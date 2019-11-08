 Дубілет попросив про охорону: "Думав не знадобиться, але, мабуть, не в українській політиці"

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці", - зазначив міністр.
За його словами, зараз навколо нього раптом "з'явилося дві зони напруги".
"По-перше, я координую проєкт з боротьби з тіньовим алкоголем. Це величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.
По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади. Ми зараз робимо перезавантаження влади у всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію", - пояснив Дубілет.
і ось наівний мотя як танк=хуцпато вперся на теріторію ""своїх людей" тому ж і всрався
нет уж, дружок!.. пусть тебя защищают улыбки друзей и смех окружающих..
тайные визиты членов команды Зеленского к олигархам и бизнесменам".
8 ноября 2019
Тайный визит к скандальному олигарху Игорю Коломойскому нанес официальный помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир, который прибыл к офису бизнесмена на служебном авто Государственного управления делами.
Спустя час, будто пытаясь скрыть факт встречи и не выезжать одновременно, из офисного центра уехал также кортеж, которым принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.
Например:
Давай мы тебе дадим денег
18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
или
отрежем голову твоим близким
его "монобанк" единственный в Украине по креативности.