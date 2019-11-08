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 Політика України
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Все про:Держгеонадр (43) Гончарук_Олексій (251) Опімах (1)

 Гончарук - новому главі Держгеонадр Опімаху: Ставлю чітке завдання - до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів та "схематозів"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук поставив перед новим главою Державної служби геології і надр (Держгеонадра) Романом Опімахом завдання протягом двох місяців навести лад у відомстві.

"Я особисто доручаю вам, пане Романе, протягом двох місяців навести тут лад. Орган має стати відкритим, весь документообіг має бути максимально оцифрований, заявки мають подаватися через інтернет", - сказав він під час представлення співробітникам Держгеонадр нового глави відомства в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ставлю новому керівнику чітке завдання. До кінця року позбутися саботажників, корупціонерів і очільників "схематозів", - цитує прем'єра Урядовий портал.

Коментуючи реформування служби, він також закликав співробітників відомства, не готових працювати в інтересах держави, писати заяви на звільнення.

"У мене особисто високий рівень довіри до пана Романа, я впевнений у тому, що він може докорінно змінити логіку роботи. Я впевнений, що серед вас (працівників служби. - Ред.) є фахові, порядні люди, які можуть йому в цьому допомогти, всім іншим тут не місце. Тому якщо у вас є бажання працювати в інтересах держави, можливість чинити опір усім спокусам - ласкаво просимо до команди. Якщо немає - пишіть заяви", - додав він.

Також читайте: Держгеокадастр відкрив доступ до даних про видані дозволи на користування надрами

Крім того, Гончарук наголосив на необхідності підготовки відомством до кінця року максимальної кількості лотів для їхньої реалізації на аукціонах.

Зі свого боку новопризначений глава Держгеонадр Опімах як пріоритетні завдання зазначив нульову толерантність до корупції, перехід на цифровий документообіг, впровадження електронного кабінету надрокористувача, мінімізацію контактів суб'єктами ринку, реалізацію всіх спецдозволів через аукціони.

"Це має гарантувати нам прозорість, комфортність, швидкість проходження погоджувальних процедур, а також дозволить нівелювати суб'єктивізм і упередженість під час ухвалення рішень, і, зрештою, перейти від традиційної бланкової форми до спецдозволів в електронному форматі", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158517
 
 
 Топ коментарі
 
даю установку на добро!
і не забудьте воду зарядити!
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"тетушка "Г." из Украины, где при власти устроилось много диких обезьян..."(с)

Гончарук - новому главе Госгеонедр Опимаху: Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов" - Цензор.НЕТ 2326
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Почти как Опиату, точно Опимаху, может очепятка? Гончарук - новому главе Госгеонедр Опимаху: Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов" - Цензор.НЕТ 4236
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сколько интересных украинских фамилий узнал в последнее время:
Опиат, Шифер.... Гончарук - новому главе Госгеонедр Опимаху: Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов" - Цензор.НЕТ 7381
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Есть ещё украинские фамилии шлакбаум и циркуль.
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скажите, а почему все говорят, что все должно быть к концу года?

что Йолка таки состоится ? Гончарук - новому главі Держгеонадр Опімаху: Ставлю чітке завдання - до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів та "схематозів" - Цензор.НЕТ 1194
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А какие там у игарьвалерьича интересы?
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"тетушка "Г." из Украины, где при власти устроилось много диких обезьян..."(с)

Гончарук - новому главе Госгеонедр Опимаху: Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов" - Цензор.НЕТ 2326
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скажите, а

"Непуганные идиоты",
выращенные в тихих местах Украины у вас есть ? Гончарук - новому главе Госгеонедр Опимаху: Ставлю четкую задачу - до конца года избавиться от саботажников, коррупционеров и "схематозов" - Цензор.НЕТ 8756
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"Пасує, як сраці фіранки"©
Гончарук - Опимаху: «... и бороду надо носить не лопатой, а козлячую, как у меня»
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Митницю вже вилікували? Час "поставленої задачі" давно минув...
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даю установку на добро!
і не забудьте воду зарядити!
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При владі отара тупих овець. Пастух Коломойський. Вовк- путін. А народ мають за ідіотів.
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Парашенко щас со страху и на дочь перепишет имущество )) Каламойский побежит в рашку прятаться )) Ахмет в свой старый ботсад ))
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Лохторат, в процентном отношении. - неизменен, только последствия зависят от наличия у этого лохтората оружия....
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Шоу продолжается ! Лохторат кушайте,не подавитесь зеленым дерьмом,теперь беня и ко будет через интернет газовые и нефтеносные скважины покупать !
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Ну **** Кашпировский *** - ДАЮ УСТАНОВКУ ... Гончарук - новому главі Держгеонадр Опімаху: Ставлю чітке завдання - до кінця року позбутися саботажників, корупціонерів та "схематозів" - Цензор.НЕТ 3066
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Задачу понял, красть до конца года, потому что все равно выгонят.
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А я всё считаю! Вот это, от Зеленского и Гончарука звучит в шестой раз: "До конца года!"(с). Шо-то мне сдаётся, что мы этот бред ещё не раз услышим. А в конце года- даже увидим! Увидим, что нихера не сделано!
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Блин, а когда должен наступить буржуазно-цифровой коммунизм не указал - усьо с недоработочками...
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Да не Робин Гуд он. Просто у него в голове своя реальность, не имеющая ничего общего с действительностью. И самое печальное, что он в весь бред, который несёт, действительное верит.
Уже совершенно ясно, что ему место не в кабмине, а в совсем другом учреждении.
Невольно вспоминается пословица, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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