 Гончарук - новому главі Держгеонадр Опімаху: Ставлю чітке завдання - до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів та "схематозів"

"Я особисто доручаю вам, пане Романе, протягом двох місяців навести тут лад. Орган має стати відкритим, весь документообіг має бути максимально оцифрований, заявки мають подаватися через інтернет", - сказав він під час представлення співробітникам Держгеонадр нового глави відомства в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ставлю новому керівнику чітке завдання. До кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і очільників "схематозів", - цитує прем'єра Урядовий портал.

Коментуючи реформування служби, він також закликав співробітників відомства, не готових працювати в інтересах держави, писати заяви на звільнення.

"У мене особисто високий рівень довіри до пана Романа, я впевнений у тому, що він може докорінно змінити логіку роботи. Я впевнений, що серед вас (працівників служби. - Ред.) є фахові, порядні люди, які можуть йому в цьому допомогти, всім іншим тут не місце. Тому якщо у вас є бажання працювати в інтересах держави, можливість чинити опір усім спокусам - ласкаво просимо до команди. Якщо немає - пишіть заяви", - додав він.

Також читайте: Держгеокадастр відкрив доступ до даних про видані дозволи на користування надрами

Крім того, Гончарук наголосив на необхідності підготовки відомством до кінця року максимальної кількості лотів для їхньої реалізації на аукціонах.

Зі свого боку новопризначений глава Держгеонадр Опімах як пріоритетні завдання зазначив нульову толерантність до корупції, перехід на цифровий документообіг, впровадження електронного кабінету надрокористувача, мінімізацію контактів суб'єктами ринку, реалізацію всіх спецдозволів через аукціони.

"Це має гарантувати нам прозорість, комфортність, швидкість проходження погоджувальних процедур, а також дозволить нівелювати суб'єктивізм і упередженість під час ухвалення рішень, і, зрештою, перейти від традиційної бланкової форми до спецдозволів в електронному форматі", - сказав він.