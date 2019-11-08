 Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Україна — це алмаз, який потребує огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, щоб стати справжнім діамантом не тільки в серці Європи, а у всьому світі. Я, як президент, гарантую, що особисто готовий захищати кожну вашу інвестицію, кожну вашу копійку, яку ви вкладаєте в кожного нашого українця", —зазначив Зеленський.
Звертаючись до учасників форуму, президент згадав про те, що українці створили перший вертоліт, ракетний двигун, прообрази рентгену, найбільший у світі літак та долучилися до створення PayPal та WhatsApp.
"Люди є нашим найбільшим капіталом. Це Made in Ukraine, яким ми пишаємося і який надає нам конкуренту перевагу. Економічне зростання у світі переважно стає шляхом інновацій. Українці дуже талановиті, працьовиті, сміливі, амбітні, креативні — це те, що потрібно вашим інвестиціям. Інвестуйте в українців, молодь, малий і середній бізнес, стартапи", — додав Зеленський.
За словами президента, за 28 років незалежності Україна стала "економічним андердогом" через "імітацію важливих реформ", але нова влада не згодна з таким статусом.
"Ми чудово розуміємо, що нам потрібно. Це рівні правила для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, реформа освіти, відповідно до викликів 21 століття, суттєво важливі для економіки закони, навіть якщо вони непопулярні", — підкреслив Зеленський.
Он пианист, и ... ))
Зеленский назвал концерн Укроборонпром - концертом))
недавно слушал изперда про гидранта-,,Неужели вы думаете чточеловек игравший президента в сериале не представляет что такое быть президентом?,, ....
это- даже слов не подобрать ...
Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.
31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация - это временно".
Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".
При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия
Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".
"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.
Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.
"И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", - заявил Порошенко
Да, и если во время войны это считается архидостижением пэтюни, то это трындец
Жалкие жадные клоуны смеют плевать на страну, где заработали на жирную жизнь
Спустя час, будто пытаясь скрыть факт встречи и не выезжать одновременно, из офисного центра уехал также кортеж, которым принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
МВФ.
Головнішої та важливішої новини сьогодні в Україні немає.
Те, що МВФ не відновлює співпрацю і не пропонує нову Програму, має бути на всіх телеканалах і в усіх ЗМІ цілодобово.
Я завжди писав, що не/співпраця з МВФ - це маркер №1.
Чи є готовою Україна продовжувати структурні реформи?
Чи є готовою Україна грати за правилами цивілізованого світу?
Чи хоче?
І справа навіть не у можливому дефолті. Справа у виборі: Україна або з Заходом і грає за його правилами, або вона стає Сомалі.
Сьогодні в Москві знову відкорковують шампанське.
Арселор Миттал уже отжали у инвестора ?
Вот пример в Виннице.
Австрійці шоковані. Чому заводу HEAD за підключення до електрики потрібно 1,6 мільйона євро
Обіцяли 300 гривень за кіловат. Зараз оголосили - 3 972 грн))
Это как заманивать на минное поле
Подло, не то слово
инвесторыогранщики в очередь выстроились.
С копейками.
Ты бы для начала с оффшоров грошики в Украины вернул...
Гнусявый ты стукач писюном по клавишам!)))
А Владимиру Александровичу он для Квартала нужен, а то когда еще инвесторы украинских 'самородков' от Квартала "огранят".
Зеленский пытается опираться на умирающую систему. Будущее за собственными национальными проектами, а не за беготнёй за иностранцами (задрав штаны).
Так теперь и буду говорить: "где-где, в кимберлитовой трубе"
.
Потом земельку продадут Монсарто-и все.
не они её украинцам создали,не им и отнимать..
Половина населения заробитчане, в других странах трудятся, зависимость от помощи МВФ и транзита газа. Про коррупцию вообще молчу.
Какой в жопу алмаз, о чём он?