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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (3486) інвестиції (251)

 Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій

На відкритті Міжнародного економічного форуму в Києві 8 листопада президент Володимир Зеленський закликав іноземних партнерів інвестувати в Україну, порівнявши країну з алмазом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Україна — це алмаз, який потребує огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, щоб стати справжнім діамантом не тільки в серці Європи, а у всьому світі. Я, як президент, гарантую, що особисто готовий захищати кожну вашу інвестицію, кожну вашу копійку, яку ви вкладаєте в кожного нашого українця", —зазначив Зеленський.

Звертаючись до учасників форуму, президент згадав про те, що українці створили перший вертоліт, ракетний двигун, прообрази рентгену, найбільший у світі літак та долучилися до створення PayPal та WhatsApp.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив інвестиції в Україну з головним виконавчим директором компанії Head Еліашем. ФОТО

"Люди є нашим найбільшим капіталом. Це Made in Ukraine, яким ми пишаємося і який надає нам конкуренту перевагу. Економічне зростання у світі переважно стає шляхом інновацій. Українці дуже талановиті, працьовиті, сміливі, амбітні, креативні — це те, що потрібно вашим інвестиціям. Інвестуйте в українців, молодь, малий і середній бізнес, стартапи", — додав Зеленський.

За словами президента, за 28 років незалежності Україна стала "економічним андердогом" через "імітацію важливих реформ", але нова влада не згодна з таким статусом.

"Ми чудово розуміємо, що нам потрібно. Це рівні правила для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, реформа освіти, відповідно до викликів 21 століття, суттєво важливі для економіки закони, навіть якщо вони непопулярні", — підкреслив Зеленський.

Також читайте: Багато інвестицій Україна втратила останніми роками через нерозторопність, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158515
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский: КОНЦЕРТ "УКРОБОРОНПРОМУ"

Зеленский назвал концерн Укроборонпром - концертом)) Зеленский - инвесторам: Украина - это алмаз, требующий огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций - Цензор.НЕТ 8078
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Украина - алмаз, но ты не ювелир.
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наш Зеля был на всё горазд,
Он пианист, и ... ))
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там много таких как Ляшко.. недавно к ним присоеденился Герус..
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Смотрел на "драку" ЗЕленого и голубого и вспоминал слова песни "Все стало вокруг голубым и зеленым..." Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 5385
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как там у Носова... Как Незнайка сочинял стихи читать:После того как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом и сочинять стихи. У него был знакомый поэт, который жил на улице Одуванчиков. Этого поэта по-настоящему звали Пудиком, но, как известно, все поэты очень любят красивые имена. Поэтому, когда Пудик начал писать стихи, он выбрал себе другое имя и стал называться Цветиком.Однажды Незнайка пришел к Цветику и сказал:- Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи. Я тоже хочу быть поэтом.- А у тебя способности есть? - спросил Цветик.- Конечно, есть. Я очень способный, - ответил Незнайка.- Это надо проверить, - сказал Цветик. - Ты знаешь, что такое рифма?- Рифма? Нет, не знаю.- Рифма - это когда два слова оканчиваются одинаково, - объяснил Цветик. - Например: утка - шутка, коржик - моржик. Понял?- Понял.- Ну, скажи рифму на слово "палка".- Селедка, - ответил Незнайка.- Какая же это рифма: палка - селедка? Никакой рифмы нет в этих словах.- Почему нет? Они ведь оканчиваются одинаково.- Этого мало, - сказал Цветик. - Надо, чтобы слова были похожи, так чтобы получалось складно. Вот послушай: палка - галка, печка - свечка, книжка - шишка.- Понял, понял! - закричал Незнайка. - Палка - галка, печка - свечка, книжка - шишка! Вот здорово! Ха-ха-ха!- Ну, придумай рифму на слово "пакля", - сказал Цветик.- Шмакля, - ответил Незнайка.- Какая шмакля? - удивился Цветик. - Разве есть такое слово?- А разве нету?- Конечно, нет.- Ну, тогда рвакля.- Что это за рвакля такая? - снова удивился Цветик.- Ну, это когда рвут что-нибудь, вот и получается рвакля, - объяснил Незнайка.- Врешь ты все, - сказал Цветик, - такого слова не бывает. Надо подбирать такие слова, которые бывают, а не выдумывать.- А если я не могу подобрать другого слова?- Значит, у тебя нет способностей к поэзии.- Ну, тогда придумай сам, какая тут рифма, - ответил Незнайка.- Сейчас, - согласился Цветик.Он остановился посреди комнаты, сложил на груди руки, голову наклонил набок и стал думать. Потом поднял голову кверху и стал думать, глядя на потолок. Потом ухватился руками за собственный подбородок и стал думать, глядя на пол. Проделав все это, он стал бродить по комнате и потихоньку бормотал про себя:- Пакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля... - Он долго так бормотал, потом сказал: - Тьфу! Что это за слово? Это какое-то слово, на которое нет рифмы.- Ну вот! - обрадовался Незнайка. - Сам задает такие слова, на которые нет рифмы, и еще говорит, что я неспособный.- Ну, способный, способный, только отстань! - сказал Цветик. - У меня голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма, вот тебе и стихи.- Неужели это так просто? - удивился Незнайка.- Конечно, просто. Главное - это способности иметь.Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя.Наконец стихи были готовы, и он сказал:- Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил.
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- Ну-ка, ну-ка, про что же это стихи? - заинтересовались все.- Это я про вас сочинил, - признался Незнайка. - Вот сначала стихи про Знайку: Знайка шел гулять на речку, Перепрыгнул через овечку.- Что? - закричал Знайка. - Когда это я прыгал через овечку?- Ну, это только в стихах так говорится, для рифмы, - объяснил Незнайка.- Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять? - вскипел Знайка.- Конечно, - ответил Незнайка. - Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего, она и так есть.- Вот попробуй еще, так узнаешь! - пригрозил Знайка. - Ну-ка, читай, что ты там про других сочинил?- Вот послушайте про Торопыжку, - сказал Незнайка. Торопыжка был голодный, Проглотил утюг холодный.- Братцы! - закричал Торопыжка. - Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал.- Да ты не кричи, - ответил Незнайка. - Это я просто для рифмы сказал, что утюг был холодный.- Так я же ведь никакого утюга не глотал, ни холодного, ни горячего! - кричал Торопыжка.- А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться, - ответил Незнайка. - Вот послушай стихи про Авоську: У Авоськи под подушкой Лежит сладкая ватрушка. Авоська подошел к своей кровати, заглянул под подушку и сказал:- Враки! Никакой ватрушки тут не лежит.- Ты ничего не понимаешь в поэзии, - ответил Незнайка. - Это только для рифмы так говорится, что лежит, а на самом деле не лежит. Вот я еще про Пилюлькина сочинил.- Братцы! - закричал доктор Пилюлькин. - Надо прекратить это издевательство! Неужели мы будем спокойно слушать, что Незнайка тут врет про всех?- Довольно! - закричали все. - Мы не хотим больше слушать! Это не стихи, а какие-то дразнилки.Только Знайка, Торопыжка и Авоська кричали:- Пусть читает! Раз он про нас прочитал, так и про других пусть читает.- Не надо! Мы не хотим! - кричали остальные.- Ну, раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям, - сказал Незнайка.- Что? - закричали тут все. - Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Попробуй только! Можешь тогда и домой не возвращаться.- Ну ладно, братцы, не буду, - согласился Незнайка. - Только вы уж не сердитесь на меня. Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 6415 С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов.
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вчера Украину называл проституткой, а сегодня уже алмазом. Ишь как переоделась жаба в гидранта
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Авжеж- на макітрах порохоботів йому особливо вдається!
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Украина это алмаз вне сомнения!Это одна из причин почему проклятая орда уцепилась смертельной хваткой
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Да там и сам криворожский ювелир - криворожденный.
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Причем, сказал так неоднократно в своей харьковской речуге.
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так это для него все концерт...
недавно слушал изперда про гидранта-,,Неужели вы думаете чточеловек игравший президента в сериале не представляет что такое быть президентом?,, ....
это- даже слов не подобрать ...
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На, почитай своего кудряшкупью

Циничные бандеры... бандиты в милитарной форме с оружием в руках грабили украинцев", - заявил Порошенко.

31 декабря 2016 года выступая в Мариуполе президент Петр Порошенко оговорился. Он заявил, что "украинская оккупация - это временно".

Выступая 7 сентября с посланием к Верховной Раде, Порошенко объявил, что не намерен отступать от планов по созданию в Украине "Единой Поместной Церкви".

При этом глава государства вместо слова "автокефалия" употребил слово "автофекалия

Также многие в Украине обратили внимание на то, что в 2014 году в эфире программы "Телемарафон" на 5 канале, отвечая на вопрос будущего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко Порошенко показал пальцем на себя, говоря о том, что Украина должна привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков убийства "Небесной сотни".

"Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - заявил Порошенко.

Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору", - сказал Порошенко.

"И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", - заявил Порошенко
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зеля про концерт четко читал по бумажке, это была не оговорка
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То, во что пэтя превратил "Укроборонпром" можно называть Концертом, тут я с Зеленским солидарен. Иностранные заказы упали в разы, для ВСУ сделали ОДИН танк. Так что все правильно！
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Укроборонпром до пети даже до яныка был в таком же упадке, крайний раз для Украины танки делали еще при совке,
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Да, но ты не забывай истерический вой соеидиотов о восстановленной армии сыньоносым. За счет чего "восстановил"？ за счет мобилизации и расконсервирования совковых запасов техники, а то, шо украл, замаскировал взрывами складов.
Да, и если во время войны это считается архидостижением пэтюни, то это трындец
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Не відволікайя - швиденько на "концерт95аналу", а то "запіздися" ще! А якщо не має білєтіка то раджу звернутися до "СлугівНарота" Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 9318Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 3469
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Это хорошо сказал! Очень хорошо... Хотя и приувеличил.
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Украина - Алмаз, а Я - Изумруд, - резюмировал Зеленский!!!
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Були часи, коли сивочолий псевдореформатор заманював інвесторів в Україну зиском від найдешевшої в Європі вартості робочої сили..
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А яка там зараз черга з інвесторів, Льоню?
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Зачем же тогда Моника кого-то призывает, если ей и так инвесторы доверяют, как и зебы?
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Цьому все алмази в голові. Хоча, коли знімає ролики наТеслі, то в голові можуть бути лише алмази, в той час, як у твоїх виборців в основному вата.
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И сидят в зале люди, знающие что за условие выдвинул МВФ. А тут клоун про алмазы.
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Зеленский на фестивале в Юрмале сравнил Украину с "актрисой немецкого фильма для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны"
Жалкие жадные клоуны смеют плевать на страну, где заработали на жирную жизнь
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Любопытный факт всплыл в расследовании "Схемы" под ярким заголовком "Игра в прятки: тайные визиты членов команды Зеленского к олигархам и бизнесменам".8 ноября 2019 Тайный визит к скандальному олигарху Игорю Коломойскому нанес официальный помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, который прибыл к офису бизнесмена на служебном авто Государственного управления делами.
Спустя час, будто пытаясь скрыть факт встречи и не выезжать одновременно, из офисного центра уехал также кортеж, которым принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.


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Шо оно мелет,сначала нужно убрать коррупцию
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вы сделали это вместе - я не понял - шо за разговорчики в строю)))
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Олег Пономар


МВФ.
Головнішої та важливішої новини сьогодні в Україні немає.
Те, що МВФ не відновлює співпрацю і не пропонує нову Програму, має бути на всіх телеканалах і в усіх ЗМІ цілодобово.
Я завжди писав, що не/співпраця з МВФ - це маркер №1.
Чи є готовою Україна продовжувати структурні реформи?
Чи є готовою Україна грати за правилами цивілізованого світу?
Чи хоче?
І справа навіть не у можливому дефолті. Справа у виборі: Україна або з Заходом і грає за його правилами, або вона стає Сомалі.
Сьогодні в Москві знову відкорковують шампанське.
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Халва-Халва.
Арселор Миттал уже отжали у инвестора ?
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А что остались лохи, которые верят этому клоуну?
Вот пример в Виннице.
Австрійці шоковані. Чому заводу HEAD за підключення до електрики потрібно 1,6 мільйона євро

Обіцяли 300 гривень за кіловат. Зараз оголосили - 3 972 грн))
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Заманюваты в Украину

Это как заманивать на минное поле

Подло, не то слово
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Ага, после истории с Арселор-Митталом инвесторы огранщики в очередь выстроились.
С копейками.
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Альо, інвєстори! Єто вам нормальньій пасажир с Украиньі звонит. Тут у нас парочка кльовьіх табачньіх фвбрик освабадилась... Налетай пока не попилили.
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янелох тебе МВФ четко сказал по поводу инвестиций, таких как ты мало и в этой сфере, так что "нема дурних"
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предприятия закрываются, коррупция выросла, бюджет 2020 - мечта азiрова, - вот кто этому клоуну репризы пишет?
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Яікі нах інвестори?! Тут свої повертатись не хочуть, поки ця маланота при владі! Люди стидаються , що вони украінці.
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говорить не делать - не кто тебе не верит после твоих и ваших действий - инвест форум который ты пиарил завершился 0 результатом - еще раз - 0 - а деньги государственные потрачены - хватить болтать и тратить бюджетные деньги - делай - а то уже и свой бизнес бежит в Польшу,Словакию и Румынию ,а мвлый просто закроеться - дебил
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А на самом деле все гораздо проще - товарисч Саахов - Коломойский бубочку нанял . чтобы невесту спи..ть .https://www.youtube.com/watch?v=nh0n7LiHkE4
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Украина сейчас это не алмаз а разворованная в хлам страна ,с нищим ,массово тикающим за бугор народом ,неимоверной коррупцией и кучкой олигархов реально управляющей всеми процессами ,так что про алмазы мы пока можем только мечтать ...
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Красавчик...
Ты бы для начала с оффшоров грошики в Украины вернул...
Гнусявый ты стукач писюном по клавишам!)))
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Тебе "пісюни" хвилюють, старий ти збочинець?)))
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Больше твои зубы, зеб, т.к. теперь они у тебя клавиши для уЗеленских.
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Підху№ловник, от щоб ти тут смерділо? А на твоїй тупій макітрі у пана Зеленського виходить чудове алегро- сморід стоїть, аж гай гуде!
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Ти свої вже втратив? Дотриндівся! Йди з богом- горілки нема! Готуйся краще до коронації Миколая, раб!)))
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Сдайте золотой зуб, зачем он Вам?
А Владимиру Александровичу он для Квартала нужен, а то когда еще инвесторы украинских 'самородков' от Квартала "огранят".
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Сказати щось хотів, чи просто повітря зіпсувати?
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Гройсман построил железную дорогу в аэропорт, а не уговаривал инвесторов. Причём сделал это в двадцать раз дешевле чем первоначальный китайский проект (за который потом пришлось бы десятки лет расплачиваться).
Зеленский пытается опираться на умирающую систему. Будущее за собственными национальными проектами, а не за беготнёй за иностранцами (задрав штаны).
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так бабло в офшорах-типа иностранное...немцы у яныка ******** больше 140 лярдов...
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Да, Украине кстати обещано было от Евроколхоза: примерно такая сумма за отказ от ЯО. Никто ничего не дал, конечно. Союзнички, едрить-колыхать.
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Ей бы в первую очередь президента нормального.
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все больше ***** напоминает-чем дальше в опу-тем ярче речи...
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Зеленский видит в Украине алмаз, который еще нужно огранить, а Потрох видит в Украине корыто, из которого можно еще жрать и жрать рохкая и причмокивая...Вот и вся разница между Зе и Кондитером.
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Убогое, мне у тебя разрешения спрашивать? Иди лесом, пЕС смердящий...
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Портянка, скажи, а почему Пригожин набирает в штат вашего "агенства интернет-исследований" только всяких отбросов ? Ты ведь даже по-людски говорить не умеешь.
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так ще яныка вспоминай почаще...Фабрики табачные с убытком в лярды кто загнул???
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Где в тексте речь об Овоще? Читать не обучен?
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понимаю что живу в трубе, но чтобы в кимберлитовой...
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Ваш комментарий, как говорится, сделал мой день. Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 6054
Так теперь и буду говорить: "где-где, в кимберлитовой трубе"
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Чудо в Харькове !! Говорят , будучи с визитом в Харькове , Вова прикоснулcя к Гепе , и он встал и пошёл . Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 3308 . Бубочка таки святой !!!

Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 7764 .
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так Украина синтетические алмазы делала...США обещали помочь когда уничтожим...Сейчас Мотор Сич помогают уничтожить...
Потом земельку продадут Монсарто-и все.
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с земелькой просто так не получится..
не они её украинцам создали,не им и отнимать..
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Откуда ТУТ алмаз?!
Половина населения заробитчане, в других странах трудятся, зависимость от помощи МВФ и транзита газа. Про коррупцию вообще молчу.
Какой в жопу алмаз, о чём он? Зеленський - інвесторам: Україна - це алмаз, що вимагає огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій - Цензор.НЕТ 19
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пока не будет четких границ у Украины, боеспособной армии способной защищать границы, никто этому алмазу инвестировать не будет
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