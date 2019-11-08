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Все про:радіо (128) українська мова (306) диктант (5)

 Сьогодні в Україні проведуть радіодиктант єдності

До Дня української писемності, який в Україні відзначають 9 листопада, в п'ятницю Українське радіо проведе щорічну акцію "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA.

Диктант розпочнеться об 11:00, триватиме 45 хвилин, а вже через 15 хвилин після написання його можна буде перевірити. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. При цьому організатори наголошують, що повідомлення необхідно надсилати на одну з адрес, не дублюючи на всі.

Текст радіодиктанту у прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису. У читальній залі Національної бібліотеки ім. Вернадського писатимуть диктант запрошені гості — політики, селебріті, журналісти.

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"На жаль, ми почали менш грамотно писати. Коли набираємо текст на комп'ютері, програма автоматично виправляє помилки. Коли листуємося в месенджері, пропускаємо коми та інші знаки. Насправді, писати грамотно і правильно – це прикольно і красиво. Закликаю написати диктант національної єдності разом з Українським радіо. Перевірте себе і підтримайте українську мову!", - зазначив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158518
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь зеленский, честно напишет диктант без правок и выложит его у себя на странице в фейсбуке!!! Сегодня в Украине проведут радиодиктант единства - Цензор.НЕТ 9759
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Да он и на русском не очень..... Не лох, короче.
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Надеюсь зеленский, честно напишет диктант без правок и выложит его у себя на странице в фейсбуке!!! Сегодня в Украине проведут радиодиктант единства - Цензор.НЕТ 9759
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Да он и на русском не очень..... Не лох, короче.
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Текст радиодиктанта в прямом эфире будет читать известный языковед, автор учебников и пособий с украинского языка и литературе Александр Авраменко, который составляет текст диктанта последние 13 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3158518\\\\\\\\\

Это точно не Янукович?
Всего в 13 лет уложился, даже Ленин завидует такому проффесионализму то Сегодня в Украине проведут радиодиктант единства - Цензор.НЕТ 2505
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"прикольно и красиво", - отметил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Ви, зедебіли, "поприкольно" працюєте. Що тут казати про володіння рідною мовою...
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О ,программа была такая в Союзе- РАДИО НЯНЯ , ну не дебилы *** ...
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Чего это ты решил подписаться в начале предложения Сьогодні в Україні проведуть радіодиктант єдності - Цензор.НЕТ 6273а ещё диктант решил писать ..иди недоносок,Мурзилку читай... Сьогодні в Україні проведуть радіодиктант єдності - Цензор.НЕТ 8008
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МенI б Софiя Михайлiвна зараз би таку цвай поставила з ооооотакенним мiнусом.
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сучьи дети - вы могли объявить о нем не в 11:00, а за час или два!

какая цена таким "новостям", дебилы?!
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Новина за 11.16, а диктант запланований на 11-ту, дуже вчасно
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Только что закончили писать, кстати пишут по всему миру)
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