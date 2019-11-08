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 Політика України
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Все про:охорона (199) УДО (39) Дмитро Дубілет (38)

 Дубілет попросив про охорону: "Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці"

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет звернувся до Управління державної охорони з проханням виділити йому охоронців.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці", - зазначив міністр.

За його словами, зараз навколо нього раптом "з'явилося дві зони напруги".

"По-перше, я координую проєкт з боротьби з тіньовим алкоголем. Це величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади. Ми зараз робимо перезавантаження влади у всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - пояснив Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет

Дубілет попросив про охорону: Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158514
 
   
 Топ коментарі
 
Этот Дубилет - один из немногих нормальных в рептилоидном Кабмине .Как он туда попал в это змеиное гнездо непонятно.
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Ой да ладно, прям мегоборец с теневым рынком алкоголя. Да кому ты нужен.
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вот прямо так и хочется сказать: сказочный Дубилет!
нет уж, дружок!.. пусть тебя защищают улыбки друзей и смех окружающих..
Дубилет попросил об охране: "Думал не понадобится, но, видимо, не в украинской политике" - Цензор.НЕТ 1750
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Ой да ладно, прям мегоборец с теневым рынком алкоголя. Да кому ты нужен.
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ай вей... так папа мотє не росказував як робився "бізніс" у "сваіїх людєй"... Дубілет попросив про охорону: "Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці" - Цензор.НЕТ 6760 Дубілет попросив про охорону: "Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці" - Цензор.НЕТ 3368
і ось наівний мотя як танк=хуцпато вперся на теріторію ""своїх людей" тому ж і всрався Дубілет попросив про охорону: "Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці" - Цензор.НЕТ 2020
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кого не когда не охраняли ,профессионально не охраняли ,не может понять как это неудобно и дорого ,можно даже написать - жизнь - до и после
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Этот Дубилет - один из немногих нормальных в рептилоидном Кабмине .Как он туда попал в это змеиное гнездо непонятно.
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ну как, он же человек коломойского, бывший топ-менеджер привата, сын дубилета - предправления привата, в чем тут загадка?
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Да, но очень умен и с благими намерениями. Несмотря ни на что.
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ну знаете наверное куда ведет дорога, устланная благими намерениями?
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Мадам, вы слишком наивны. Среди чертов и чтоб ангелочек жил и процветал?
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И что тут непонятного?!Молодой пацан решил ПО БЛАТУ скакнуть СРАЗУ в министры...а не выслуживать эту возможность всю жизнь!!!Это же как в выиграть лотерее-ВСЁ и СРАЗУ!!!Это "старые пердуны" пол жизни учатся "лавировать между струйками жизненного дождя",а...
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Давай каждому клоуну охрану, кортеж, бронированный Мерс. Страшно, иди работать в пивной ларек.
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думаю в пивном ларьке гораздо страшнее, и охрану не попросишь..
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Угу меньше. С такими ценами народ опять потянется на рынки сурогат скупать.
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те що твій"нарот" буде виздихати від сурогата ЛЮДЕЙ лише тішить
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Если серьезно пожелают грохнуть, никакая охрана не поможет
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вот прямо так и хочется сказать: сказочный Дубилет!
нет уж, дружок!.. пусть тебя защищают улыбки друзей и смех окружающих..
Дубилет попросил об охране: "Думал не понадобится, но, видимо, не в украинской политике" - Цензор.НЕТ 1750
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Любопытный факт всплыл в расследовании "Схемы" под ярким заголовком "Игра в прятки:
тайные визиты членов команды Зеленского к олигархам и бизнесменам".
8 ноября 2019
Тайный визит к скандальному олигарху Игорю Коломойскому нанес официальный помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, который прибыл к офису бизнесмена на служебном авто Государственного управления делами.
Спустя час, будто пытаясь скрыть факт встречи и не выезжать одновременно, из офисного центра уехал также кортеж, которым принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
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Який рафінований украйонець! Навіть циркуль не треба шукати...
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Від його морди тхне жидовським душком. Впрочєм, нічєго нового. Кому ж іще правити в Україні, національній державі Українців, як не нащадкам Кагановича.
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Обидеть Дубилета, как обидеть ребенка. Видно же какая мордашка детская, наивная...
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Хочу труїтися підпільним алкоголем
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Если реально сделают заказ серьезные люди то никакая охрана не поможет, так что выделять охрану это деньги с бюджета на ветер.
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За свой счет компенсировать должен охрану, если от его деятельности не будет пользы. Потому что ничего больше не умеют, кроме понтов.Теневой алкоголь, понимаешь, да самогон уже веками хлещут и все живы и здоровы, совок тоже боролся с алкоголем, и развалился.
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Ну да. А то опять Ляшко нападэ. Чингачгук Большой Змей.
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Охрана нужна.Пусть покажет результаты. Не только бандиты должны спокойно жить.
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В Украине есть предложения от которых невозможно отказаться:
Например:
Давай мы тебе дадим денег

18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"

или
отрежем голову твоим близким
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яка проблема купити невеличкий самогонний апарат та гнати якicну, для себе та друзiв, горiлку та iншi напої? сировини дешевої вдосталь...

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очень умный мальчик.
его "монобанк" единственный в Украине по креативности.
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Пока Украина не будет очищена от соевой скверны на всех уровнях управления государством, у новой команды будут огромные проблемы с реализацией программы модернизации страны. Соевая падаль - это отпетое ворье и коррупционеры, которые будут бороться насмерть за контроль за кормушкой.
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Визиты топ-чиновников Украины к Коломойскому и Хорошковскому - видео 8 ноября 2019, Журналисты программы "Схемы" зафиксировали тайные встречи членов команды президента Владимира Зеленского с украинскими олигархами и бизнесменами: Игорем Коломойским, Валерием Хорошковским, Артуром Мхитаряном.
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