чистого листа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4751
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Газпром до последнего будет тянуть. И контракт подпишут краткосрочные, тк вторую ветку тп дотягивают на Австрию и ответвление в Италию. С сп2 через год.
Всё понятно уже сейчас.
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Сначала нужно подписать контракт,а не звиздеть
Если нафтогаз не подпишет то 3 млр$ Украина не получит
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Зачетный тролинг. Только не понятно, зачем руководство Нафтогаза делает все, чтобы новый контракт никогда не был подписан. Такое ощущение, что они на премии за суд прикупили себе акции СП-2.
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А не можете как то подтвердить это фактами, а не просто на словах?
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пісдабол, зебобік
і новий контракт посилає ***** нафтогаз з Україною, по виплаті $22лярдів.
ви зробили це разом! Моняка Янелох
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І що ж буде з Нафтогазом після анбандлинга? Чи отримає Україна ті гроші за які преміювали таке чудове керівництво? Можна подумати що ***** просто назва не подобається. Скоріше за все хочуть на збиток країні піти на умови *****.
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Контракт с новым оператором ГТС..

А этот самый "новый оператор " будет когда? 30 декабря?
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Не хотят на гаспроме начинать с нового с чистого листа! Что бы начать с чистого , надо закончить исписанный, оплатить все долги и те которые пока ещё суд не назначил. А там, сам собой, чистый понадобится...
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